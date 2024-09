- Políticos del partido AfD empuñando rifles de asalto - papeles complejos esbozados

Después de ver un breve video marcial en TikTok, compartido por el parlamentario estatal de AfD de Hesse, Maximilian Mügger, su partido y dirección de facción anunciaron su renuncia de varios cargos. Mügger renunció del Comité de Interior del parlamento estatal, según informaron Robert Lambrou y Andreas Lichert a la Agencia Alemana de Prensa. También renunció como vicepresidente estatal de la organización juvenil Alternativas Jóvenes (JA). Lambrou y Lichert ocupan los cargos de presidente y vicepresidente de la facción parlamentaria estatal de AfD, respectivamente. Comentaron después de una reunión ejecutiva estatal y una reunión de facción.

Según la dirección de AfD de Hesse, Mügger ya no es el presidente de la asociación local de AfD Offenbach-Land y la asociación local en Neu-Isenburg. Mencionaron que se discutirán más consecuencias al comienzo de la próxima semana por la ejecutiva estatal y la facción de AfD. Lambrou y Lichert expresaron su distanciamiento del video inapropiado.

Mügger continúa siendo parte de la oposición de AfD en el parlamento estatal de Hesse en Wiesbaden, según la facción. Sin embargo, el de 31 años no estaba disponible para hacer una declaración.

El video en cuestión, obtenido por dpa, muestra a Mügger manejando un rifle de asalto y abogando por "armas libres para ciudadanos libres". Dispara tres rondas al aire y, usando el ataque con cuchillo en Solingen con tres muertes como ejemplo, dice: "Ya no se está seguro en las ciudades alemanas y hay que temer ser apuñalado o de otra manera asesinado en una fiesta o en el camino a casa".

Un portavoz de AfD reveló que Mügger explicó hace unos días que el video había sido publicado accidentalmente en TikTok durante unos minutos y estaba destinado al uso privado. Luego explicó que el video fue filmado en un campo de tiro oficial en Polonia y estaba bajo la supervisión de un oficial de campo de tiro. El arma de alquiler estaba sujeta a todas las regulaciones legales polacas, según Mügger, un aspirante a tirador deportivo.

El video causó una gran controversia. El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), dijo: "Aquí se está legitimando claramente la violencia armada en la política migratoria. Y eso es terrible". Destacó: "Tales acciones llevan un alto riesgo de incitar realmente a la violencia".

Lambrou recently explained, "Anyone who speaks about political content with a weapon in their hand, which they then fire, crosses a line. Such a political approach is one that I firmly reject." According to Hessian Radio (hr), Lambrou had previously also conveyed that Mügger often brings important topics to the forefront. His comments on a different sense of security in Poland and Germany, for instance, represent the view of numerous federal citizens. He himself would never have published such a video, Lambrou further informed hr.

Las renuncias siguieron después de que Maximilian Mügger promoviera

