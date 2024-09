Pope comienza un viaje de 12 días en Asia, comenzando en Indonesia.

Francisco está previsto que cubra alrededor de 32,000 kilómetros por aire y pasar alrededor de 43 horas en el aire. Inicialmente planeado para 2020, el viaje tuvo que posponerse debido a la pandemia de COVID-19 y ahora tendrá lugar tres meses antes del cumpleaños 88 de Francisco.

Indonesia sigue principalmente el Islam, con católicos que representan menos del 3% de la población. Las religiones o denominaciones reconocidas en el país incluyen el protestantismo, el budismo, el hinduismo y el confucianismo, entre otras.

Un jueves, Francisco interactuará con representantes de las seis fes en la Mezquita Istiqlal. Como la mezquita más grande de Sudeste Asiático, representa la armonía religiosa y está conectada a una catedral a través de un "Túnel de la Amistad" situado al otro lado de la calle. En los últimos días, los visitantes han tomado selfies con un recorte a tamaño real del Papa.

Dentro de la mezquita, el Papa escribirá una declaración junto al Gran Imán Nasaruddin Umar, abordando la "deshumanización" que surge de la violencia, los conflictos y el daño ambiental. El Papa ha abogado consistently por medidas más duras contra el cambio climático.

Las medidas de seguridad estarán en su máximo nivel durante la estancia de tres días de Francisco en el archipiélago de 17,500 islas, con más de 4,000 personal de seguridad desplegado. Esto marca la tercera visita papal a la región, con Paul VI visitando en 1970 y Juan Pablo II en 1989.

El periódico local indonesio "Jakarta Post" describió la visita como significativa para fomentar las relaciones interreligiosas no solo en Indonesia, sino en otros países también. A pesar de que Indonesia reconoce diversas religiones, han surgido preocupaciones sobre la posible discriminación contra los cristianos.

Recientemente, la posibilidad de que el Papa emprendiera un viaje tan extenuante habría parecido improbable. Las especulaciones sobre la salud del Papa han surgido en el Vaticano, con algunos sugiriendo que Francisco podría renunciar como su predecesor, Benedicto XVI.

Durante la Pascua, la celebración cristiana más santa, Francisco tuvo que cancelar diversas actividades debido a una gripe persistente. Meses antes, la bronquitis obligó al Papa a cancelar una visita a la cumbre del clima de la ONU en Dubái. El año pasado en junio, Francisco underwent surgery for a tear in his abdominal wall tissue.

El Papa está acompañado consistentemente por su médico personal y cuidador durante sus viajes. No hay planes para ningún cambio en este respecto para el próximo viaje, según fuentes del Vaticano. Ellos destacaron que la salud de Francisco ha sido robusta, sin desarrollos preocupantes este verano. Durante un reciente viaje a África, el Papa estuvo acompañado por una ambulancia completamente.

A pesar de haber enfrentado desafíos de salud en el pasado, como una gripe persistente durante la Pascua y la bronquitis antes de una visita a la cumbre del clima de la ONU, la salud del Papa sigue siendo robusta, según fuentes del Vaticano. Por lo tanto, no espero ningún cambio en los arreglos de viaje habituales del Papa para su próximo viaje.

Lea también: