- Pirmasens espera dejar de aceptar a los ucranianos de nuevo

Tras el alto temporal en la aceptación de refugiados ucranianos, Pirmasens espera un nuevo alto en la aceptación de personas de la región devastada por la guerra en un futuro próximo. "Probablemente en los próximos días", dijo el alcalde Markus Zwick a la agencia de prensa alemana. Sin embargo, la ciudad no tiene intención de eludir su responsabilidad. "Hemos estado abogando por los refugiados durante años y promoviendo su integración. Pero estamos llegando a nuestros límites de rendimiento".

Estadísticas Incorrectas Utilizadas

Pirmasens había anunciado anteriormente que ya no aceptaría refugiados ucranianos por el momento - la cuota del municipio se había superado en un 82,6 por ciento en julio. Sin embargo, la ciudad de Renania-Palatinado se basó en esto en estadísticas incorrectas, según el Ministerio de Integración.

"This happened unconsciously", said Zwick: "The relevant statistic now refers not to where refugees are actually located, but where they have been assigned." The CDU politician finds this impractical, as moves are not taken into account, for example.

También Personas de Otros Regiones en Crisis

Pirmasens ha levantado temporalmente el alto. Si la cuota de aceptación relevante se supera en al menos un 40 por ciento, un municipio puede negarse a aceptar refugiados ucranianos. Pirmasens está actualmente justo por debajo de este umbral - no por mucho tiempo, teme Zwick. Cuando se supere, la ciudad volverá a imponer un alto.

Pirmasens ha superado repetidamente su capacidad en los últimos años, según el alcalde. "No son solo refugiados de Ucrania. También son personas de otras regiones en crisis".

Consecuencias

"The result: There are more than 100 kindergarten places missing, we have a halt on accepting at the food bank, and for example at the Horeb primary school, we have an estimated 95 percent migrant share. That's already social work and not necessary knowledge transfer anymore."

"It's not just about people from Ukraine, but also refugees from Afghanistan and Syria, for example", emphasized Zwick. "I am of the opinion that we in Germany should also work towards - and we have done so through the city council - limiting the immigration of refugees overall".

Medidas como la introducción de una tarjeta de pago también son una señal importante. "No debemos - y esto se aplica no solo a Pirmasens - sobrecargar a los ciudadanos y también a los sistemas de apoyo", dijo Zwick.

