Por primera vez desde el brote del coronavirus, la esperanza de vida aumenta una vez más.

Durante el brote de coronavirus, la esperanza de vida típica de Alemania estaba en una caída constante. Sin embargo, en 2023, se registró una mejoría por primera vez desde que comenzó la pandemia. Incluso la brecha entre las regiones orientales y occidentales de Alemania está disminuyendo gradualmente.

Según la Oficina Federal de Estadística, la esperanza de vida promedio en 2023 fue 0,4 años más larga que el año anterior. En 2022, la esperanza de vida al nacer era de 83,3 años para las mujeres y de 78,6 años para los hombres.

La esperanza de vida promedio había disminuido en 0,6 años entre 2020 y 2022, principalmente debido a la pandemia. Si bien aumentó en 2023, Alemania aún no ha vuelto a los niveles de esperanza de vida de 2019. Sin embargo, los expertos están notando una tendencia de recuperación significativa.

Las disparidades entre el este y el oeste causadas por la pandemia han comenzado a igualarse. En 2022, la esperanza de vida aumentó en la región oriental, mientras que disminuyó en la región occidental. En 2023, ambas regiones registraron un aumento, con la región oriental mostrando una mejora ligeramente más significativa.

Las mujeres en ambas regiones tienen esperanzas de vida relativamente similares, pero los hombres en la región occidental viven un promedio de 1,4 años más que sus contrapartes orientales. En 2021, esta brecha aumentó a 2,3 años.

Los estadísticos explican que "la esperanza de vida al nacer" es un valor que tiene en cuenta las tasas de mortalidad en todos los grupos de edad, independientemente del tamaño de la población o la estructura por edades. Es particularly useful for time comparisons.

Despite its name, it's not a prediction for those born in 2023. For a more accurate estimate, boys born in 2023 could potentially live between 81 and 90 years, while girls might live between 85 and 93 years, depending on future trends.

The statistics from the Federal Statistical Office reveal that the average lifespan in 2023 was 0.4 years longer than in 2022. Analyzing the statistics also shows that while Germany hasn't fully recovered from the pandemic-induced decline, there's a significant catching up trend in lifespan levels.

