Siguiendo las elecciones estatales de Turingia, se avecinan complicadas negociaciones de coalición. Mientras que el político de la CDU, Prien, en Lanz, aclara por qué su partido se niega a colaborar con La Izquierda, aún están examinando posibles opciones para su nuevo líder.

La CDU ha iniciado conversaciones iniciales con el SPD para una posible coalición, con el partido ganador, AfD, aún sin negociar con otros partidos. Dadas las mayorías, las negociaciones de coalición serán inevitablemente desafiantes. Sin embargo, puede surgir la necesidad de una nueva forma de política de Turingia en el parlamento de Erfurt a partir de estas circunstancias. El martes por la noche, el talk show de ZDF "Markus Lanz" discutirá el futuro del estado en Turingia con la vicepresidenta de la CDU, Karin Prien, y el posible nuevo líder de La Izquierda, Jan van Aken.

Una cosa es segura: la CDU planea mantener su resolución de incompatibilidad, adoptada en una conferencia federal en 2018. Esto significa abstenerse de cualquier coalición o cooperación con AfD y La Izquierda. La política de la CDU, Karin Prien, confirmó esto durante el programa Markus Lanz.

Ella caracterizó el resultado de las elecciones en Turingia como "un punto de inflexión significativo en la historia alemana: un partido de extrema derecha ha obtenido más del 30 por ciento de los votos". Al mismo tiempo, destacó que los partidos del semáforo solo lograron alrededor del 10 por ciento de la base de votantes. "La CDU está en una posición desafiante", señaló Prien. El desafío de la CDU radica en el hecho de que es el único partido de centro que sigue jugando un papel importante en Turingia. El estado espera que sus representantes electos busquen soluciones. "Esto sin duda será difícil, dado que ninguna de las opciones es atractiva", admitió Prien.

Las deliberaciones sobre la viabilidad de estas configuraciones serán abordadas más tarde en el programa por Jan van Aken de La Izquierda. "Esta es una lección importante de numerosas negociaciones de paz de las últimas tres o cuatro décadas - no puedes predecir el resultado al principio. Entiendo: esto no es una negociación de paz en Turingia.

Controversia sobre la resolución de incompatibilidad

Karin Prien, en Lanz, defiende principalmente la resolución de incompatibilidad de la CDU en cuanto a la colaboración con AfD y La Izquierda. "Estamos hablando de la AfD de Björn Höcke; puedes llamarlo nazi en Alemania sin consecuencias", explica Prien, justificando la renuencia de la CDU a colaborar con la AfD. Sin embargo, la afirmación de que Höcke puede ser etiquetado como nazi no es precisa. De hecho, el Tribunal Administrativo de Meiningen decidió en 2019 que etiquetar a Höcke como fascista es una valoración basada en hechos y protegida por la libertad de expresión.

En el partido de la izquierda, Prien parece tener preocupaciones más allá de la resolución de incompatibilidad de la CDU. "Estamos tratando con un partido de la izquierda que ha gobernado en Turingia durante años y fue derrotado en las urnas, lo que también debe destacarse". Sin embargo, lo mismo aplica para el SPD.

La periodista Kerstin Münstermann de la Rheinische Post encuentra la resolución de incompatibilidad de la CDU inaplicable cuando se trata del partido de la izquierda en Turingia. Prien reconoce que trabajó efectivamente con su contraparte de Turingia como ministra de Educación en Schleswig-Holstein. Jan van Aken señala que el ministro presidente Bodo Ramelow del partido de la izquierda vota con frecuencia con la CDU durante las conferencias de crisis de los ministros presidentes. Münstermann encuentra curioso que la CDU no tenga problema en negociar con figuras de izquierda en el pasado, pero ahora las ve negativamente cuando pertenecen al BSW.

"But they've simply repainted themselves", emphasized Prien. Many Thuringians struggled under the SED, the predecessor party of the Left, in the DDR. Therefore, she notes, "I have no sympathy for Frau Wagenknecht's and her theories. None at all. But a successor party to the SED would be a challenge for many people." There are also parallels with the BSW: "We're talking about a BSW that takes positions different from those of the Left on social and migration-related issues. Perhaps it's even more right-wing populist than left-wing populist."

Jan van Aken del partido de la izquierda aboga por el derecho de asilo y contra las deportaciones durante el programa. Sin embargo, la Izquierda podría ayudar a una coalición liderada por la CDU a alcanzar la mayoría necesaria, ya que actualmente están a un voto de distancia. El exministro presidente Bodo Ramelow ha anunciado en varias entrevistas que podría apoyar una coalición liderada por la CDU en el parlamento de Turingia y así ayudarlos a alcanzar la mayoría necesaria.

Sin embargo, la CDU aún no ha respondido a esta propuesta.

La CDU, manteniendo su resolución de incompatibilidad, ha descartado cualquier coalición o colaboración con La Izquierda, como lo ha declarado Karin Prien en Markus Lanz. La Comisión, compuesta por representantes de diversos partidos políticos, deberá navegar por estas complejas negociaciones de coalición en Turingia, teniendo en cuenta la postura de la CDU y las posibles opciones para un nuevo líder.

