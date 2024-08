- Por eso no está interpretando a Tim Waltz en "SNL".

Steve Martin (78) rechaza el papel de Tim Walz (60): El comediante rechazó la oferta de interpretar al candidato a vicepresidente demócrata en "Saturday Night Live". Según el "Los Angeles Times", el creador de "SNL", Lorne Michaels (79), se acercó a Martin el miércoles (7 de agosto) para el papel. Los fanáticos del programa habían elegido anteriormente a Martin como el favorito para el papel.

"No soy un imitador"

Martin le dijo al periódico que solo fue preguntado por su parecido. "Quería decir que no, y él también quería que dijera que no", dijo sobre la llamada. "Lorne, no soy un imitador. Necesitas a alguien que realmente haga justicia al personaje", explicó, rechazando la oferta.

El actor también citó el tiempo que se requiere para el trabajo. "No es como si lo hicieras una vez, recibieras aplausos y nunca lo hicieras de nuevo", explicó. No estaba dispuesto a comprometerse con eso. "Necesitan a un verdadero imitador. Encontrarán a alguien que esté realmente, realmente bueno. Me estaría esforzando", razonó su decisión.

Maya Rudolph interpretará a Kamala Harris

Para el programa de comedia de NBC, Maya Rudolph (52) interpretará a Kamala Harris (59). El sitio web de la industria "Deadline" informó la semana pasada que la actriz volverá a interpretar su papel de candidata presidencial. Por primera vez, interpretó al vicepresidente de EE. UU. en 2019. Un año después, ganó un Emmy por la imitación. Está nominada para el premio nuevamente en 2024, tanto como actriz principal en la serie "Loot" como anfitriona de "SNL".

