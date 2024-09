Polonia se prepara para el 20: 35.

Polonia Firma Acuerdos Militares por Nearly Dos Mil Millones de ZlotyEl gobierno polaco planea concluir acuerdos por "aproximadamente dos mil millones de zloty" (alrededor de 470 millones de euros), según anunció el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. El miércoles pasado, reveló que se firmará un acuerdo sustancial por cerca de 1.1 mil millones de zloty con una empresa española, aparentemente para sistemas de vigilancia de aeropuertos. No se proporcionó más información. Previamente, el martes se sellaron contratos en los ámbitos de la logística y la comunicación militar.

20:01 Planta Nuclear de Zaporiyia en Peligro de Apagón de NuevoEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresa su preocupación por un posible desastre en la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania. La situación sigue siendo precaria después de nuevos enfrentamientos en la zona, según dijo en Kyiv antes de partir hacia la planta, que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la guerra. "La planta está otra vez al borde de un corte de energía. Hemos temido esto en el pasado. Un corte de energía significa sin energía, sin enfriamiento. Sin enfriamiento podría llevar a un desastre". Según el operador de la red eléctrica ucraniana, Enerhoatom, el suministro de energía de la planta fue dañado por el fuego de artillería ruso el lunes. Si otra línea de energía también resulta dañada, podría surgir una situación de emergencia con graves consecuencias.

19:27 Ataque Ruso a Base Militar en Poltava Causa VíctimasUn ataque con misiles rusos a una base militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania, ha causado víctimas, según informó el ejército ucraniano. Se ha iniciado una investigación para examinar si se tomaron las medidas adecuadas para proteger al personal, y se implementarán medidas de seguridad mejoradas para las instalaciones militares. El ataque en Poltava dejó al menos 50 muertos y 271 heridos, lo que lo convierte en el ataque más mortífero por parte de Rusia a objetivos ucranianos este año.

19:03 Kremlin Aumenta la Propaganda en las Escuelas RusasLos expertos esperan un aumento significativo de la propaganda del Kremlin en las escuelas rusas con el inicio del nuevo año académico. La proporción de tiempo de enseñanza que se puede categorizar como "promoción de la propaganda del Kremlin" se espera que se duplique este año a alrededor de 1.300 horas, según la plataforma de periodistas rusos afines a la oposición "Agentstvo". El líder del Kremlin, Vladimir Putin, ha abogado repetidamente por infundir patriotismo en los niños desde temprana edad y con firmeza. No se fomenta la educación del pensamiento crítico. "Agentstvo" estima que el total de horas escolares dedicadas a promover la postura del Kremlin en diversos temas, desde la historia hasta la guerra en Ucrania y los valores familiares y sociales conservadores. La proporción de estas horas en el plan de estudios puede variar por grado, pero más de 1.300 de las 11.000 horas escolares podrían utilizarse para propaganda, según los cálculos de la plataforma.

18:14 Director de Ukrenergo DespedidoEl director de la operadora de la red eléctrica ucraniana Ukrenergo ha sido despedido. La junta supervisora de la empresa estatal votó por su despido el lunes, según anunció el presidente de la junta, Volodymyr Kudryzkyj, en Facebook. Las fuentes sugieren que la razón de su despido es su incapacidad para defender la red eléctrica ucraniana de los ataques rusos. Kudryzkyj disputa esta razón y se refiere a las medidas de protección que ha implementado. Afirma que se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña mediática para desprestigiar la empresa, y que los arquitectos de esta campaña aspiran a tomar el control de Ukrenergo. Sin embargo, Kudryzkyj se niega a nombrar a nadie.

17:39 Varios Miembros del Gabinete Ucraniano RenuncianVarios miembros del gobierno ucraniano han presentado su renuncia. Entre ellos se encuentra el ministro de Industrias Estratégicas, Olexander Kamyshyn, quien supervisó la producción de armas nacionales durante el conflicto con Rusia. Kamyshyn dijo que seguirá comprometido en el sector de la defensa, pero en una capacidad diferente. Según el presidente del parlamento, el ministro de Justicia, Denys Maliuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets, también han renunciado.

17:18 Número de Muertos en Poltava AumentaUn ataque con misiles rusos golpea la región de Poltava. Según los informes ucranianos, al menos 47 personas han muerto. Dos misiles impactaron en un edificio en la capital regional de Poltava que era utilizado por el Instituto Militar de Comunicaciones, según confirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj en Telegram. Más de 200 personas resultaron heridas.

17:04 Scholz Se Reune con el Crítico del Kremlin Liberado Kara-MursaEl canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el crítico del Kremlin Vladimir Kara-Mursa, quien fue liberado de la captivity

15:52 Revelan nuevo vehículo blindado para Ucrania - "Portador de la Bandera"El Ministerio de Defensa de Ucrania ha revelado un nuevo vehículo blindado (VB) para las Fuerzas Armadas ucranianas. El Khorunzhyi, que significa "Portador de la Bandera" y era un rango militar en los ejércitos cosacos, ha estado en desarrollo durante algún tiempo. Se avistó un prototipo único en acción en la línea del frente en febrero del año pasado. Este reciente anuncio se espera que resulte en muchas más unidades enviadas a la línea del frente - una actualización muy necesaria y producida localmente para las necesidades de equipo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

15:38 Estonia y Lituania censuran a Mongolia por recibir a PutinEstonia y Lituania han criticado a Mongolia por recibir al presidente ruso Vladimir Putin. "La decisión del gobierno de Mongolia de alfombrar la rojo para él en lugar de detenerlo socava significativamente al Tribunal Penal Internacional y al sistema legal internacional", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en Tallin. "Mongolia tuvo la oportunidad de contribuir a poner fin a la guerra rusa en Ucrania, pero eligió no hacerlo". Su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis, lo consideró "inaceptable" que el gobierno mongol ignorara la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este es solo otro ejemplo del debilitado sistema legal internacional", dijo, según informó la agencia BNS en Vilna.

14:57 Comienza el juicio para el supuesto "espía" francés detenido en RusiaUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza comenzó su juicio en Moscú el martes, acusado de violar la ley rusa de "agentes extranjeros". El tribunal ordenó que el acusado, Laurent Vinatier, debe permanecer en detención al menos hasta febrero del próximo año. Vinatier trabajaba como especialista en Rusia y la antigua Unión Soviética para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), una organización no gubernamental que se especializa en la mediación en conflictos, y fue arrestado en Moscú en junio.

14:27 Alemania planea ofrecer a Ucrania seis sistemas más de defensa aérea IRIS-TSegún fuentes de seguridad, Alemania planea proporcionar a Ucrania seis sistemas más de defensa aérea IRIS-T SLM. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, Recently confirmed that the federal government is also procuring another six of these systems for the German Armed Forces.

13:58 Medios: Helicóptero ruso Mi-8 tiene otro accidenteLos medios rusos informan de otro incidente con un helicóptero ruso Mi-8. Según Alexey Tsydenov en Telegram, el avión realizó un "aterrizaje duro" a 85 kilómetros de la ciudad de Irkutsk, dejando levemente heridos a dos personas. Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate. A bordo del helicóptero había seis personas. El helicóptero fue reportado como desaparecido después de que se perdiera el contacto en la frontera entre la República de Buriatia y la región de Irkutsk, según informó Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 muertos y 180 heridos en ataque ruso a PoltavaEn un ataque con misiles rusos a la ciudad ucraniana central de Poltava, murieron 41 personas, según el presidente Volodymyr Zelensky. Hay más de 180 heridos, informó. El área cerca de una escuela y un hospital vecino fue alcanzada. Un edificio del Instituto de Comunicaciones fue parcialmente destruido. "Según la información de la que disponemos, el enemigo utilizó dos misiles balísticos", informó el Ministerio de Defensa ucraniano. "El tiempo entre la alarma y la llegada de los misiles mortales fue tan corto que cogió a la gente en el refugio antiaéreo en el momento de la evacuación". Los equipos de rescate lograron rescatar a 25 personas - once de ellas fueron extraídas de los escombros.

13:12 Fuentes internas: EE. UU. cerca de acuerdo para enviar misiles de largo alcance a UcraniaFuentes internas informan que EE. UU. está cerca de un acuerdo para enviar misiles de largo alcance a Ucrania, lo que podría alcanzar profundamente en territorio ruso. Sin embargo, el gobierno ucraniano tendría que esperar varios meses más para los misiles, ya que EE. UU. todavía necesita resolver problemas técnicos antes de la entrega, según varias fuentes internas de EE. UU. Se espera que se anuncie la decisión en el otoño. Las armas en cuestión son misiles de ataque de superficie en vuelo (JASSM), es decir, misiles crucero aire-tierra convencionales con un alcance medio a largo. Pueden ser lanzados desde aviones contra objetivos terrestres. El suministro de JASSM a Ucrania podría mejorar significativamente sus capacidades estratégicas y darle una ventaja sobre Rusia.

12:43 Rusia condena a físico destacado por desarrollar misiles hipersónicosUn tribunal de Moscú ha condenado a un físico destacado a 15 años en un campo de trabajo después de declararlo culpable de "traición". Este es el último de una serie de condenas a científicos acusados de filtrar secretos de estado. El hombre de 57 años participó en el desarrollo de misiles hipersónicos rusos, según informaron las agencias de noticias rusas. Dos de sus colegas también fueron arrestados por sospecha de traición. El trío del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk es uno de casi una docena de científicos que han sido acusados de traición en los últimos años por trabajar en esta tecnología. El hombre de 57 años fue arrestado en agosto de 2022. Los hombres "afrontan cargos muy graves", según fuentes de seguridad.

12:15 El comercio de Rusia con India se dispara

Según Anatoly Popov, vicepresidente del consejo de administración de Sberbank de Rusia, el comercio de Rusia con India casi se duplicó el año pasado. Popov compartió esta información con la agencia de noticias Reuters. El volumen comercial entre los dos países alcanzó aproximadamente $65 mil millones en 2023. La principal razón detrás de este aumento es que India ha emergido como un importante importador de petróleo ruso después de la imposición de sanciones occidentales debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "En 2022, el interés de las empresas rusas en el mercado indio creció significativamente, ya que este mercado es una alternativa", afirmó Popov. "Actualmente, también estamos abriendo cuentas en rupias para clientes rusos. No descartamos que la rupia pueda utilizarse no solo como medio de pago, sino también como herramienta de ahorro", agregó. Sberbank se encarga de los pagos de alrededor del 70% de todas las exportaciones rusas a India.

11:47 Putin invita a Mongolia a la cumbre del BRICS

El presidente ruso, Vladimir Putin, invitó al presidente de Mongolia, Uchnaagiin Chürelsük, durante su visita a Mongolia. Putin le dijo a las agencias de noticias rusas durante la reunión en la capital, Ulan Bator, "Esperamos su presencia". El grupo de principales economías emergentes, liderado por Rusia y China, se reunirá a finales de octubre en Kazán, capital de la república de Tartaristán. Putin mencionó que quería discutir la cooperación económica durante su visita a Mongolia. Se espera que el gasoducto Power of Siberia 2, destinado para China y que pasa por Mongolia, sea un tema de discusión durante la visita de Putin a Ulan Bator.

11:22 Rusia refuerza la defensa aérea en Belgorod

Rusia ha desplegado sistemas adicionales de defensa aérea en la región de Belgorod, según el Ministerio de Defensa ruso. La zona fronteriza rusa ha sido objetivo de contraataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia ataca la infraestructura ferroviaria

Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en varias partes de Ucrania durante la noche, según informes ucranianos. Las regiones norteñas de Sumy y Dnipropetrovsk en el este central de Ucrania resultaron afectadas.

10:28 Informe: Tropas ucranianas en riesgo de quedar rodeadas en Pokrovsk

Cientos de tropas ucranianas corren el riesgo de quedar rodeadas por las fuerzas rusas en la región de Donetsk, según un informe de Forbes. Las fuerzas rusas han avanzado sobre la ciudad ucraniana de Pokrovsk, rodeando a las tropas ucranianas en las cercanías de Memryk y el río Vovcha. Si la 25.ª Brigada de Asalto con sus vehículos de combate Marder producidos en Alemania no puede resistir al enemigo cerca de Ukrainsk, podría llevar a que las tropas queden rodeadas por el enemigo, advirtió el Centro Ucraniano para la Estrategia de Defensa. Al menos cuatro brigadas ucranianas podrían quedar rodeadas al sur de Pokrovsk por los rusos. Ya podría estar en marcha una retirada ucraniana, con el equipo proucraniano Conflict Intelligence Team sugiriendo que deberían retirarse antes de que las fuerzas rusas corten sus rutas de suministro y retirada. Retirarse significaría ceder 30 millas cuadradas a los rusos, pero podría salvar a todo un batallón ucraniano en un momento crítico.

