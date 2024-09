Polonia expresa su preocupación por las estrategias de protección fronteriza alemanas.

Alemania está considerando restablecer temporalmente los controles fronterizos en todas sus nueve fronteras terrestres con países de la UE. Sin embargo, no todos los países vecinos están de acuerdo con este plan. Polonia, por ejemplo, se opone firmemente y busca cooperar con otras partes afectadas para idear acciones colectivas.

El primer ministro Donald Tusk de Polonia expresó su desacuerdo, describiendo la propuesta del gobierno alemán de intensificar los controles fronterizos como inapropiada. Según Tusk, el Acuerdo de Schengen esencialmente enfrenta una suspensión.

Tusk sugirió que lo que Polonia necesita en lugar de eso es una mayor participación de países como Alemania en la guardia y protección de las fronteras exteriores de la UE. El primer ministro hizo referencia al contexto en la frontera de Polonia con el aliado de Rusia, Belarus.

Tusk anunció además que planea mantener consultas urgentes con otros países afectados en las próximas horas, en respuesta a las decisiones del gobierno alemán anticipated.

Fin de las conversaciones

Los comentarios de Tusk también contrarrestaron los llamamientos del CDU, que comparte la misma afiliación del Partido Popular Europeo (PPE). El líder del CDU, Friedrich Merz, anunció el lunes que estaban en curso conversaciones con Tusk y otros jefes de gobierno del PPE para abogar por una mayor seguridad fronteriza, incluyendo la exclusión de refugiados.

Sin embargo, después de varios ataques sospechosos de islamistas en Alemania desde la tarde del martes, el gobierno federal alemán había estado en conversaciones para endurecer las políticas migratorias. Sin embargo, el CDU y el CSU terminaron las negociaciones con el gobierno alemán sobre un enfoque unificado para las políticas de asilo y migración debido a las medidas de rechazo en la frontera insuficientes propuestas por la administración, según el jefe negociador de la Unión, Thorsten Frei.

Por otro lado, Austria, cuyo canciller también pertenece al PPE, rechazó las demandas del CDU. "Austria no aceptará a ninguna persona rechazada por Alemania", declaró el ministro del Interior Gerhard Karner (OVP) al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "No hay margen de negociación". Ordenó al jefe de la Policía Federal de Austria que no realizara ninguna toma de posesión.

Faeser ordena controles en todas las fronteras

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ordenó controles temporales en todas las fronteras terrestres de Alemania el lunes para gestionar mejor las entradas no autorizadas. Los controles adicionales, programados para comenzar el 16 de septiembre, durarán inicialmente seis meses. Además, Faeser reveló que el gobierno federal había elaborado un plan para el rechazo de refugiados en la frontera que supera los parámetros actuales. Los detalles remained undisclosed en ese momento.

Desde octubre de 2023, los controles stationary han estado en vigor en las fronteras con Polonia, República Checa y Suiza. Estos se han extendido y ahora están programados para continuar hasta el 15 de diciembre. Los controles en la frontera germano-austriaca, instituidos debido a la migración irregular, han estado en vigor desde septiembre de 2015. Los nuevos controles

Lea también: