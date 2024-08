Pietro Lombardi muestra exhibitivamente su máxima satisfacción o confianza en sí mismo.

Tres es el encanto: El cantante Pietro Lombardi se convierte en padre por tercera vez y comparte su felicidad por la llegada de su tercer hijo con sus seguidores. Una primera foto del padre de tres acurrucado con su prole trae alegría.

El artista musical y juez de "Alemania tiene talento" Pietro Lombardi escribe en Instagram junto a una foto de él con los brazos llenos de sus hijos en el sofá de su casa. Parece que la reciente unión del bebé recién nacido Amelio, que solo tiene unos días, con sus hermanos mayores Alessio y Leano fue muy bien.

En la fotografía, Lombardi se ve abrazando a ambos hijos más pequeños mientras Alessio, hijo de Lombardi y su ex esposa Sarah Engels, apoya su cabeza en la del recién nacido. Leano, cuyo madre es la futura esposa de Lombardi, Laura Maria Rypa, recibe un beso de su padre.

La publicación de Instagram ha recibido más de 118,000 me gusta y numerosos comentarios admirados en las primeras doce horas. "Bailando" competitor Massimo Sinató contribuye con tres emojis de corazón rojo. La personalidad de la televisión Jana Ina Zarrella también contribuye con emojis de corazón. "Los tres niños son unos dulces. ¡Genial papá! Calurosas felicitaciones desde adentro", "Una imagen vale más que mil palabras" y "Es tan bonito ver a todos tus hijos rodeados de tu afecto y cuidado" son solo tres de las múltiples respuestas entusiastas a la foto del padre y sus hijos.

Un tatuaje para cada hijo

En el pasado, Lombardi reveló un video con un nuevo tatuaje dedicado a Amelio. Ahora su nombre y fecha de nacimiento están tatuados en el brazo de Lombardi. Alessio y Leano también han sido inmortalizados allí.

Al ver el video, podrías pensar que Lombardi está abrumado con sus tres hijos, pero la expansión de la familia no exactly se detiene con la llegada de Amelio. "¡Adelante! ¡Atesoraré a estos tres chicos para siempre! Pero no me rendiré. El siguiente será una niña", bromeó Lombardi en un video de abril en el que él y Rypa revelaron que su segundo hijo juntos es otro niño.

