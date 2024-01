Playoffs de fútbol universitario: La adversidad ha sacado lo mejor del "equipo de América", dice Jim Harbaugh, entrenador de los Wolverines.

Michigan, Washington, Texas y Alabama son los cuatro equipos que quedan en pie para participar en los partidos del día de Año Nuevo después de que Florida State se quedara fuera de los cuatro primeros.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre las semifinales:

Cómo ver

El nº 1, Michigan Wolverines (13-0), se enfrentará al nº 4, Alabama Crimson Tide (12-1), en el Rose Bowl de Pasadena, California, a las 5 p.m. ET.

Los Huskies de Washington nº 2 (13-0) se enfrentarán a los Longhorns de Texas nº 3 (12-1) en la Sugar Bowl en el Caesars Superdome de Nueva Orleans a las 8:45 p.m. ET.

Ambos partidos se retransmitirán por ESPN.

Michigan contra Alabama

El equipo de América

Esta es la tercera temporada consecutiva que los Wolverines llegan a los Playoffs de Fútbol Americano Universitario, pero Michigan no logró pasar de la fase semifinal en cada uno de los dos últimos años.

Este año, Michigan llega al partido como favorito al título nacional. Pero fuera del campo, Michigan ha soportado una temporada llena de controversia.

Para empezar la temporada, el entrenador Jim Harbaugh fue suspendido durante los tres primeros partidos del equipo, una sanción autoimpuesta por el departamento deportivo de Michigan debido a violaciones de la NCAA en materia de reclutamiento. La NCAA, que tiene una investigación abierta sobre el asunto, podría optar por añadir sanciones adicionales en ese caso.

La NCAA abrió una segunda investigación a los Wolverines en octubre por presunto robo de fichajes, lo que llevó a la suspensión y posterior dimisión del analista de fútbol de Michigan Connor Stalions, y el entrenador de linebackers Chris Partidge fue despedido.

Harbaugh ha negado que tuviera conocimiento de ningún plan para robar carteles de otros equipos, pero aceptó una suspensión de tres partidos, lo que eleva a seis el total de partidos que ha estado alejado de los banquillos de Michigan.

Ambas investigaciones de la NCAA sobre Michigan están en curso.

Harbaugh dijo que cree que la adversidad ha sacado lo mejor de los Wolverines.

"La emoción del equipo. La perseverancia. La incondicionalidad de estos chicos. Sí, viendo eso tendría que decir que tiene que ser 'el equipo de América'. A Estados Unidos le encanta un equipo que supera las adversidades", dijo Harbaugh sobre su equipo en noviembre.

"Supera lo que piensan los detractores, los críticos y los supuestos expertos. Ese es mi tipo de equipo favorito".

Michigan ha estado liderado durante toda la temporada por el quarterback J.J McCarthy, que probablemente será vital en el partido de semifinales contra Alabama. El mariscal de campo está proyectado para ser una potencial selección de primera ronda en el draft de la NFL de 2024 y las acciones de McCarthy podrían subir más si es capaz de guiar a Michigan a un campeonato nacional.

El corredor Blake Corum también ha sido clave para la forma de los Wolverines esta temporada y fue nombrado jugador ofensivo del equipo del año y jugador de regreso del año esta temporada. El back ha corrido más de 1.000 yardas esta temporada, repitiendo su impresionante hazaña de la pasada campaña.

Contra todo pronóstico

La Marea Carmesí llega a las semifinales con un balance de 12 victorias y 1 derrota, su única derrota contra Texas, otro semifinalista, a principios de temporada.

Alabama cuenta con un ataque equilibrado en el que varios jugadores contribuyen a impulsar al equipo, pero la estrella del espectáculo es la transformación del quarterback Jalen Milroe. Milroe tuvo un mal comienzo de temporada, lanzando dos intercepciones en la derrota de Alabama ante Texas y fue enviado al banquillo contra South Florida en la tercera semana.

Después de que la Marea Carmesí sobreviviera a esa casi sorpresa, el entrenador Nick Saban reinsertó a Milroe como titular, y desde entonces ha seguido una trayectoria ascendente. Ha lanzado para 2.718 yardas esta temporada, pero también ha corrido para unas impresionantes 468 yardas, demostrando su habilidad tanto con los brazos como con las piernas.

"Cuando me miras, no piensas que juego de quarterback", dijo Milroe a los periodistas. "Pensáis que juego de defensive back, tight end. No piensas que he jugado de quarterback".

"Al crecer, cuando iba al campamento, me etiquetaban como receptor o veían que no jugaba en la posición de quarterback", añadió. "Vencí todos los pronósticos jugando de quarterback, y eso es algo que intento hacer en la medida de lo posible".

Ningún entrenador de fútbol americano universitario tiene más títulos nacionales que Saban, que tiene siete. Milroe podría ayudarle a llegar a ocho.

Washington contra Texas

Seremos buenos

Al igual que Michigan, los Huskies de Washington llegan a las semifinales con un récord de 13-0 y gran parte de su éxito puede atribuirse al quarterback Michael Penix Jr.

Penix, finalista para el Trofeo Heisman, ha lanzado para 4.218 yardas y 33 touchdowns. Su cotización en el draft ha subido como consecuencia de sus buenas actuaciones y podría seguir haciéndolo si protagoniza los playoffs.

Penix también se muestra confiado de cara al Sugar Bowl.

"No voy a mentir, su línea D es buena. Pero al mismo tiempo, no han jugado contra nuestra línea O", dijo Penix a los periodistas antes de su enfrentamiento contra los Longhorns, según Brett McMurphy. "Juegan bien, pero yo no diría que estamos jugando contra la línea D de los 49ers o la línea D de los Eagles, así que estaremos bien".

Además de Penix, el corredor Dillon Johnson es clave para que el ataque de los Huskies funcione. Johnson corrió para 1.113 yardas a lo largo de la temporada regular y afirma que ha recuperado su forma física de cara a la Sugar Bowl.

"Es la primera vez que he podido recuperar la forma de mi pie, y ha sido una bendición porque el tiempo de descanso llegó en el momento perfecto", dijo Johnson a la prensa, según ESPN, tras su mes de descanso cuidando de una lesión en el pie.

Penix y Johnson tendrán que trabajar en tándem para liberarse mutuamente contra la defensa de los Longhorns.

Nadie lo quiere más

Los Texas Longhorns llegan a Nueva Orleans con un sólido récord de 12-1 y tratarán de superar a Washington tras perder ante los Huskies en la Alamo Bowl del año pasado.

Pero los Longhorns confían en que, con su ataque en plena forma, podrán superar a los Huskies esta vez.

El quarterback Quinn Ewers ha disfrutado de un año productivo y cuenta con un núcleo de recepción veloz, que intentará convertir sus lanzamientos profundos contra la defensa de Washington.

El defensa Jaylan Ford cree que su equipo sabe exactamente lo que hace de cara a la semifinal.

"La mentalidad del equipo es bastante buena ahora mismo. Creo que en su mayor parte todo el mundo ha entendido cuál es su papel y cuál es su trabajo para el equipo", dijo Ford antes del partido, según Sports Illustrated Fan Nation.

Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer para ganar, así que creo que ahora sólo tenemos que asegurarnos de que corregimos los errores que hemos cometido desde que empezamos a prepararnos".

"Entendemos lo que realmente queremos ir a conseguir, que es un Campeonato Nacional, y ahora que hemos tenido la oportunidad de competir por uno creo que nadie lo quiere más que los chicos de este equipo".

Wayne Sterling y David Close, de CNN, contribuyeron a la información.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com