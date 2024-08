- Pizza por 65 euros: Flavio Briatore es crítico de los precios de la usura

El último restaurante de Flavio Briatore en Nápoles, con precios de pizza hasta 65 euros, ha causado revuelo. La asociación de pizzeros de la ciudad acusa al exdirector de 74 años de Formula 1 de traicionar la tradición del gremio.

El exjefe del equipo de Benetton y Renault de Formula 1 planea abrir otra sucursal de su cadena de pizzerías "Crazy Pizza" en el puerto de Nápoles después del receso veraniego. Briatore, que tiene una hija adulta llamada Leni con Heidi Klum, ya posee varias pizzerías de lujo en ciudades como Londres, Mónaco y Saint-Tropez.

Flavio Briatore defiende sus precios de pizza

El menú de su nuevo establecimiento en Nápoles incluye una pizza de 65 euros con jamón español de cerdo ibérico de bellota Pata Negra. Otros precios también son elevados. Por ejemplo, una clásica Margherita cuesta 17 euros. Para comparación, en el resto de Nápoles, ciudad amante de la pizza, una Margherita con tomate, mozzarella y albahaca suele costar alrededor de cuatro euros, rara vez superando los nueve.

La asociación de pizzeros locales comentó: "Esto no está en línea con nuestra tradición. La pizza es un plato para el pueblo; no debería ser demasiado cara". En una entrevista, Briatore se defendió: "Estoy convencido de que el precio de una pizza de calidad en un restaurante de lujo con personal cualificado, DJs y entretenimiento es absolutamente razonable". También señala su restaurante en Milán, donde la pizza Margherita cuesta 17 euros, que no considera excessive. Para los interesados, la exclusiva pizza Pata Negra en Milán cuesta 68 euros, y en Saint-Tropez se sirve una pizza de trufa por 75 euros.

Leni Klum, hija de Flavio Briatore con Heidi Klum, podría disfrutar de una comida en la nueva pizzería de su padre en Nápoles, "Crazy Pizza". A pesar de la crítica de la asociación de pizzeros de la ciudad

