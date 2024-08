- Pide ayuda rápida para la vacunación contra la viruela en Filipinas

En la lucha contra la propagación del Monkeypox en África, el ministro de Salud de Baja Sajonia, Andreas Philippi (SPD), aboga urgentemente por una distribución rápida y amplia de vacunas. "Debemos movilizar todos nuestros recursos para ayudar a los países africanos a combatir el brote de Monkeypox", declaró Philippi.

"Cuantas dosis de vacuna podamos, debemos enviarlas inmediatamente a África Central", continuó. La comunidad internacional debería examinar sus reservas de vacunas y contribuir con el mayor número de vacunas "sin burocracia y completamente gratis". El gobierno federal debería "estimarse pronto cuántas dosis podemos dar y elaborar un plan de distribución, especialmente con nuestros aliados europeos", dijo el ministro.

El jueves se reportó el primer caso confirmado de Monkeypox de una nueva variante fuera de África en Suecia. El individuo sueco que contrajo Monkeypox había estado recientemente en África, donde se detectó por primera vez la nueva variante Clade I a finales de 2023. Los expertos sospechan que el subtipo - Clade Ib - podría ser más contagioso que las anteriores y podría llevar a casos más graves.

El ministro: Los países occidentales no deberían acaparar

Contener el Monkeypox en África Central es clave para prevenir su propagación, según Philippi. "Por lo tanto, los países occidentales no deben acaparar la vacuna, sino donarla", insistió. Philippi no ve una amenaza inmediata para Alemania o Baja Sajonia. "Estamos bien preparados, pero no podemos subestimar el Monkeypox".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido el nivel más alto de alerta debido a los brotes de Monkeypox en África y la nueva variante potencialmente más peligrosa.

Dado el situación, los países occidentales, incluidos Suecia, deben priorizar la donación de sus suministros de vacunas para ayudar a controlar el brote de Monkeypox en África Central.