10:02 ISW: Rusia hace avances en Kursk

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) informa que las fuerzas rusas Recently regained lost positions in Kursk. They have taken positions near the village of Olgovka, with the ISW suggesting that Ukrainian forces have withdrawn from the settlement. A Russian military blogger also claims that Ukrainian troops have made minor advances near Pogrebki and Malaya Loknya (both northwest of Sudzha) and that Russian forces had abandoned their positions within these settlements to avoid being encircled. Ukrainian attacks on Russian ponton bridges over the Seim River in the Glushkovo region continue.

09:30 ¿Por qué Mongolia no detiene a Putin

A pesar de que se ha emitido una orden de detención internacional contra Vladimir Putin, es recibido con honores en el vecino Mongolia. Esto no se debe solo a la "situación de ser exprimido" del país entre los grandes poderes Rusia y China, como explica el corresponsal de ntv Rainer Munz.

09:00 El jefe de la red eléctrica de Ucrania es despedido por negligencia

El jefe de la empresa estatal de energía eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, ha sido presuntamente despedido. Según informes de la compañía de radiodifusión ucraniana Suspilne citando fuentes dentro de la empresa, la razón es que no protegió las instalaciones de energía frente a los intensificados ataques rusos. La junta supervisora de Ukrenergo votó cuatro a dos a favor del despido de Kudrytskyi. "Kudrytskyi es acusado de no implementar adecuadamente las decisiones anteriores del comandante supremo y de proteger mal las instalaciones de Ukrenergo", dijeron las fuentes. Kudrytskyi también está bajo investigación por acusaciones de corrupción.

08:22 Evitación del servicio militar: las autoridades ucranianas descubren numerosas redes criminales

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 redes criminales que ayudan a las personas a eludir el servicio militar, según Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera del estado, según "Kyiv Independent". Estas organizaciones ayudan a los hombres ucranianos a salir del país y proporcionan certificados falsos de supuestas enfermedades para que sean declarados no aptos para el servicio militar, lo que cuesta entre $7,000 y $10,000. Los hombres de 18 a 60 años generalmente no pueden salir del país ya que podrían ser llamados a servir en el ejército. En 2024, las agencias de aplicación de la ley descubrieron más de 200 redes criminales.

07:50 Ex-oligarca ruso: los rusos ven la ofensiva de Kursk como una 'catástrofe imprevista'El ex-oligarca ruso y figura de la oposición Mikhail Khodorkovsky encuentra intrigante la respuesta de la población rusa a la ofensiva ucraniana en Kursk. En una conversación con "Tagesspiegel", Khodorkovsky señaló que los rusos no ven el avance ucraniano como un ataque enemigo, sino como una "catástrofe imprevista". La descontento generalizado con la gestión del gobierno en la situación ha llevado a una disminución en las calificaciones de aprobación de Putin.

07:22 Ucrania: un niño muere en un ataque ruso a SaporizhzhiaSegún informes ucranianos, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso a Saporizhzhia, una ciudad en el sureste de Ucrania. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11 pm del día anterior, según el gobernador del Óblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, a través de Telegram. Una mujer de 38 años y un niño de 8 años perdieron la vida en el ataque. Mientras tanto, un hombre de 43 años y una niña de 12 años resultaron heridos. La niña se encuentra en cuidados intensivos. Un edificio municipal fue parcialmente destruido y los escombros causaron daños a otras estructuras cercanas.

06:58 Investigadores estadounidenses descubren posible sitio de lanzamiento para el 'misil invencible' de PutinDos investigadores estadounidenses habrían identificado el probable sitio de lanzamiento del misil 9M370 "Burevestnik" en Rusia. Este misil crucero nuclear, que Putin presume como "invencible", también es conocido como el SSC-X-9 "Skyfall" por la OTAN. Según Reuters, los investigadores utilizaron imágenes capturadas por una empresa de satélites para localizar un proyecto de construcción adjacente a una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares. Situado a aproximadamente 475 kilómetros al norte de Moscú, este sitio se cree que servirá como el sitio de lanzamiento del misil secreto. Se informan nueve plataformas de lanzamiento en construcción en el sitio, lo que lo hace adecuado para un gran sistema de cohetes estacionario, como Skyfall. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni la embajada en Washington han abordado un pedido de comentarios sobre el asunto.

