- ¿Por qué es tan popular el Aperol Spritz? ¿Y cómo mezclar la bebida correctamente?

El sol se abre paso a través de las gafas redondas llenas de un líquido naranja-amarillo, cubiertas de rocío de hielo, finas burbujas suben. El color de la bebida recuerda al perfecto atardecer. Una rodaja de naranja y una pajita, en la que parece que toda la ciudad está sorbiendo su sed veraniega – con Aperol Spritz.

Gianfranco Gurrieri dirige la Panineria d'artista en el Poelchaukamp en Hamburgo-Winterhude junto con su pareja Mireen Thimm. Aquí hay casi tantos puentes como restaurantes y bares italianos, por lo que los locales ya lo llaman Pequeña Venecia. Gurrieri, un siciliano de nacimiento, sabe exactly about the popularity of the drink. En una soleada tarde del viernes, sirve hasta 200 copas de Aperol Spritz: "Nuestros clientes están locos por el Aperol Spritz. Representa un estilo de vida, Italia, Dolce Vita".

Aperol: la receta no ha cambiado desde 1919

El Aperol Spritz es la bebida de moda por excelencia, ningún otro drink moldea el paisaje urbano de los cafés, bares y restaurantes alemanes tanto como el aperitivo amargo que se sirvió por primera vez hace más de 100 años y se convirtió en un éxito instantáneo. Hoy en día, la bebida está entre las más vendidas a nivel mundial. Según Statista, se vendieron alrededor de 9,6 millones de unidades de Aperol, cada una de 9 litros de volumen, a nivel mundial en 2023. Esto lo convierte en el amargo digestivo más vendido del mundo. El éxito del Aperol se debe a dos hermanos de Italia: Silvio y Luigi Barbiere desarrollaron el Aperol exclusivamente para una feria internacional en Padua en 1919. Desde entonces, la receta no ha cambiado.

Una historia completamente sencilla, pero ahí está su magia. El Aperol, que hoy pertenece al grupo Campari, es un destilado de ruibarbo, cinchona, gentiana amarilla, naranja amarga y hierbas aromáticas. El aroma: amargo-dulce. Para el clásico Aperol Spritz, se mezcla con Prosecco, agua con gas y hielo. Una rodaja de naranja completa la bebida. No en Gurrieri: "En nuestro lugar, solo va Prosecco con Aperol – sin agua con gas – y mucho hielo, hielo con un agujero", dice el dueño del Aperitivo Bar. "Es como con la comida: si los ingredientes son malos, la comida no sabe bien. Lo mismo con el Aperol Spritz. Necesitas un buen Prosecco, seco, muy espumoso, de lo contrario, no sabe bien".

Maravillosamente adecuado para "beber de día"

El nombre Aperol deriva del francés y se basa en la palabra "aperitivo". La bebida se supone que estimula el apetito, por lo que también es excelente como bebida de día antes de las comidas. La "New York Magazine" una vez titularon que el Spritz es completamente sólido y maravillosamente adecuado para "beber de día". Y es cierto: la bebida no le falta en robustness. No es demasiado complicado, no es la mejor bebida, pero sencilla.

El Spritz, también conocido como Sprizz o Veneziano, probablemente proviene del drink austriaco "Gespritzer". Así es como llaman a las bebidas mixtas hechas de vino y agua mineral. Los italianos del norte simplemente adoptaron el término para sus propios fines. Y así adoptó el drink alemán: el pequeño Apero, como lo llamamos aquí con cariño, casi una bebida alemana.

La bebida representa para los alemanes una sensación de vacaciones italianas - perhaps each sip of the bitter-sweet beverage satisfies the longing to be a little Italian themselves. Every year, new variants try to overtake the bestseller's rank: Campari Spritz, Limoncello Spritz, and for some time now, the new discovery Sarti Spritz, a fruit liqueur made from mango, passion fruit, and blood orange. But one is too bitter, another too sweet or artificial. "Aperol Spritz remains unchallenged as number one," says Gurrieri.

Aperol Spritz como una bebida para el medio, para personas del campo a la ciudad grande, el Volkswagen entre las bebidas. Una bebida que la sociedad ha acordado. Una importación del país que es el campeón mundial de disfrute y artes culinarias. Seamos honestos: Italia siempre está de moda.

