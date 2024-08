- "Por favor, vuelve a ponerlo".

Una rareza real Xaver Koppmair y Jamie Jesse trajeron consigo durante su visita a la fábrica de rodillos de Pulheim: Los amigos de la zona de Múnich tenían un antiguo blanco de tiro en su equipaje.

Según explica el experto Sven Deutschmanek, el blanco no proviene de una fiesta de tiro, sino de una fiesta de vino o vinatero. Esto se sugiere por el diseño pintoresco en el frente y la inscripción registrada en el borde: "Si se aciertan los blancos finamente, buen vino espera como recompensa". Los agujeros de bala indican que el blanco de tiro realmente se utilizó.

"Bares für Rares": La pericia está por encima del precio deseado

Deutschmanek considera que el objeto es "realmente antiguo". Señala el águila bicéfala de los Habsburgo, lo que significa que se creó como máximo en 1918. El experto estima que la época de origen es alrededor de 1880.

Los vendedores querrían tener 150 euros por su antigua pieza. Sven Deutschmanek va más allá: ella estima el valor en 200 a 300 euros.

En la sala de comerciantes, el austriaco Wolfgang Pauritsch muestra interés inmediato en el objeto. También comienza la subasta en 50 euros. Mientras tanto, Walter "Waldi" Lehnertz juega con el blanco de tiro. Pauritsch no puede verlo. "Por favor, solo vuelve a ponerlo muy cuidadosamente, Waldi", le pide a su colega. "Hazme ese favor".

"Waldi" juega alrededor

Pero "Waldi" no tiene intención de hacerlo y alegremente rompe el blanco por la mitad: "Es agradable jugar así", dice el comerciante. A pesar del daño, Pauritsch aumenta su oferta a 80 euros. Sin embargo, los dos bávaros no quieren dar el blanco por esa cantidad. Pauritsch ahora ofrece 100 euros, pero eso aún no es suficiente: los vendedores nombran 150 euros como su límite.

"El Wolfgang lo conseguirá", dice "Waldi" desde un lado. "Ten cuidado, vigila tu lengua, ahora mismo estás sobre hielo delgado", advierte Pauritsch a su colega. Y luego ofrece incluso 160 euros.

Con eso, obtiene un gesto de asentimiento. Y el daño causado por "Waldi" también debería ser reparable: "Eso se puede pegar fácilmente", dice Daniel Suppes. El comprador al menos está satisfecho: "Ese es un blanco soñado", dice Pauritsch.