06:30 Refinería de petróleo de Moscú sufre cierre parcial debido a un ataque con drone ucranianoDespués de un supuesto ataque con drone ucraniano que causó un incendio, la refinería de petróleo de Gazprom Neft en Moscú ha sufrido un cierre parcial de operaciones. Según Reuters, la unidad Euro+ -que representa alrededor del 50% de la capacidad de la refinería- ha sido cerrada temporalmente. Se espera que las operaciones en la instalación vuelvan a comenzar dentro de cinco a seis días, después de las reparaciones necesarias. El año pasado, la planta de Moscú procesó 11,6 millones de toneladas de crudo, según Reuters. La medida de los daños sigue sin estar clara.

05:58 Ex-oligarca ruso critica el enfoque del Occidente ante el régimen de PutinCrítica el enfoque del Occidente ante Rusia, la figura de la oposición rusa y ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky declaró que los gobiernos occidentales están cometiendo "varios errores estratégicos" que prolongan el mandato de Putin. En una entrevista con "Tagesspiegel", Khodorkovsky instó al Occidente a reconocer que está en guerra con los tomadores de decisiones de Putin y a dejar de equiparar a toda la población rusa con sus líderes. Él abogó por que el Occidente debería haber actuado de manera diferente al comienzo de la guerra de Ucrania en 2022 para poner fin al conflicto.

04:13 Zelensky: intentar recuperar la planta nuclear de Zaporizhzhia es demasiado arriesgadoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció una reunión con el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Kyiv. En un video en las redes sociales, Zelenskyy expresó que en el momento actual, recuperar el control sobre la planta nuclear de Zaporizhzhia no es factible debido al alto riesgo asociado con intentarlo. Grossi, jefe de la OIEA, visitó la planta y tuiteó sobre la asistencia y la prevención de un posible accidente nuclear. La mayor planta de energía nuclear de Europa ha estado bajo el control ruso desde

20:13 Kiev Reprocha a Mongolia por Invitar a Putin y Amenaza con ConsecuenciasUkraine critica al gobierno mongol por recibir al presidente ruso Vladimir Putin y exige represalias. Al ayudar a Putin, buscado por crímenes de guerra en Ucrania, a eludir la acción legal, Mongolia contribuye a sus "crímenes de guerra", dice el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Heorhiy Tychyj, en Kiev. Putin llegó al país hoy. "Nos uniremos a nuestros socios para imponer consecuencias a Ulaanbaatar", declaró Tychyj. "El fracaso del gobierno mongol para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin es un golpe serio a la CPI y al sistema de justicia criminal internacional", dijo Tychyj ayer.

20:09 A pesar de la Orden de Arresto de la CPI, Putin es Bienvenido en Mongolia con HonoresEl presidente ruso Vladimir Putin es recibido en Mongolia a pesar de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por la supuesta deportación ilegal de niños ucranianos durante la guerra en curso en Ucrania. Ucrania y el Occidente, junto con los activistas de derechos humanos, exigen su arresto. Putin fue recibido por una guardia de honor en el aeropuerto de Ulaanbaatar hoy. El propósito de su visita es participar en las celebraciones del 85º aniversario de la victoria de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón. Se ha programado una reunión con el presidente mongol Uchnaa Khurelsukh.

20:00 Informe: Ucrania Usa el Dron 'Palianytsia' contra un Blanco en Crimea por Primera VezEl ejército ucraniano habría utilizado el drone de cohetes construido en Ucrania "Palianytsia" contra un objetivo militar en la península de Crimea controlada por Rusia por primera vez en agosto, según informó el periódico ucraniano "Ukrainska Prawda". El nombre del drone, una palabra ucraniana difícil de pronunciar para los rusos, podría haber sido elegido a propósito. Desde el inicio de la invasión rusa completa, los ucranianos han estado utilizando el término para referirse a personal militar ruso o saboteadores.

