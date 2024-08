Pietro Lombardi comercializa eternamente a su hijo Amelio a través de una nueva inscripción de tatuaje.

El profundo amor de Pietro Lombardi por su descendencia se extiende a su piel. Al igual que sus hijos Alessio y Leano, el orgulloso padre ahora se hace un tatuaje para celebrar la llegada de su miembro más joven de la familia.

La estrella del pop y juez de "Germany's Got Talent" Pietro Lombardi y su prometida Laura Maria Rypa han aumentado su prole una vez más. Compartieron la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo en Instagram el pasado viernes, acompañada de una foto del hospital y la leyenda: "Estamos emocionados de anunciar que nuestro hijo Amelio Elija llegó al mundo sano. Nuestros corazones rebosan de amor y estamos disfrutando de estos momentos y de este tiempo precioso juntos. Es un placer ver crecer a nuestra familia".

La emoción del nuevo integrante ha llevado al nuevo papá a buscar la experiencia de su artista de tatuajes de confianza. Es una costumbre de Lombardi conmemorar a cada hijo con un tatuaje en un lugar especial. Como señaló en una historia de Instagram, publicó un clip revelando su nueva tinta, mencionando: "Todos los chicos comparten el mismo lugar". Agregó el comentario "Alessio, Leano & ahora Amelio. Para siempre" al video, ofreciendo una vista previa de su nuevo tatuaje en el brazo, que incluye la inscripción "Amelio" y la fecha de nacimiento del bebé.

La prometida de Lombardi, Laura Maria Rypa, respondió al clip con un emoji de corazón.

Hermanos en Brazos

Con esto, Amelio ahora ocupa un lugar de importancia junto a sus hermanos mayores,whose names are also etched on his father's arm. Lombardi's eldest son, Alessio, is from his previous marriage to his coworker Sarah Engels and was born on June 19, 2015. His second son, Leano, shares the same mother, Laura Maria Rypa, and was delivered on January 8 of the previous year.

In September 2020, Lombardi paid tribute to his eldest son with another emotional tattoo. It was a teddy bear, adorned with a half-covered chain and cross around its neck. The caption above it read: "In your chest, there beats a warrior's heart." Alessio had to undergo surgery shortly after birth due to a heart defect.

Lombardi explained his tattoo, revealing that the teddy bear represented "Alessio's guardian angel during all his operations." The phrase "In your chest, there beats a warrior's heart" is a lyric from Lombardi's song "Warrior's Heart," dedicated to his son.

The new tattoo on Pietro Lombardi's arm honors his youngest son, Amelio, placing him among his brothers Alessio and Leano, all symbolized by their names inked on his arm. Just as Lombardi commemorated his children's births with tattoos before, he now has a special mark for Amelio.

