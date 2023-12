Por qué el éxodo armenio de Nagorno-Karabaj puede no acabar con las ambiciones de Azerbaiyán

Azerbaiyán lleva décadas atormentado por la pérdida de Nagorno Karabaj, un minúsculo enclave caucásico escenario de uno de los conflictos más prolongados del mundo. Los armenios lo consideran la cuna de su civilización, pero se encuentra dentro de las fronteras de Azerbaiyán, como una isla en un mar hostil.

Como repúblicas soviéticas separadas, Azerbaiyán y Armenia se llevaban bien bajo la atenta mirada de Moscú. Pero cuando el imperio se desmoronó, Armenia, entonces la potencia ascendente, arrebató Nagorno Karabaj a su vecino más débil en una sangrienta guerra en la década de 1990.

La derrota se convirtió en una "herida supurante" que Aliyev prometió curar. Pero se sintió frustrado por unas conversaciones diplomáticas que, en su opinión, sólo pretendían "congelar el conflicto". Tras décadas de cumbres "inútiles e infructuosas", de Minsk a Cayo Hueso, cambió de táctica.

La fuerza bruta intervino donde la diplomacia había fracasado. Mientras el conflicto permanecía congelado, Azerbaiyán se había transformado. Ahora rico en petróleo, respaldado por Turquía y armado hasta los dientes, recuperó un tercio de Nagorno-Karabaj en una guerra de 44 días en 2020, que sólo se detuvo gracias a un alto el fuego mediado por Rusia.

Pero el acuerdo resultó frágil y, en septiembre, Azerbaiyán volvió a atacar. Incapaz de resistir su poderío militar, el gobierno de Karabaj se rindió en sólo 24 horas. La población armenia de la región huyó en una semana, un éxodo que el Parlamento Europeo calificó de limpieza étnica, acusación que Azerbaiyán niega. "Trajimos la paz mediante la guerra", declaró Aliyev en un foro este mes.

No está claro si esa paz será duradera. En Azerbaiyán, muchos temen que el nacionalismo étnico y el voto de reunificación territorial sobre los que Aliyev construyó su legitimidad tengan más probabilidades de encontrar nuevos objetivos que de disiparse.

Y en Armenia, que quedó expuesta por la debilidad de su ejército y la ausencia de aliados, el Estado se esfuerza por absorber a más de 100.000 refugiados del Karabaj, muchos de los cuales dicen no poder adaptarse a sus nuevas vidas.

La vida en el limbo

Nonna Poghosyan huyó de su casa en Stepanakert, la capital de Karabaj, con su marido, sus hijos gemelos y sus ancianos padres. Ahora alquilan un pequeño apartamento en Ereván, la capital de Armenia. Pero Poghosyan, que trabajaba como coordinadora de programas de la Universidad Americana de Armenia en Stepanakert, afirma que su mente sigue estando en Karabaj.

"Me muero por saber qué está pasando allí en Stepanakert. ¿Qué está pasando con mi casa? Envidio a todos los que respiran el aire de allí", declaró a la CNN.

Aliyev afirmó que las casas abandonadas habían permanecido "intactas", pero los vídeos difundidos en las redes sociales muestran a las tropas azerbaiyanas destrozando viviendas.

"No quiero imaginar que haya sido tomada por otra persona. Es la casa que construimos para nuestros hijos", dijo Poghosyan.

Sus hijos regresaban a casa desde la escuela cuando los cohetes azerbaiyanos alcanzaron Stepanakert el 19 de septiembre. Su marido los encontró al borde de la carretera y los llevó a un refugio antiaéreo. Cuando despertaron al día siguiente, el gobierno -la autodenominada República de Artsaj- se había rendido. Sus vidas se habían desmoronado de la noche a la mañana.

Huyeron de su casa a la semana siguiente, junto con casi toda la población. Para entonces estaban hambrientos y exhaustos: Nagorno-Karabaj llevaba 10 meses bloqueado después de que Azerbaiyán cortara el corredor de Lachin, la única carretera que unía el enclave con Armenia, impidiendo la importación de alimentos, medicinas y otros suministros.

Ahora, la carretera por la que se impedía la entrada de artículos de primera necesidad se ha abierto para permitir la salida en avalancha de la población. Como decenas de miles de personas huyeron a la vez, Poghosyan tardó cuatro días en conducir de Stepanakert a Ereván, un trayecto que normalmente duraba cuatro horas.

