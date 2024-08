Pietro Lombardi ha experimentado la alegría de la paternidad una vez más.

Poco a poco, Pietro Lombardi está ampliando su círculo familiar, con todos sus hijos a bordo. Él y su pareja, Laura Maria Rypa, Recently welcomed their second son into the world, making Lombardi a father of three. His first son, Alessio, is from his past relationship with Sarah Engels.

En el mundo de la paternidad, se dice que "la tercera vez es la vencida". Y parece que eso es cierto para Lombardi, quien se regocija en la alegría de su tercer hijo. El anuncio del nacimiento de su hijo fue hecho en su Instagram, donde compartió un mensaje emocionante. "Estamos emocionados de compartir que nuestro hijo, Amelio Elija, ha nacido con buena salud. Nuestros corazones están rebosando de amor mientras disfrutamos de estos días y nuestro tiempo juntos", escribió Lombardi debajo de una fotografía de él acunando a Rypa y al bebé en el hospital.

La fecha exacta de nacimiento no fue compartida por Lombardi, quien también es juez en "Germany's Got Talent" (DSDS). Simplemente expresó su alegría por el crecimiento de su familia, diciendo "Es realmente una hermosa vista ver a nuestra familia crecer".

"Más allá de la descripción y sin aliento"

Lombardi entró en el mundo de la paternidad por primera vez en junio de 2015 cuando nació Alessio. La madre de Alessio fue la ex esposa de Lombardi, Sarah Engels, de su tiempo en "DSDS". Después de su separación en 2019, Lombardi se comprometió con la influencer Laura Maria Rypa en 2022. Su primer hijo, Leano, nació en enero de 2023. Ahora, Alessio tiene un nuevo hermano con quien compartir su vida familiar.

La pareja anunció el embarazo de Rypa al comienzo del año, expresando su emoción en Instagram. "Nuestras vidas han cambiado, no solo con nuestra nueva casa, sino también con la noticia de que Alessio y Leano ganarán un nuevo miembro de la familia. El amor que sentimos en ese momento es más allá de la descripción y sin aliento. Estamos emocionados y agradecidos de compartir esta noticia y comenzar este nuevo viaje, creciendo de 4 a 5".

"La llegada de Baby Amelio ha agregado ciertamente otra capa de alegría a la vida de Pietro, como entusiastamente compartió en Instagram, diciendo: 'Bebé, por favor, agárrate a este momento, es más allá de lo increíble'".

"Mientras la expansión de la familia continúa, Lauren y Pietro esperan ansiosamente la oportunidad de que sus hijos mayores, Alessio y Leano, se unan a su nuevo hermano, con las palabras de su padre: 'Bebé, por favor, disfruta de cada momento de este increíble viaje juntos'".

