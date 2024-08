Tabla de Contenidos

El presunto delincuente de Solingen –un sirio de 26 años– debería haber sido expulsado el año pasado. Lamentablemente, un intento de expulsión falló porque las autoridades no pudieron localizarlo en su residencia. Fuentes gubernamentales afirmaron que no hubo intentos posteriores. El ministro del Interior de NRW, Herbert Reul (CDU), niega la responsabilidad política en este asunto y se refiere al Ministerio de Asuntos Sociales, Familia, Igualdad, Refugiados e Integración de Renania del Norte-Westfalia y el ministro responsable, Josefine Paul (Verdes). "Hay preguntas sin respuesta que el ministro Paul está investigando actualmente", dijo Reul. Si bien hay regulaciones claras sobre los procedimientos legales y prácticos de expulsión, hay preguntas pendientes.

¿Cuáles son los requisitos regulatorios?

Después de que la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf) rechace una solicitud de asilo o una autoridad de inmigración determine que alguien no tiene derecho a quedarse en Alemania, el individuo afectado debe notificarse por escrito, incluyendo una prohibición de entrada y estancia. Seguido de un plazo para la partida voluntaria de Alemania. Las personas afectadas pueden presentar una objeción dentro de un mes. Si se supera el plazo o la objeción falla, la expulsión se vuelve inminente.

Si el individuo se niega a partir voluntariamente, se emite una orden de expulsión por la autoridad correspondiente, que luego informa a la Autoridad Central de Expulsión (ZAS) del estado respectivo. La ZAS luego reserva el vuelo y comunica los detalles de la expulsión a la autoridad de inmigración, la policía estatal y la federal. Ya no se requiere un aviso de tres días para los anuncios de expulsión.

¿Por qué estaba el individuo de Solingen en Alemania?

De acuerdo con la Regulación de Dublín, el ahora sospechoso debería haber sido expulsado al país de la UE por el que entró: Bulgaria. Debía presentar su solicitud de asilo allí. Sin embargo, las autoridades alemanas intentaron expulsar al sirio directamente a su país de origen. Las estadísticas de Bamf de enero a mayo de 2024 revelan un problema: los estados fronterizos de la UE solo aceptan una fracción mínima de refugiados. Por ejemplo, Alemania solicitó a otros países de la UE que asumieran 6141 casos en enero de 2024, de los cuales 3171 fueron concedidos. Las transferencias reales en ese mes: 482.

¿Cómo se desarrolla el proceso de expulsión?

Rutinariamente, la ley enforcement actúa temprano en la mañana y recoge a los individuos afectados de sus camas. Luego, son llevados al aeropuerto o estación de tren. En caso de una partida controlada, la intervención policial termina allí. En caso de una expulsión acompañada, la policía federal asume el cargo y acompaña a las personas a su país de destino. Se coloca un sello de deportación en sus pasaportes y se impone una prohibición de entrada. La duración de esta prohibición varía en cada caso. A veces, las personas son expulsadas individualmente, mientras que otras veces se chartera entire aviones para expulsiones masivas a un solo país.

¿Qué ocurre cuando hay resistencia contra la expulsión?

Por lo general, los individuos afectados están confinados durante la expulsión, usando esposas o incluso restricciones de pies. Las autoridades también administran medicamentos para sedar a las personas en función de cada caso, minimizando así la posibilidad de resistencia.

Sin embargo, una carta de la oficina de inmigración del estado a la policía federal causó revuelo, stating: "Si el individuo afectado se niega a abordar el avión o resiste la expulsión de cualquier manera (resistencia activa/pasiva), pueden ser liberados y viajar independientemente a su alojamiento asignado."

La oficina de inmigración del estado luego aclaró: "El documento mencionado fue un memorándum interno de la oficina de inmigración de Baja Sajonia a la policía federal, que lamentablemente se enmarcó de manera altamente equívoca e inexacta. No se empleó en esta forma en general y no se empleará en el futuro. La oficina no está autorizada para emitir tales instrucciones a la policía federal. El memorándum solo pretendía ser un recordatorio a la policía federal de que se necesita una orden judicial en caso de una expulsión fallida para retener al individuo."

¿A qué países no está Alemania expulsando actualmente?

No existe una lista fija de países a los que no se puede expulsar. Sin embargo, el BAMF comprueba los "prohibiciones de expulsión específicas del país de destino". Por ejemplo, hubo una prohibición de deportación para Siria en guerra de 2012 a 2020 que no se extendió. Sin embargo, no se han llevado a cabo expulsiones a Siria desde entonces. Lo mismo aplica para Afganistán, ya que los talibanes tomaron el poder en el país en 2021. No hay prohibición de expulsión, pero las expulsiones a Afganistán desde Alemania continúan.

El debate político en torno a la evaluación de peligros mortales en Siria y Afganistán está ganando impulso actualmente después del incidente en Solingen. Sin embargo, el Servicio Científico del Bundestag alemán concluyó en marzo de 2024: "A pesar de que cada caso es único, la situación de seguridad desoladora y la situación humanitaria sombría en Siria y Afganistán habitualmente prevenirían las expulsiones a estos países bajo el Artículo 3 ECHR". El Artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR) establece: "Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas inhumanos o degradantes".

