¿Podría ser Kimmich el único contendiente para asumir el papel de capitán en el equipo de fútbol alemán?

Hay una opción destacada para el nuevo rol de líder del equipo DFB: Joshua Kimmich. Muchos expertos creen que la estrella del Bayern es el sustituto más probable de Ilkay Gundogan. El lunes, el director del equipo Julian Nagelsmann aclarará a quién delegará el puesto.

Rudi Völler, solo Rudi Völler podría, mencionó en Sky con la nariz arrugada que Nagelsmann daría una conferencia de prensa el lunes - y en ella abordaría el tema de la capitanía en el equipo de fútbol alemán. "Quizás", dijo el director deportivo del DFB, guiñándole un ojo a Lothar Matthäus al otro lado de la mesa, "mencione tu nombre entonces".

Matthäus acababa de decir lo que muchos fanáticos del fútbol están de acuerdo: Kimmich -¿quién más? "Me sorprendería que no fuera Kimmich", enfatizó el jugador nacional récord, que él mismo fue el capitán de la Copa del Mundo en 1990, enumerando las ventajas de la solución A: "Tiene la mayor cantidad de apariciones internacionales, tiene ambición, tiene experiencia". Incluso la ocasional muestra de comportamiento intenso no debería impedírselo, notó Matthäus. Podría imaginarse a Jonathan Tah como respaldo. Tah aseguró más tarde que aún no sabía nada, pero que estaba "listo, claro".

Sea como sea, la sección entusiasta de fútbol del país sabrá el lunes por la tarde. Tradicionalmente, un entrenador de la selección nacional hablaría el día antes del partido internacional, es decir, el viernes antes del inicio de la Liga de las Naciones contra los Países Bajos en Düsseldorf el 7 de septiembre. Sin embargo, la Federación Alemana de Fútbol adelantó la aparición de Nagelsmann por acuerdo para una "declaración gubernamental" en Herzogenaurach.

"El heredero perfecto"

El entrenador de la selección nacional puede revelar de inmediato cómo ve la resurrección de un equipo que parece haber perdido sus pilares reforzantes con una excavadora. Toni Kroos, el capitán Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller: todos se retiraron después del Campeonato Europeo en casa. Por lo tanto, se requiere un nuevo portero titular, Marc-André ter Stegen, un nuevo eje, una nueva jerarquía y un nuevo creador de juego.

Para esto, Joshua Kimmich, de 29 años, estaría casi perfectamente adaptado. Con experiencia en torneos, siempre ejemplar en la práctica, confiable y constante en la comunicación. "Si lo conoces, si conoces su ambición, si conoces su calidad deportiva, pero también su deseo de asumir roles de liderazgo", dice el campeón del mundo de 2014, Sami Khedira: "Entonces creo que sería el heredero perfecto de Gundogan, si está protegido y si es apoyado". Después de todo, Kimmich siempre ha sido tanto controvertido como controvertido.

En el Bayern Munich, en algún momento se consideró una posibilidad de transferencia, pero en cambio, su "degradación" se revirtió y regresó a su posición favorita frente a la defensa. También podría ser posible en el equipo nacional, donde la mediocampo necesita ser reorganizada en la pizarra táctica después de la partida de Kroos y Gundogan. En el comunicado de prensa del equipo, sin embargo, Kimmich se listó bajo "defensa".

También hubo una pista de que Kimmich podría convertirse en el capitán. Antonio Rüdiger, la otra opción, no estará en el campamento de entrenamiento de septiembre, recibiendo un descanso de recuperación después de un verano agotador. Nagelsmann es poco probable que entregue el brazalete a un jugador que ni siquiera está presente. Por lo tanto, parece: ¿Joshua Kimmich? ¿Quién más?

El equipo de fútbol nacional podría ver a Joshua Kimmich asumir un papel importante, dada su ambición y experiencia internacional, como sugiere Lothar Matthäus. Si Nagelsmann elige a Kimmich como capitán del equipo, lo convertiría en el heredero perfecto del puesto de Ilkay Gundogan, según Sami Khedira.

Lea también: