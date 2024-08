- Peter Glaser, ganador del Premio Bachmann: "Internet es lo mejor que puede pasarles a los gatos"

Los gatos viven el sueño de una vida en la que uno es cuidado simplemente por ser uno mismo, sin ninguna otra obligación. "Son las únicas criaturas que no se adaptan servilmente a los caprichos y whims de los humanos", escribió Mark Twain, un gran amante de los gatos.

Cuando caminan con elegancia por una mesa lateral, derribando todo lo que se encuentra descuidadamente en su camino, nos muestran cuánto estamos atados a todas las cosas que nos rodean. Nos dan un momento de libertad. Si existe la reencarnación, me gustaría ser un gato en mi próxima vida (pero uno que viva conmigo).

Cuidado: Damas sin hijos amantes de los gatos

Cuando Donald Trump's running mate, JD Vance, trata de denigrar a su oponente demócrata, Kamala Harris, y a sus colegas del partido como "un grupo de damas sin hijos amantes de los gatos", corre el riesgo de alienar a al menos 15 millones de simpáticos dueños de gatos estadounidenses entre los aproximadamente 46 millones de hogares de EE. UU. con gatos. Lo que una vez se consideró un término despectivo para una mujer socialmente aislada y un poco extraña, ha ganado en prestigio con el cambio ético de la sociedad hacia el bienestar y la protección animal.

Si bien hay muchos amantes de los gatos en el mundo, aún hay suficientes odiadores de gatos que hacen necesario llamar la atención sobre la vulnerabilidad no solo de los adorables gatos domésticos y sus contrapartes callejeras, sino también de sus parientes de grandes felinos. Las actividades humanas representan un alto riesgo para especies como el leopardo de Amur, el tigre de Sumatra y el leopardo de las nieves. Para concienciar sobre el bienestar y la protección de los gatos, se estableció el Día Internacional del Gato a principios de la década de 2000 y ahora se celebra en todo el mundo por organizaciones de protección animal y amantes de los gatos.

El Día Internacional del Gato es un hijo de internet

El Día Internacional del Gato es un hijo de la era de internet. En 2001, iTunes y la primera versión de Wikipedia salieron en línea, y después de que Steve Chen, uno de los fundadores de YouTube, subiera el primer video de un gato a YouTube el 22 de mayo de 2005, el destino estaba sellado.

Internet es lo mejor que le ha pasado a los gatos (y viceversa). Si bien los gatos antes se entretenían con cajas o lana, ahora tienen una abundancia de ideas sobre cómo jugar con sus amigos felinos, estimular su curiosidad natural o ponerlos en un estado de contagiosa satisfacción que fascina a los humanos, todo para ser filmado, fotografiado, dibujado y añadido instantáneamente a los millones de otros productos de la cultura pop de gatos en la red. Las redes de gatos están ahí para evitar que los gatos escapen.

Con su casi nuclear ternura, los gatos disipan cualquier tipo de melancolía en un radio de varios cientos de metros. Un papel especial como un poder de internet de los gatos lo juega Japón, lo que se puede atribuir a una cultura única de "kawaii" de ternura. Mientras que aquí enfrentamos una seriedad sombría en caso de muerte, Japón tiene la opción más despreocupada de ser enterrado en un ataúd temático de Hello Kitty. Los videos del gato Maru, nacido en mayo de 2007, han sido vistos 535 millones de veces hasta la fecha. Durante un tiempo, Maru ostentó el Récord Guinness del mayor número de vistas de videos de animales en YouTube.

Ya en tiempos de Albert Einstein, el gato se alistó para explicar la nueva tecnología: "¿Ves, la telegrafía por cable es como un gato muy, muy largo. Tiras de su cola en Nueva York y oyes que maúlla en Los Ángeles. ¿Entiendes? Y la radio funciona de la misma manera: envías tus señales desde aquí y las recibes allí. La única diferencia es que no hay gato."

Cuando Apple presentó el iPhone con su pantalla táctil en 2007, marcó el comienzo de una nueva era de interacción humano-máquina. Acariciar suavemente la superficie de una computadora para operarla fue una experiencia nueva y sin precedentes. Con los teléfonos inteligentes, comenzó la era de las "tecnologías de gatos" digitales.

Excesos de kitsch ocasionales han dado injustamente mala reputación al contenido de gatos. No solo son los gatos lindos, sino que también poseen una compostura majestuosa que los hace increíblemente geniales. La fascinación de la mirada del gato reside en su capacidad de parecer estar por encima de todo sin inmutarse. Protegidos por tres párpados - un párpado superior móvil, un párpado inferior inmóvil y la membrana nictitante en la esquina interior del ojo - los gatos no necesitan parpadear, lo que les da una autoridad natural que es tanto sutil como irresistible. Un gato no necesita imponerse a nadie, y menos aún a una inteligencia artificial.

En 2012, investigadores de Google y la Universidad de Stanford entrenaron una red neural no supervisada con 10 millones de capturas de pantalla de videos de YouTube para reconocer patrones en las imágenes. Después del entrenamiento, la red había aprendido independientemente a reconocer el concepto de un 'gato' sin nunca haber sido dicho qué es un gato.

Le pregunté a ChatGPT si sabía un chiste sobre gatos y IA.

¡Por supuesto! Aquí tienes un chiste sobre IA y gatos:

¿Por qué los programas de IA aman los videos de gatos?

Porque siempre quieren ser "purr-fectos" cuando aprenden!

