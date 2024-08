- Por eso dedicó una canción a Colonia.

Eko Fresh (40) lanzó su álbum "Elijah" el 9 de agosto. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, el rapero habla sobre por qué canta en su nuevo álbum, por qué lo llamó así por su hijo y qué quiere transmitir a través del tema principal. También revela por qué dedicó una canción a su ciudad natal, Colonia, y cómo su participación en "Sing meinen Song" lo ha influido.

¿Por qué decidiste cantar en tu nuevo álbum en lugar de simplemente rapear?

Eko Fresh: Siempre me ha gustado cantar, simplemente nunca me había atrevido a hacerlo antes. Con el tiempo, me he vuelto más abierto, y "Sing meinen Song" me dio ese último empujón de confianza. Después de eso, pensé, "Bueno, el gato ya está fuera de la bolsa", así que decidí probarlo en un álbum completo.

¿Tuviste alguna preocupación sobre cómo el canto y tu cambio hacia el pop podrían ser recibidos por tus fans leales?

Eko Fresh: Llamaría a este álbum musicalmente diverso, es difícil encasillarlo en un género específico - todavía hay rap en él. Simplemente es un poco más musical, y no estoy preocupado en absoluto. Ya me he establecido en el rap, y esto es solo un nuevo capítulo, la tercera parte de mi vida. Quiero llegar a fans que, como yo, han envejecido, tienen familias y trabajos, y simplemente quieren escuchar buena música.

¿Por qué le pusiste el nombre de tu hijo a tu álbum?

Eko Fresh: Cuando estaba pensando en un título, su nombre me vino a la mente. Él representa esta fase de mi vida mejor que cualquier otra cosa, así que fue la opción perfecta.

¿Qué opina Elijah de las canciones, especialmente de "Elijah"?

Eko Fresh: Elijah le gusta el álbum. Le gusta especialmente la canción "Acuario" y la que habla de él - por supuesto, se la enseñé. Pareció gustarle, y a veces me pide que la ponga en el coche. Es la primera vez que nota conscientemente mi música, y eso me enorgullece.

¿Tiene interés en la música?

Eko Fresh: A veces me dice una rima y dice, "Papá, tengo una rima para ti!" Incluso me cantó una melodía que había compuesto recientemente. Creo que tiene talento y un alma artística sensible, como su padre. Pero nunca lo presionaría para que haga música. Lo apoyaré en lo que elija hacer en la vida.

En la canción, cantas "Solo tienes que seguir adelante, mirar más allá del horizonte" y sobre "dos corazones en un pecho". ¿Qué quieres transmitir con esta canción?

Eko Fresh: Quiero animar a mi hijo a seguir adelante y mirar más allá del horizonte, como digo en la canción. A veces la gente no puede imaginarse algo y te dice, "¡No puedes hacerlo!" Pero quiero decirle de antemano, "¡Puedes hacerlo! Créete, no escuches lo que otros puedan decir cuando tengas una nueva idea". "Dos corazones en un pecho" está destinado a ayudarlo a entender su diversidad como una fuerza, para que no tenga que pasar por la misma búsqueda de identidad que yo.

"Puentes de colores" con Brings es una carta de amor al puente Mühlheimer en Colonia. ¿Cómo ha moldeado la ciudad tu vida y qué la hace única?

Eko Fresh: Soy de Colonia y he hecho mucha música allí, conozco a la gente, he pasado mucho tiempo allí, he rodado muchos videoclips, y simplemente quería devolver algo porque también veo como mi comunidad. Me identifico como un nativo de Colonia y pensé, ¿por qué no hacer una canción que muestre nuestra imagen positiva de la ciudad? Especialmente en la época actual, los aspectos negativos de la sociedad suelen destacarse, y pensé que era hora de decir: "No, mira, estoy destacando lo positivo y celebrando nuestra ciudad, nuestra ciudad colorida con el puente colorido".

¿Te ves como un constructor de puentes y defensor de la próxima generación de personas con un background migratorio, lo que encaja perfectamente con la canción "Nación"...

Eko Fresh: Con toda la negatividad que se muestra en el mundo de las redes sociales, pensé que era hora. Especialmente como constructor de puentes, podría ser la persona adecuada para poner un acento este año, para destacar lo positivo y mostrar lo lejos que hemos llegado realmente. Personalmente noto que este sentido de pertenencia no es solo para mí, sino para muchos. El autoconcepto de que los puestos de liderazgo en las empresas son diversos está creciendo. En cine y televisión, en la industria del entretenimiento, en la política, la representación y la diversidad se dan, y hemos avanzado mucho más de lo que éramos. Quería destacar eso también - en lugar de dividir, simplemente une. Saqué la oportunidad de hacerlo en este álbum.

En el álbum, tienes otras colaboraciones, incluyendo a tus colegas de "Sing meinen Song" Tim Bendzko y Eva Briegel. ¿Cómo te ha cambiado personalmente "Sing meinen Song"?

Eko Fresh: "Sing meinen Song" fue definitivamente una experiencia enorme para mí que me ha moldeado y me ha dado el valor de mirar más allá del horizonte musicalmente y pensar fuera de la caja. Para mí, fue una cuestión de rutina tener al elenco en el álbum. Pude ganar a Eva Briegel y a Tim Bendzko para ello, de lo que estoy muy agradecido. Las canciones han quedado hermosas, y nunca olvidaré ese tiempo en Sudáfrica, así que nunca olvidaré el álbum.

¿Cuáles fueron las reacciones más bellas a tu participación en "Sing meinen Song"?

Eko Fresh:

Eko Fresh: Las reacciones a mi participación en "Sing meinen Song" fueron completamente emocionantes y muy positivas. Muchas personas se han acercado a mí al respecto y estoy muy contento con eso. Gracias al universo por permitirme formar parte de ello. Me dio mucha fuerza y me permitió reflexionar sobre mí mismo de una manera diferente. Al igual que hice mi propia historia con cada canción en "Sing meinen Song", llevé ese impulso al álbum.

Lanzar un álbum implica mucho trabajo. ¿Cómo equilibras la familia y el trabajo en este momento?

Eko Fresh: No es fácil equilibrar la familia y este trabajo, y estoy muy lejos de ser perfecto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Todos los días tengo que repensar las cosas. Para mí es un gran desafío decidir qué eventos participaré o no, qué días prefiero estar en casa. Por supuesto, quiero pasar todo el tiempo posible con mi hijo y experimentar su infancia.

