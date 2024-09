Polonia aún no ha contribuido ni un centavo al proyecto de artillería de la República Checa.

Según el medio polaco Gazeta Wyborcza, Polonia no ha contribuido con un solo céntimo alinitiative de artillería checa, que depende del financiamiento de múltiples socios occidentales para proporcionar municiones para Ucrania a nivel mundial. Alemania es, aparentemente, el principal y más rápido financiador en este asunto. Según los planes, Ucrania recibirá 100.000 rondas este mes, con un objetivo de 500.000 para finales de 2024, y rondas adicionales en 2025. El impacto de Rusia en el mercado está causando problemas, según informes de Praga.

14:20 Pistorius respalda el uso de Ucrania de armas de largo alcanceEl ministro de Defensa alemán, Pistorius, afirma que los socios de la OTAN permiten a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos, lo cual está justificado legalmente. Destaca que EE. UU. y el Reino Unido tienen derecho a tomar decisiones sobre las armas que han suministrado y es su prerrogativa. "La ley internacional lo permite", declara. En respuesta a las advertencias del presidente Putin sobre que la OTAN está en guerra con Rusia si Ucrania utiliza cohetes de largo alcance del Oeste, Pistorius dice: "Las amenazas de Putin son solo eso. No hay nada más que añadir. Amenaza cuando quiere y seduce cuando le conviene".

13:57 Zelenski recibe a 49 prisioneros de guerraEl presidente ucraniano, Zelenski, anuncia el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluidos antiguos combatientes de la planta de acero Azovstal en Mariupol, que fue sitiada por las fuerzas rusas en la primavera de 2022. "Han vuelto a casa 49 ucranianos", proclama el presidente, compartiendo fotos de soldados y mujeres soldados envueltas en banderas ucranianas. Según Zelenski, proceden del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios ucranianos informan de que 23 de los 49 regresados son mujeres. El presidente no especifica de inmediato si este liberación es resultado de un intercambio de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk descarta las amenazas de PutinEl primer ministro polaco, Donald Tusk, no se inquieta por las últimas amenazas del presidente Putin sobre armas de largo alcance contra objetivos rusos. A pesar de reconocer la gravedad de la situación en Ucrania y en la frontera ucraniana-rusa, Tusk mantiene: "No daría mucha importancia a las últimas declaraciones de Putin. Solo reflejan la difícil posición en la que se encuentra el ejército ruso en el frente". Putin había advertido anteriormente de que el Oeste estaría en guerra con Rusia si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con cohetes de largo alcance producidos en el Oeste.

13:21 Wei Fenghe aboga por las negociacionesEl ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, aboga por "negociaciones" como la única solución a conflictos como las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza, durante un foro de seguridad mundial en Beijing. Para resolver "la crisis en Ucrania y el conflicto israelí-palestino, promover la paz y las negociaciones es la única salida", sugiere.

12:58 Scholz busca aumentar las importaciones de petróleo de KazajistánEl gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. "Damos la bienvenida a la perspectiva de expandir los suministros de petróleo de Kazajistán", dijo un representante del gobierno antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, que comienza este fin de semana. El objetivo es proporcionar múltiples opciones para el suministro de la refinería PCK en Schwedt, con más petróleo de Kazajistán siendo una de las soluciones. Sin embargo, también son necesarias opciones alternativas, ya que el petróleo kazajo viaja a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú palanca. Después del ataque ruso a Ucrania, Alemania detuvo las importaciones de petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en los suministro de gas de Asia Central. En cuanto a las licitaciones para nuevas centrales eléctricas de gas, está claro: "Necesitamos obtener gas de alguna parte, y Asia Central es abundante en este sentido", dijo el representante.

12:26 Francia convoca al diplomático iraníFrancia ha convocado al representante diplomático de Irán en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Los informes indican que la razón es la entrega de misiles balísticos a Rusia, según fuentes diplomáticas. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había mencionado anteriormente que Rusia había recibido misiles de Irán, que se desplegarían en Ucrania en unas pocas semanas. Irán, sin embargo, niega esta acusación.

