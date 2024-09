Pharrell's Joopiter subasta objetos de valor pertenecientes a la sensación del K-pop G-Dragon

El evento presenta numerosos objetos pertenecientes a G-Dragon, conocido por su pasión por el arte, el diseño y la moda, actualmente en venta. Estos incluyen piezas que él creó y personalizó, como un abrigo de piel de colores que llevó durante sus giras, zapatillas adornadas con cristales de Swarovski y retratos que pintó de Frida Kahlo y Salvador Dalí.

Joopiter, la casa de subastas liderada por Williams, está organizando la venta en línea y la exposición acompañante en el Museo Daelim de Seúl. El evento incluye un abrigo de piel de colores que G-Dragon llevó durante sus presentaciones, un par de zapatillas adornadas con cristales de Swarovski y pinturas que G-Dragon hizo de Frida Kahlo y Salvador Dalí.

"Sus fans, y las personas que aprecian su trabajo, ahora tienen la oportunidad de obtener estos objetos personales", explicó Williams a CNN en Seúl. "Me gusta la idea de que está compartiendo su colección privada con el mundo".

G-Dragon, cuyo nombre real es Kwon Ji-yong, se hizo famoso como líder del grupo de K-pop Big Bang. Conocido por su estilo único, se convirtió en el primer embajador global masculino asiático de Chanel en 2016 y lanzó su propia línea de moda, Peaceminusone.

Desde que comenzó la "casa de subastas en línea primero" en 2022, Joopiter ha colaborado con varias celebridades. Sin embargo, desprenderse de posesiones queridas puede ser difícil.

"Las memorias y las posesiones tienen un gran peso, y no es solo porque las poseas, sino que a veces el peso de la memoria te posee", dice Williams.

A menudo, Joopiter muestra objetos de subasta atípicos, como el casco de esgrima del cantante chino Jackson Wang y la chaqueta de la liga estudiantil de Williams, con el objetivo de desafiar las ideas tradicionales de colección y atraer a compradores más jóvenes.

"En la década de 1990, la casa de subastas tradicional e institucional, el consumidor y los espacios podrían ser percibidos como un poco aburridos", dijo Williams, agregando que el espacio ha evolucionado desde ser un "mundo estrecho" hasta uno con gustos más amplios.

" Ahora, el coleccionista que participa en las subastas está mucho más curioso sobre la cultura y las subculturas".

En la exposición, la jefa de ventas globales de Joopiter, Caitlin Donovan, aconsejó a los coleccionistas aspirantes que "coloquen lo que aman".

"Comience invirtiendo en algo asequible y comience a construir su colección", dijo ella. "El enfoque incorrecto es tratar de convertirse en un coleccionista, lo que puede llevar al arrepentimiento".

"En lugar de eso, enfócate en acumular memorias y objetos que te traigan alegría a tu vida", continuó, haciendo referencia a la primera subasta de Joopiter, que obtuvo más de $5 millones en ventas. "Esos objetos eran significativos porque representaban un momento en particular en el tiempo, no porque estuvieran destinados a ser vendidos más tarde".

La subasta en línea "Nothing but a ‘G’ Thang: The Art & Archive of G-Dragon" tendrá lugar hasta el 10 de septiembre.

"El lujoso abrigo de piel de colores y las zapatillas incrustadas de cristales de Swarovski que se venden en la subasta son ejemplos

Lea también: