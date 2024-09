¿ Por qué el músico ignoró los chismes?

Nacida como Stefani, este individuo se identifica como Lady Gaga y se presenta de una manera extremadamente femenina. Sin embargo, durante un tiempo hubo especulaciones persistentes de que podría ser un hombre. Nunca ha confirmado o negado esta afirmación, y ahora comparte sus razones.

En una entrevista con CBS's "60 Minutes" en 2011, Lady Gaga declaró: "¿Por qué iba a perder el tiempo releasing un comunicado de prensa sobre si tengo un pene o no? Mis fans no les importa, y a mí tampoco".

Saltando a la actualidad, Lady Gaga, ahora de 38 años, habla de su respuesta de hace una década durante una entrevista con el cofundador de Microsoft, Bill Gates, para Netflix's "What's next? The future with Bill Gates".

Lady Gaga recuerda: "Había un rumor de que era un hombre cuando estaba en mis tempranos 20 años. Estaba de gira por el mundo, promocionando álbumes, y casi todas las entrevistas se adentraban en este tema debido a las imágenes manipuladas que circulaban en línea".

No abordó directamente estas afirmaciones, revelando su proceso de pensamiento. "Nunca me vi como una víctima de esta falsedad y pensé: '¿Qué pasaría con un niño que pudiera enfrentarse a la misma situación y creer que una figura pública como yo siente vergüenza?'"

Según Lady Gaga, no siempre es beneficioso desmentir un rumor. "Intenté provocar pensamientos y crear desorden de otra manera. Intenté utilizar la desinformación para añadir otra capa de complejidad", explica.

Lady Gaga ha aprendido a lidiar con los rumores sobre ella a lo largo de su carrera, habiendo enfrentado historias fabricadas desde que tenía 20 años. Encuentra la situación un poco divertida, diciendo: "He estado entreteniendo mentiras sobre mí desde que tenía 20 años. Como artista, hay una extraña humor en eso".

Lady Gaga hizo su debut internacional en 2008 con su álbum "The Fame", desde entonces se ha destacado no solo como vocalista sino también como actriz. A partir del 3 de octubre, protagonizará como Harley Quinn junto a Joaquin Phoenix como Arthur Fleck en "Joker: Folie à Deux".

El estilo musical de Lady Gaga gira principalmente en torno al pop, como se evidencia en sus éxitos y álbumes. Durante sus primeros años en la industria, los rumores sobre su identidad de género a menudo eclipsaban su éxito en la música pop.

A pesar de los rumores persistentes, Lady Gaga continuó dominando la escena musical pop con su única fusión de estilos y temas, demostrando que su talento y autenticidad superaban las especulaciones sobre su vida personal.

Lea también: