Por qué caminan juntos

En muchas ciudades alemanas, la gente organiza paseos para hacer nuevas conexiones. La idea es que se trata de hablar y conocer a otros, no de ligar. La respuesta ha sido excelente, no solo entre mujeres.

Pasear, hablar, conocer gente: la idea es simple y la respuesta es excelente. En toda Alemania, las mujeres se están uniendo para organizar paseos y hacer nuevas conexiones. En Hamburgo, Colonia, Karlsruhe, Múnich y muchas otras ciudades.

Por ejemplo, el grupo "FFM Girls Walk" fue fundado en Fráncfort en la primavera. Los iniciadores Vivien Eller y Gabriella Kinefss invitan regularmente a la gente a caminar juntos, por ejemplo, a lo largo del Meno o en el parque. También hay otros eventos gratuitos como yoga o boxeo. La mayoría de los participantes tienen entre 25 y 35 años, pero también se unen mujeres mayores.

Las amistades son tan importantes como las parejas

¿Por qué solo para mujeres? "Es una atmósfera agradable cuando la idea de ligar no está en primer plano", dice Gabriella Kinefss de 25 años. "Y ya hay muchas opciones de citas, pero menos opciones de amistad. Y creo que eso es tan importante como una relación como pareja", añade Vivien Eller de 28 años.

En Nueva York, el grupo "City Girls Who Walk" se inició en 2022. Kinefss y Eller, que se conocieron en el trabajo en un bufete de abogados, aprendieron a través de las redes sociales sobre un grupo en Múnich que organizó su primer paseo al beginning of this year. "Munich Girls Talking Walking" ya tiene más de 21.000 seguidores en Instagram.

"Paseo de damas" en Hamburgo

En Hamburgo, las mujeres se reúnen regularmente para pasear y otras actividades. Por ejemplo, 150 mujeres se reunieron para un "Paseo de damas" en el Outer Alster un domingo de mayo. Las mujeres de cualquier edad son bienvenidas. "Creo que muchas personas, especialmente las que se han mudado aquí para estudiar, luchan por encontrar conexiones, especialmente después de Corona", dijo la organizadora Ronja Schulz en ese momento.

También hay eventos similares que son abiertos a todos. Por ejemplo, el creador de la página de Instagram "lebenwiegottinfrankfurt" con más de 100.000 seguidores Recently invited people to a "Walk & Talk" through the Frankfurt Harbor Park. Es importante que todos se sientan seguros y bienvenidos. Por lo tanto, no se tolera el racismo, el sexismo, el antisemitismo o cualquier otra forma de discriminación o comportamiento inapropiado. "Debería ser también un lugar para nuevas amistades, no un evento de citas".