Como ciudadanos armenios, el gobierno de Ereván acogió a los refugiados. Pero la ayuda que puede proporcionar es escasa. Poghosyan recibió un pago único de 100.000 dram armenios (unos 250 dólares), pero paga 300.000 dram (unos 750 dólares) de alquiler. Su familia vive de los ahorros que había guardado para la educación de sus hijos, dinero que sólo le durará unos meses.

La disolución del gobierno de Karabaj ha dejado a Poghosyan sin prestaciones por hijos a cargo, a sus padres sin pensión y a su marido -un antiguo soldado- sin sueldo. Pero se considera afortunada por tener un apartamento. "Hay gente que vive en coches. Hay gente que vive en los sótanos de las escuelas, en los patios de recreo", afirma.

Nos dejamos el alma allí

Gayane Lalabekyan dice que cada mañana se despierta en su nuevo apartamento de Ereván y se pregunta si hizo lo correcto. Muchos armenios de Karabaj, que luchan por asimilar sus nuevas vidas, se preguntan qué podrían haber hecho de otra manera.

"Me pregunto: '¿Fue lo correcto?". Lalabekyan, profesora de inglés, declaró a la CNN. A menudo le invade el sentimiento de culpa por abandonar su patria, pero luego recuerda el "miedo primitivo" que sintió mientras huía.

"Cuando veo a mi hija, a su hijo pequeño; cuando veo a mi madre, que tiene 72 años; cuando veo a mi hijo y a su mujer, que se casaron en julio; veo que, si nos hubiéramos quedado allí, quizá no los tendría", dijo.

Aliyev dijo que los armenios que quisieran permanecer en Karabaj tendrían que aceptar la ciudadanía azerbaiyana. "Tenían dos posibilidades: O integrarse con el resto de Azerbaiyán o pasar a la historia", dijo.

Pero, tras generaciones de violencia, pocos armenios creen que puedan vivir con seguridad en Azerbaiyán y casi ninguno se sometería al gobierno de Bakú, a pesar de la insistencia de Azerbaiyán en que ningún civil ha resultado herido en lo que denomina sus "medidas antiterroristas" en el territorio.

"Aliyev no es un hombre de verdad, es un demonio. No podemos fiarnos de sus promesas", afirmó Lalabekyan. "No podemos vivir juntos".

Se suponía que los armenios de Karabaj estaban protegidos por las fuerzas de paz rusas, desplegadas en la región en virtud de los términos del alto el fuego negociado por Moscú en 2020.

Pero el ataque se produjo tras una ruptura en las relaciones de Armenia con Rusia, después de que Ereván se sintiera frustrada porque su aliado de siempre no la defendía de la agresión azerbaiyana. Sintiendo que no tenía más remedio que diversificar su aparato de seguridad, Armenia empezó a forjar incipientes alianzas con países occidentales.

Para Rusia, esto fue una traición. Aprovechó la oportunidad para lavarse las manos ante su necesitado vecino. Incapaz de canalizar los recursos de su campaña militar en Ucrania, y reacia a enfadar a Azerbaiyán y Turquía, Rusia se mantuvo al margen mientras se rompía el alto el fuego que había negociado, aunque el Kremlin rechazó posteriormente las críticas a su contingente de mantenimiento de la paz.

Sin la protección de Rusia y con el apoyo meramente retórico de Occidente, los armenios de Karabaj se vieron obligados a huir. Pero aceptarlo no sirve de consuelo a Lalabekyan, que dice sentirse como una extraña en su propio país.

"¿Qué haremos ahora? No sabemos quiénes somos. ¿Somos ciudadanos de Artsaj o de Armenia? No podemos responder a esta pregunta. Lo dejamos todo allí. Dejamos allí nuestras almas".

La perspectiva de la paz

Algunos observadores de mirada fría sostienen que la difícil situación de los refugiados de Karabaj puede ser el trágico precio de la paz regional. Dado que Nagorno-Karabaj está reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, la renuncia de Armenia al enclave era un requisito previo para la reconciliación.

Pero Aliyev ha mostrado poca magnanimidad en la victoria. En su primera visita al enclave, pisoteó la bandera de Karabaj y se burló de los políticos karabajíes que había encarcelado cuando intentaban huir.

Entre los detenidos se encuentra Rubén Vardanyan, ex ministro de Estado de Artsaj. El hijo de Vardanyan, David, describió a CNN el "opaco sistema judicial" en el que se encuentra ahora su padre, acusado de "financiación del terrorismo" y "cruce ilegal de fronteras", entre otros cargos. Azerbaiyán y Armenia no mantienen relaciones diplomáticas, por lo que a Vardanyan se le ha denegado el acceso consular. David sólo ha podido hablar con su padre una vez desde su detención el 27 de septiembre, a través del teléfono de la prisión. "Sólo dijo que podría estar allí un tiempo", dijo David.

