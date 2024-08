- Por qué el bebé bávaro se llama "Rupprecht"

Esta antigua familia real sigue siendo un fenómeno excepcional: ninguna dinastía alemana está más estrechamente asociada con su tierra que los Wittelsbach, que gobernaron ininterrumpidamente en Baviera desde 1180 en adelante, primero como duques, luego como electores y más tarde como reyes. Después de la Revolución de Noviembre, fueron los primeros en abdicar.

El Resister Real como Mecenas

Cuán profundamente esta familia sigue arraigada en una tradición positiva es evidente ahora con el nacimiento del heredero: el príncipe Ludwig y la princesa Sophie quieren bautizar a su primogénito, nacido el 6 de agosto de 2024, después de un especial representante de la dinastía: Rupprecht, ese valiente hombre que, como sucesor de su tío niño el rey Ludwig III, arregló con la república como último príncipe coronado de Baviera y se opuso valientemente a los avances de los nacionalistas.

El nieto de Rupprecht, Franz von Bayern, de 91 años, el actual duque, recently reported in the stern sobre las dramáticas consecuencias de esta decisión, que lo obligó, a la edad de 11 años, a temer por su vida en campos de concentración. "Mi abuelo pensó analíticamente y vio a través de los planes de Hitler desde el principio", dijo el duque Franz. "A pesar de que había intentado ganar a la familia repetidamente, el príncipe coronado sabía que no había otra opción que luchar contra esta ideología malvada. Después de la guerra, ayudó a estar del lado correcto."

Se puede interpretar esta elección de nombre como un especial compromiso con esta importante decisión, que desafortunadamente encontró pocos seguidores en el resto de la alta nobleza alemana. Ludwig y Sophie von Bayern, los nuevos padres, se consideran representantes abiertos y poco convencionales de la alta nobleza y, por lo tanto, son populares entre los bávaros. Ludwig, el hijo mayor del príncipe Luitpold, el cervecero y anfitrión del Torneo de Caballeros en el Castillo de Kaltenberg, se ha destacado desde temprana edad.

Jóvenes Padres con Carreras Impresionantes

El príncipe de 41 años ha estado activo como trabajador de ayuda al desarrollo en África durante años, pero con enfoques completamente nuevos. Bajo el lema "África en Ascenso", invitó a una velada temática en el Castillo de Nymphenburg, donde presentó sus proyectos. Esto incluye el proyecto "Leones Aprendices", que comenzó en 2015 y utiliza un campus de TI en el semi-desierto junto al Lago Turkana en Kenia para dar a los jóvenes africanos acceso al mercado laboral digital. El príncipe ve la artesanía digital como un "recurso para África". La joven madre, nacida Evekink, tiene raíces holandesas-canadienses y ha trabajado principalmente para los derechos humanos en el pasado. La antigua empleada del Secretario General de la ONU está investigando y escribiendo su doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford sobre el concepto de justicia para las víctimas de violencia sexual en áreas de conflicto.

Sucesión en Tiempos Republicanos

Aunque la "sucesión al trono" en el siglo XXI es extremadamente teórica, sigue jugando un papel significativo dentro de la Casa de Wittelsbach. El recién nacido príncipe Rupprecht Theodor MariaWould thus be in fourth place. La sucesión en la Casa de Wittelsbach siempre ha sido compleja. Hay varias líneas, además del duque de Baviera en sí mismo, su hermano Max es un duque en Baviera - debido a la adopción por el duque Ludwig Wilhelm en Baviera en 1965, asegurando la continuación de esta línea. También, los príncipes Luitpold, Wolfgang y Leopold von Bayern son los

