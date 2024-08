- Plazo límite para las solicitudes de ayuda en MV (Maldivas) por la crisis del coronavirus

El Ministro de Finanzas Reinhard Meyer (SPD) ha instado a las empresas lentas a presentar sus informes financieros sobre la ayuda de emergencia por COVID-19 que recibieron. Aproximadamente 10,000 empresas aún no han cumplido con la norma de informar sobre el uso de los fondos proporcionados.

Las empresas que no lo hagan antes del 30 de septiembre, cuatro años después de que se otorgó la ayuda, deberán devolver la cantidad completa, incluido el interés acumulado, advirtió Meyer. Esto se aplica a un total de 88 millones de euros, con la mitad de los casos previstos para su devolución.

Meyer destacó que la ayuda federal de emergencia por COVID-19 introducida en marzo de 2020 se diseñó para cubrir los problemas de flujo de caja futuros, no para reemplazar los ingresos perdidos. Siempre se entendió que la ayuda de emergencia tendría que devolverse si se había realizado un pago en exceso. Los plazos para informar se han prorrogado en varias ocasiones y el 30 de septiembre marca ahora el plazo final.

Según la institución de ayuda estatal que gobierna en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, alrededor de 40,000 solicitudes de ayuda de emergencia se presentaron en 2020, de las cuales 36,000 fueron aprobadas. Sin embargo, solo 9,000 beneficiarios habían presentado informes financieros para el verano de 2023, y a partir de agosto esta cifra ha aumentado a 26,000. Si se inician los reembolsos y se devuelven los fondos, se enviarán de vuelta al gobierno federal.

Reembolsos en 18,000 casos

El director de la institución de ayuda estatal, Robert Fankhauser, destacó que la presentación de informes financieros no es una tarea compleja y generalmente puede completarse en una hora. La mayoría de las empresas lentas son pequeñas empresas, a las que aconsejó que se pusieran en contacto. "No hacer nada no es beneficioso", dijo Fankhauser. Hasta ahora, se han solicitado reembolsos en 18,000 casos. De las 1,307 objeciones presentadas, se habían resuelto 1,250 para el 15 de agosto. Todavía no se ha concedido ninguna objeción y no se ha perdido ningún caso ante el tribunal administrativo.

