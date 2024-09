Pobre cabra, especulaciones sobre el apagado temporal de la señal de tráfico cerca del destino de Santa

Algunas apariciones en entrevistas podrían necesitar un retraso, como la que el Ministro de Asuntos Exteriores Federal Baerbock tendrá esta noche en Maischberger. La política verde parece ansiosa mientras discute el caos en la cima de su partido y pinta un cuadro del futuro bajo Habeck.

Por suerte, ella está en Nueva York: la Ministra de Asuntos Exteriores Federal Annalena Baerbock de los Verdes. El miércoles por la mañana se anunciaron las inesperadas renuncias de los dos copresidentes verdes, Ricarda Lang y Omid Nouripour, debido a los malos resultados electorales en Alemania Oriental. Todo el consejo Follow suit. Las nuevas elecciones para un nuevo consejo tendrán lugar durante la conferencia del partido en noviembre. El Ministro de Economía Robert Habeck orquestó estos eventos, según el columnista de ntv Wolfram Weimer.

Este evento es poco común: un consejo de partido asume la responsabilidad por malos resultados electorales. ¿Qué pasa con el FDP, preguntas? Han sufrido pérdidas en todas las elecciones estatales desde la formación del gobierno de semáforo, y incluso en las elecciones europeas. En Alemania Oriental, ni siquiera alcanzaron el uno por ciento en dos estados federales. Pero el líder del partido Christian Lindner irradia confianza, como se vio en el interrogatorio ministerial de esta mañana en el Bundestag. Sin embargo, otro revuelo dentro de los liberales podría ser inminente, cree Weimer, quien pertenece a los periodistas que evalúan la situación actual en Maischberger. Han recogido señales del FDP: "Fin de la Ampel en San Nicolás", sugirieron.

La dirección de Habeck: la juventud verde se rinde

Sin demora, la junta juvenil de los Verdes pareció actuar. Al comenzar el programa Maischberger, se informó en breaking news: la junta de la Juventud Verde estaba renunciando y pretendía dejar el partido en masa. ¿Han notado ya los jóvenes Verdes adónde va el partido con el candidato a canciller Habeck en los próximos meses?

La Ministra de Asuntos Exteriores Federal Annalena Baerbock debería saberlo. Pero Baerbock tenía otros asuntos que atender. Estaba en las Naciones Unidas, donde se enteró de las renuncias de los dos copresidentes verdes por la mañana. En Maischberger, elogió "nuestros dos copresidentes, a quienes tengo el mayor respeto, no solo políticamente sino también personalmente. Hay pocos que poseen la estatura en la alta política para tomar un paso así". La reflexión y la autocritica pueden haber estado fuera de moda en los últimos años. Pero es una fuerza particular siempre reflexionar sobre uno mismo, aseguró Baerbock.

La pregunta es: "¿Por qué no podemos ganar la confianza del pueblo en estos tiempos, cuando es obvio que están en juego cuestiones fundamentales, aunque pudimos hacerlo hace un año y medio?" Los copresidentes han reflexionado sobre esto y han llegado a la conclusión de que los Verdes deben reinventarse para las próximas elecciones federales. Robert Habeck es el candidato adecuado para este papel. Él posee la fortaleza para diferenciar, ya que el mundo no es blanco y negro. "Ese es el que necesitamos en estos tiempos de crisis".

La guerra en Ucrania

Baerbock parece inquieta esta noche, a menudo distraída. Construye oraciones largas, no responde preguntas o las elude. A menudo, uno solo puede especular sobre su significado previsto. No está pasando su mejor noche. La moderadora Maischberger hizo bien en darle espacio, evitar interrupciones y compensar los lapsus de Baerbock.

La propuesta de paz que el Presidente ucraniano Zelensky presentará al Presidente de EE. UU. Biden en unas horas sigue siendo desconocida para Baerbock. Sin embargo, garantiza: Alemania apoyará a Ucrania -dentro de sus posibilidades-. Y eso implica: más entregas de armas.

Sin embargo, Baerbock enfatiza que este es el momento para las negociaciones de paz. Lo hizo claro en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso ante los rusos. "Y al mismo tiempo: si el Presidente ruso Putin responde a cada iniciativa de paz que hemos hecho en los últimos dos años y medio con más violencia, si como comunidad internacional debemos hacer todo lo posible para proteger al pueblo de Ucrania, ya que dos tercios de su suministro de energía está destruido y incluso la defensa aérea que hemos proporcionado no pudo detener esta destrucción, si el mundo desea fewer wars, then full support for Ukraine is necessary".

Las naciones del mundo deben seguir defendiendo la soberanía de Ucrania. Porque Rusia no solo ataca Ucrania, sino también la Carta de las Naciones Unidas. Dice que todos los países son iguales y ningún país tiene el derecho de dictar el futuro de otro. Si se llevan a cabo negociaciones de paz, será decisión de Ucrania sola decidir su destino.

Baerbock está decidida a que las negociaciones de paz ocurran, pero no está clara cuándo. Podría ser pronto, sugiere, possibly even before the US elections. El marco ya se había establecido en la última conferencia de paz en Suiza. El único que claramente se niega a negociar es el Presidente ruso Putin. Ha respondido a todos los intentos de negociación intensificando la guerra. No está claro si Baerbock cree en una paz rápida en Ucrania. Sin embargo, está claro: Baerbock anhela la paz.

La renuncia de la Juventud Verde fue una respuesta a la dirección del partido bajo el candidato a canciller Habeck, como se reveló con la repentina partida de la junta juvenil durante el programa Maischberger.