12:03 El Pentágono considera la ofensiva rusa en Kursk 'marginal'El Pentágono no se impressiona con la ofensiva rusa en Kursk. "Hemos observado a unidades rusas intentando algún tipo de ofensiva en la región de Kursk", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, el jueves. "En este momento, la catalogaría como marginal, pero naturalmente, la estamos monitoreando de cerca", añade. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían recapturado diez asentamientos, una afirmación que no ha sido verificada de forma independiente. El ejército ucraniano inició la ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas y afirma haber capturado alrededor de 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 A pesar de numerosos derribos, los ataques con drones causan dañosLa fuerza aérea ucraniana afirma que derribó 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en la región de Mykolajiw, los restos de un drone causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, informan las autoridades regionales. Según el Ministerio de Energía, la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk resultó dañada.

10:46 Líder de la Duma de Rusia: NATO está Llevando a Cabo una Guerra Contra Nuestro PaísEl líder de la Duma de Rusia, Petrov, acusa a NATO de estar involucrada en el conflicto de Ucrania. "Están llevando a cabo una guerra contra nuestro país", escribe Petrov en Telegram. Sugiere que NATO está ayudando a Ucrania a seleccionar ciudades rusas para ataques, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno de Kyiv en general.

10:17 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin a NATO: "La Declaración de Putin No Llega a las Noticias Matutinas"En el Oeste, hay temor de que permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso pueda llevar a una escalada. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a hacer tal amenaza. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz ve varias razones por las que podría haber poca sustancia detrás de la bravuconería de Putin.

09:42 Familia: Líder de la Oposición Belarusa En Prisión en Condición CríticaLa líder de la oposición belarusa en prisión, Maria Kalesnikava, se encuentra en una condición de salud crítica, según su hermana. Ha estado encerrada en condiciones inhumanas durante cuatro años y ahora pesa solo 45 kg con una altura de 1.75 metros, dice Tatjana Chomitsch, citando información de ex presidiarios. "Creo que es un momento crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo", dice, acusando a las autoridades de torturar psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarús no responde a una solicitud sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. La mujer de 42 años, que ha sido un símbolo de la resistencia desde las protestas de 2020 contra el presidente belaruso Alexander Lukashenko, cumple una condena de 11 años por presunta conspiración para tomar el poder.

09:20 Acuerdo Firmado para la Estacionamiento de la Brigada de LituaniaAlemania y Lituania han firmado un acuerdo gubernamental para gestionar los detalles del estacionamiento de una brigada de combate en el país de la OTAN del Báltico. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo complementa el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas, aclarando el estatuto legal de los soldados y empleados civiles alemanes en Lituania. Proporciona certeza jurídica al regular los derechos de residencia, la ley fiscal, el sistema escolar, la supervisión de la salud pública, el tráfico vial y la seguridad pública. Por ejemplo, crea la base legal para establecer escuelas y jardines de infantes alemanes en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027.

08:56 Rusia Expulsa a Diplomáticos BritánicosRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por cargos de espionaje. El servicio de inteligencia FSB afirma tener documentos que muestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico coordina la escalada política y militar. El objetivo del ministerio es garantizar la derrota estratégica de Rusia en la guerra contra Ucrania, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, citada por la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico rechaza las acusaciones como "completamente infundadas". La medida rusa es una respuesta a las medidas británicas que siguieron a las supuestas "actividades rusas en Europa y el Reino Unido", según un comunicado de la BBC.

08:31 La Involucración de NATO en la Guerra Sería 'Línea Roja' para Putin, Advierte el KremlinEl presidente ucraniano Zelensky ha estado presionando por el despliegue de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos durante algún tiempo. EE. UU. y el Reino Unido están a punto de discutir esta posibilidad. La respuesta de Rusia es rápida. El jefe del Kremlin, Putin, lanza una advertencia al Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Compartir Inteligencia sobre Armas OccidentalesRusia ofrece compartir su experiencia en la lucha contra diversas armas occidentales con sus partenaires. El vice ministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo en una conferencia de seguridad en China que Rusia tiene insights únicos sobre la guerra moderna, según la agencia de noticias rusa RIA. Dijo que Rusia está lista para compartir este conocimiento con sus partenaires.

07:34 SBU de Ucrania Anuncia Arrestos: Hombres Incendian Kyiv por Órdenes de RusiaCinco hombres han sido arrestados por incendiar vehículos militares en Kyiv por orden de una agencia de inteligencia rusa, dijo el servicio de seguridad SBU de Ucrania. Los hombres son acusados de incendiar cinco vehículos militares y dejar panfletos para desprestigiar al ejército. El SBU dijo que los hombres llegaron a Kyiv desde diferentes regiones de Ucrania en busca de trabajo y fueron reclutados por agentes rusos a través de Telegram. También grababan sus acciones en sus teléfonos para recibir el dinero prometido, pero nunca lo hicieron.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Llora la Muerte de su Hijo Adoptivo Caído en la GuerraEl Rabino Jefe de Ucrania, Schwartz, llora la muerte de su hijo adoptivo, Anton Samborsky, quien murió en la invasión rusa. Un servicio memorial se llevó a cabo en Kyiv el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros. Samborsky, de 32 años, fue reportado como desaparecido a finales de julio y su muerte se confirmó semanas después. Se convirtió en padre de una hija en mayo y fue reclutado poco después. El Rabino Schwartz habló por última vez con su hijo el 17 de julio.

06:29 Japón Lidia con un Encuentro Cercano con Aviones Militares RusosJapón desplegó cazas el jueves después de que dos aviones rusos dieron vueltas alrededor del país. Los aviones rusos no invadieron el espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 volaron desde el océano hacia la región sur de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón respondió desplegando sus propios cazas. Posteriormente, los aviones rusos regresaron hacia el norte y también cruzaron las Islas Kuriles, un territorio en disputa entre Japón y Rusia. Solo unos días antes, barcos de guerra rusos y chinos comenzaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón como parte de un gran ejercicio naval. Esto es solo una más de una serie de ocasiones similares, con aviones militares rusos cruzando por última vez el espacio aéreo japonés en 2019.

06:07 Moscú Afirma que EE. UU. Implementa Política de Contención contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, afirmó durante una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está implementando una política de contención contra Rusia y China. La información fue difundida por la agencia de noticias rusa TASS. Según la agencia, Fomin declaró que Rusia y China abogan por un mundo justo, multipolar, con igualdad y respeto mutuo, mientras que el mundo occidental se prepara para conflictos en Asia al formar nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania Informa sobre Ataque a Buque de Carga por Avión RusoLa Marina de Ucrania proporcionó detalles actualizados sobre un presunto ataque aéreo ruso a un barco de carga civil en el Mar Negro. Según ellos, un bombardero Tu-22 presuntamente lanzó un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. El barco de carga, bajo la bandera del país caribeño de San Cristóbal y Nieves, estaba más allá de las aguas territoriales ucranianas en ese momento. El barco de carga navegaba desde el puerto sureño ucraniano de Chornomorsk a Egipto carrying trigo. Según un informe de la BBC, el barco de carga estaba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. También se mencionó que se utilizó un misil Ch-31, utilizado para supresión de radar, en lugar de un misil Ch-22, que tiene significativamente menos poder destructivo que los misiles crucero Ch-22 destinados a portaaviones.

03:19 Tragedia en la Frontera: Soldado Moldavo Muere en Circunstancias No ClarasUn soldado moldavo murió en circunstancias no aclaradas mientras cumplía con sus deberes en la frontera con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia informó que el soldado fue alcanzado fatalmente por un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus deberes en su puesto. El incidente está siendo investigado por la policía y expertos forenses. Soldados de Moldavia y Transnistria están estacionados en la frontera que separa a ambos lados, con tropas rusas presentes desde el conflicto en 1992 después del dissolution of the Soviet Union. Moldavia ha jurado reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la frontera son excepcionalmente raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No Hay Intención de Envolverse en Conflicto con Rusia"El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rechazó la afirmación del presidente Putin de que el suministro occidental de armas de largo alcance significa la participación directa de NATO en el conflicto. "Ukraine tiene el derecho a la defensa propia", dijo Starmer. El Reino Unido está completamente a favor de este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este contexto. "Pero no tenemos la intención de involucrarnos en un conflicto con Rusia - ésa no es nuestra objetivo de ninguna manera", enfatizó el primer ministro del Reino Unido. Aprende más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kyiv: Harris Podría Apoyar a Ucrania "Más Enfáticamente" que BidenEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata a la presidencia demócrata Kamala Harris apoyaría a Ucrania "más enfáticamente" que el incumbente Biden si gana las elecciones. Ha mostrado una postura firme en varios temas, mencionó Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kyiv. Biden ha sido más cauteloso en ciertas decisiones, como las relacionadas con HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. Actualmente, también se está aproximando con cautela al tema de permitir que Ucrania realice ataques profundos en Rusia. Taylor prevé un enfoque "más enfático" de Harris - también porque es probable que traiga un nuevo equipo de política exterior a la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Agradece a Estonia por la Ayuda MilitarEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kyiv, expresando su gratitud por la ayuda militar de Estonia. El miembro de la UE y de la OTAN del Báltico ha comprometido el 0,25% de su PIB anual para las necesidades de defensa de Ucrania. Las conversaciones también tocaron la reconstrucción del país y sus aspiraciones a la UE. Simultáneamente, la primera ministra de Letonia, Eva Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND No Está Obligado a Revelar Análisis Militar a PeriodistaEl servicio de inteligencia federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si juzgó una victoria militar para Ucrania como desafiante o impracticable durante discusiones de fondo, dictaminó el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND también no tiene que revelar qué medios de comunicación estuvieron involucrados en estas discusiones de fondo. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de estas discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista, basado en un diario, presentó la solicitud de orden provisional. El tribunal señaló que la razón principal de esto fue un artículo de periódico de mayo, en el que se citó a un político de la CDU alegando que el BND estaba difundiendo deliberadamente una evaluación pesimista de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Coalición de Partidos Políticos Apoya el Uso de Armas de Largo Alcance Contra Rusia

Políticos de la coalición del semáforo respaldan la idea de que Kiev utilice armas de largo alcance para atacar objetivos militares en Rusia. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga ante T-Online por atacar instalaciones militares en Rusia con misiles occidentales de largo alcance, afirmando que objetivos como aeródromos, centros de mando y bases de lanzamiento desempeñan un papel significativo en el lanzamiento de ataques contra la población civil ucraniana. Según Roth, estos lugares son los más efectivos para frenar estos ataques. El presidente del comité de defensa del FDP, Marcus Faber, también apoya la idea de utilizar armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow para atacar aeropuertos militares rusos, que considera esenciales para proteger a la población ucraniana. El político verde Anton Hofreiter subraya la terrorización diaria de la población civil ucraniana por parte de Rusia a través de ataques con cohetes contra hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía, argumentando que permitir que el ejército objetivo de bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance es necesario para proteger a la población.

21:35 Vance Comenta las Ideas de Trump sobre Ucrania

Según el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, Donald Trump podría proponer la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia para poner fin al conflicto entre las dos naciones. Durante una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance sugiere que Trump podría faciliter conversaciones entre rusos, ucranianos y europeos para encontrar una solución pacífica viable. Vance es optimista sobre la capacidad de Trump para llegar a un acuerdo rápidamente, en caso de ser elegido. Trump es conocido por su disposición amistosa hacia el presidente ruso Vladimir Putin y sus críticas al apoyo de EE. UU. a Ucrania. Sin embargo, no revela detalles específicos sobre su plan de paz.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Marcha Fascista en San Petersburgo

Una multitud de nacionalistas y extremistas rusos desfilan por San Petersburgo gritando "Somos rusos. Dios está con nosotros". Los cánticos continúan con "¡Adelante, rusos!" repetido innumerables veces. La marcha es un tributo al aniversario del viaje de las reliquias de Alexander Nevsky, visto como un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "El Atlántico Ideal es la Barrera"

El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la anexión de Ucrania. Solovyov, un propagandista del Kremlin, expresa su opinión de que el Océano Atlántico es la frontera ideal para Rusia, con lugares deseables para las tropas rusas siendo Berlín, Lisboa, Madrid y incluso París. Cuando se le recuerda sobre la población rusa limitada, contraataca mencionando el apoyo de los hermanos bielorrusos o potentially recurriendo a China.

20:01 Voluntarios Británicos se Preparan para el Invierno

En varias casas ucranianas aún en pie a pesar de los bombardeos, las ventanas han sido destruidas, dejando una situación desoladora a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" se ha tomado la tarea de aliviar esta situación via

