- Piernas pesadas y un boleto: Zillekens hace la paz en las Olimpiadas

Al final de un emocionante y vertiginoso viaje, Annika Zillekens sonreía de oreja a oreja. Si bien no hubo un final feliz con medalla para la pentatleta moderna en los jardines de Versalles, una retirada en el último momento por parte de la atleta británica Kate French le permitió a la alemana de 34 años competir en la final olímpica, donde terminó en el puesto 15 y expresó satisfacción con un final algo reconciliador a su carrera repleta de altibajos. "En resumen, no estoy satisfecha, pero estoy contenta. Me voy de los Juegos Olímpicos con una gran sonrisa", dijo la berlinesa.

La antesala a su última competición estuvo marcada por altibajos, decepciones y alegrías inesperadas. Tres años después del escándalo en Tokio, ella y su compañera Rebecca Langrehr vivieron otro drama relacionado con los caballos el sábado. Ironicamente, fue la disciplina ecuestre, que es la última en incluirse en el programa de pentatlón moderno y ha sido objeto de muchas críticas por el bienestar animal en 2021, la que volvió a ser su talón de Aquiles.

Preludio y déjà vu

En Tokio, Zillekens, entonces conocida por su apellido de soltera Schleu, hizo headlines cuando su caballo se negó a moverse y ella intentó animarlo desesperadamente con golpes de látigo, con lágrimas corriendo por su rostro. Las imágenes se viralizaron, causando indignación. Zillekens y la entonces entrenadora federal Kim Raisner, quien dejará su cargo el 30 de septiembre, fueron denunciadas por maltrato animal, pero los casos fueron archivados.

En las semifinales de Versalles, Zillekens vivió un déjà vu. Cuando competía con Arezzo de Riverland, el caballo tropezó gravemente en el quinto obstáculo y luego se negó a continuar. "En ese momento, mi competición se desmoronó momentáneamente", recordó más tarde. A pesar de estar solo dos segundos por debajo del tiempo de clasificación para la final, Zillekens recibió inesperadamente el permiso para participar solo dos horas antes del inicio de la competición.

Carrera de ocho kilómetros a la final olímpica

La carrera desde la villa olímpica hasta Versalles comenzó a las 9:20 a.m. "Pero ya había corrido ocho kilómetros en la villa olímpica", informó ella. A las 10:49 a.m., once minutos antes del inicio, montó su caballo para la primera disciplina. Zillekens entregó una monta impecable. "Estoy tan contenta de poder mostrar una última monta hermosa, de poder decir adiós a los Juegos Olímpicos de esta manera. Eso era lo más importante para mí hoy", dijo la pentacampeona mundial.

Las disciplinas subsiguientes, incluyendo esgrima, natación y la carrera final de laser-run, no fueron tan fluidas. "Cuando me di cuenta de que ya no podía correr mucho más, pude disfrutar del ambiente", dijo. En el ajetreo de la mañana, Zillekens no pudo encontrar su protector ocular para disparar, que había prestado a su compañero Marvin Dogue el día anterior. Un billete de metro proporcionado por la entrenadora federal Raisner sirvió como una solución temporal.

"

"Career-wise, it's definitely over, I won't switch to Obstacle Racing again", Zillekens confirmed her decision. At the last Olympic event with riding, Hungarian Michelle Gulyas took first place ahead of France's Elodie Clouvel and South Korea's Seong Seungmin. The day before, Marvin Dogue and Fabian Liebig secured eighth and twelfth places respectively, with Egyptian Ahmed Elgendy winning.

In four years, in Los Angeles, instead of riding, a "Ninja Warrior" obstacle course will need to be conquered. "We're saying goodbye to the horses. We're fully focused on our new combination with the Obstacle Race", said World Federation President Klaus Schormann in conclusion.

After a challenging prelude to her final competition, it was announced: ["The following shall be added:"] the British athlete's withdrawal, providing Annika Zillekens with an unexpected opportunity to participate in the Olympic final. Despite some obstacles during her ride, Zillekens expressed joy at being able to say goodbye to the Olympics with a beautiful ride.

Lea también: