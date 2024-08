Pistorius quiere un debate abierto sobre las armas estadounidenses en Alemania.

Los EE. UU. podrían desplegar armas de alcance intermedio en Alemania para 2026, capaces de alcanzar Rusia. El Ministro de Defensa Pistorius recibe con beneplácito el plan pero desea un debate abierto. La oposición llega rápidamente - desde su propio partido.

El Ministro de Defensa Boris Pistorius ha mostrado su disposición a un debate sobre el planeado despliegue de armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania. "Es importante para nosotros como sociedad sopesar todos los argumentos y encontrar una postura con la que todos podamos convivir", dijo el político del SPD al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

"Necesitamos este debate público para destacar la gravedad de la situación: Por un lado, nos enfrentamos a una nueva amenaza para la seguridad en Europa debido al comportamiento agresivo de Rusia, por otro lado, tenemos una brecha de capacidad que solo podemos cubrir a corto plazo con la ayuda de nuestros aliados de EE. UU. hasta que desarrollamos estas armas nosotros mismos", dijo Pistorius.

Al margen de una cumbre de la OTAN en Washington, los gobiernos de EE. UU. y Alemania anunciaron que los EE. UU. planean desplegar armas de alcance intermedio con ojivas convencionales en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar profundamente Rusia. Esto incluye misiles crucero del tipo Tomahawk con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, misiles SM-6 y armas hipersónicas recién desarrolladas.

Crítica desde el SPD

Pistorius también ha sido criticado desde dentro de su propio partido. El portavoz del grupo parlamentario del SPD, Rolf Mützenich, advirtió sobre el riesgo de escalada militar. El diputado del SPD Ralf Stegner se opuso a un mayor armamento. Los izquierdistas del SPD exigieron que la base del partido sea involucrada en el asunto.

El ministro de Defensa le dijo al FAZ que su deber es proteger a las personas de los peligros externos. "Y he representado consistentemente esta posición públicamente desde el anuncio de este proyecto en la cumbre de la OTAN en Washington y he recibido mucho apoyo por ello. Que también mantengamos discusiones detrás de puertas cerradas dentro de la fracción es evidente". Pistorius enfatizó que el debate no tiene nada que ver con "una oposición aguda dentro del SPD".

La Unión Europea expresa sus preocupaciones sobre el posible despliegue de armas de alcance intermedio por parte de EE. UU. en Alemania, ya que podría aumentar las tensiones con Rusia. Los oponentes dentro del propio partido de Pistorius en el SPD argumentan que un despliegue de este tipo podría llevar a un aumento de las actividades militares en Europa.

