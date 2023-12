Lo más destacado

Phil Mickelson: continúa la sequía de títulos para el golfista

Phil Mickelson falla un putt de 1,5 metros para birdie y asegura el desempate en Pebble Beach

Vaughn Taylor, número 447 del mundo, gana por un golpe de ventaja

La última victoria de Mickelson se produjo en el Open Británico de 2013

El zurdo, de 45 años, tiene cinco títulos de los grandes

Ese es el tiempo que lleva Phil Mickelson sin ganar en el PGA Tour.

El popular zurdo se quedó a un palmo de un desempate de dos hombres para poner fin a la sequía el domingo, pero su putt de birdie de cinco pies salió agónicamente desviado en el último hoyo del AT&T Pebble Beach Pro-Am.

La reacción del número 32 del mundo lo dijo todo: doblado, con una mano en la rodilla y la otra en el putter.

"Nunca se me pasó por la cabeza que no lo conseguiría", dijo Mickelson a los periodistas. "Cuando no entró, me quedé un poco sorprendido".

El jugador de 45 años llegó a la ronda final con una ventaja de dos golpes y admitió que los nervios influyeron en que Vaughn Taylor, un desconocido, ganara su primer título del PGA Tour en 11 años.

Si Mickelson hubiera embocado el putt en el 18, habría forzado un desempate con Taylor y le habría dado la oportunidad de ganar su primer trofeo desde el Abierto Británico de 2013 en Muirfield. Y una oportunidad de llevarse el primer premio de 1.260.000 dólares, en lugar de los 756.000 del segundo puesto.

"Jugué un poco más apretado durante toda la ronda de lo que quería", dijo Mickelson, que perseguía su 43º título en el PGA Tour y su quinta victoria en Pebble Beach, un récord.

"Estaba intentando liberarme un poco, pero no salvé el par en algunos hoyos en los que necesitaba salvar pares".

Leer: "No sois vallas publicitarias humanas": los caddies pierden un juicio de 50 millones de dólares

La forma de Mickelson es alentadora - ha registrado un segundo y un tercero empatado en sus últimos cuatro torneos - mientras intenta asentar los cambios de swing con su nuevo entrenador Andrew Getson después de separarse de su gurú de toda la vida Butch Harmon en noviembre.

Pero la columna de victorias sigue vacía y los signos de interrogación no dejan de aparecer.

Sin embargo, el cinco veces campeón de un Major insistió en que los fracasos y la espera de un trofeo no están mermando su disfrute del juego.

"Lo positivo es que ahora me divierto más jugando al golf que en años", dijo Mickelson.

"Tengo el control de la bola de golf. Estoy pegando una gran variedad de golpes y ejecutándolos con facilidad, y simplemente me estoy divirtiendo mucho".

"A pesar de lo nervioso que estaba y de lo decepcionado que estoy por no haber ganado, para mí ha sido muy divertido volver a la acción y sentir la presión. ... Pero sólo me dice que tengo que trabajar un poco más".

Sin duda, Mickelson va en la dirección correcta para intentar conseguir su cuarto título en el Masters de Augusta en abril, tras empatar en segunda posición -aunque a distancia- con Jordan Spieth el año pasado.

Leer: 19 campos de golf épicos que hay que jugar antes de morir

¿Cuánto tardará Mickelson en poner fin a su sequía de trofeos? Opina en la página de Facebook de CNN Sport

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com