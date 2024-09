- Policías disparando armas de fuego durante una persecución en Düsseldorf

En la persecución de un conductor en fuga en Düsseldorf, se disparó un tiro desde un arma de la policía. Esto lo confirmó un representante policial a la Agencia de Prensa Alemana. Se está investigando si el disparo fue accidental, por fallo de equipo o intencional. Por razones de imparcialidad, las autoridades de Duisburg han asumido el control de la investigación.

No se causó daño. Los oficiales lograron arrestar al individuo cerca del aeropuerto. Como el automóvil requería inspección y bloqueo, se produjo congestionamiento en la ruta del centro de la ciudad, según informó un representante policial.

El conductor no se detuvo en un puesto de control de tráfico rutinario, lo que llevó a la persecución. Se sospecha que ha cometido infracciones de tránsito previas a este episodio. Inicialmente, no estaba claro por qué decidió eludir el puesto de control. El vehículo de interés es un descapotable de una marca de lujo y se presume que es un vehículo rentado. No se pudo revelar de inmediato el momento exacto en que se disparó el tiro por parte del representante policial.