"Si de verdad queremos la paz en la región entre Azerbaiyán y Armenia, no puede haber presos políticos que sigan en la cárcel mientras se firma un acuerdo de paz", afirmó.

En las semanas posteriores a la reconquista de Karabaj, Bakú canceló las conversaciones de paz en Bruselas y Washington, alegando la parcialidad occidental contra Azerbaiyán. Mientras tanto, su retórica en torno a sus ambiciones territoriales se ha agudizado. Los documentos del gobierno se han referido a Armenia como "Azerbaiyán occidental", un concepto nacionalista que alega que Armenia está construida sobre tierra azerbaiyana.

Sin embargo, el 7 de diciembre Azerbaiyán y Armenia acordaron un intercambio de prisioneros, un acuerdo negociado sin Bruselas ni Washington, pero acogido con satisfacción por ambas partes. Estados Unidos dijo que esperaba que el intercambio "sentara las bases para un futuro más pacífico y próspero". Armenia también retiró su bloqueo a la candidatura de Azerbaiyán para acoger la conferencia sobre el clima COP29 el año que viene.

Sin embargo, el mayor escollo será probablemente Najicheván, un exclave azerbaiyano separado del continente por una franja del sur de Armenia. Aliyev espera construir un "corredor terrestre" que atraviese Armenia y conecte Nakhchivan con Azerbaiyán.

Aliyev describió el llamado corredor "Zangezur" como una "necesidad histórica" que "se hará tanto si Armenia lo quiere como si no".

Armenia no se opone totalmente a la idea, pero se niega a ceder el control sobre partes de su territorio. El mes pasado presentó un plan para reactivar las infraestructuras de la región, restaurando líneas de tren abandonadas para conectar mejor Armenia con Azerbaiyán, Turquía, Georgia, Irán y otros lugares. Espera beneficiarse del comercio que no pudo producirse durante las prolongadas hostilidades, llamando al proyecto "Encrucijada de la Paz".

Pero las preferencias de Armenia pueden valer de poco. Aliyev dijo en diciembre que "no debería haber derechos de aduana, ni controles, ni seguridad fronteriza, cuando vaya del continente (Azerbaiyán) a Nakhchivan", y añadió que los armenios deberían empezar la construcción "inmediatamente a su costa".

Aliyev dijo que no tenía planes de ocupar territorio armenio, subrayando que "si quisiéramos, lo habríamos hecho". Pero, en el mismo acto, dijo que el territorio había sido "arrebatado" a Azerbaiyán en 1920 bajo dominio soviético, y advirtió a Armenia: "tenemos más derechos históricos, políticos y legales para disputar vuestra integridad territorial".

Anna Ohanyan, investigadora principal del programa sobre Rusia y Eurasia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, afirmó que la retórica de Aliyev se había moderado desde el anuncio del intercambio de prisioneros, pero "esto se debe en gran medida a la fuerte presión ejercida por Estados Unidos".

"Sus objetivos no han cambiado: sigue necesitando una rivalidad o un conflicto con Armenia, incluso después de haber recuperado el control total de Nagorno-Karabaj", declaró Ohanyan a la CNN. "Acoger la COP29 puede mantener a Aliyev en su mejor comportamiento durante quizás un año, pero esto no es una garantía de que vaya a jugar según las reglas internacionales". Rusia acogió los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014, y se anexionó Crimea justo después."

La diplomacia puede resultar de nuevo infructuosa. Los analistas advierten de la creciente presencia militar de Azerbaiyán en torno al sur de Armenia. Olesya Vartanyan, analista principal de Crisis Group para el Cáucaso Sur, dijo a CNN que "en una de las zonas donde se encuentran las fuerzas azerbaiyanas a lo largo de la frontera, les costaría muy poco cortar Armenia en pedazos."

Los armenios de Karabaj siempre supieron que estaban atrapados en el punto de mira de un conflicto entre grandes potencias. Pero, tras 30 años de relativa paz, no esperaban que las cosas se desmoronaran tan rápidamente. Con la llegada del nuevo año, se enfrentan a un futuro incierto, despojados de sus hogares, posesiones y medios de subsistencia.

"Entiendo que es un gran juego con grandes países implicados: Los intereses de Rusia, los de Turquía, Azerbaiyán es un actor entre todos ellos, Armenia es demasiado débil para resistir. Lo entiendo globalmente", afirmó Poghosyan. "Pero a nivel de 100.000 personas, es una tragedia".

