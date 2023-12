Peter Billingsley, protagonista de "Cuento de Navidad", zanja el debate sobre la película navideña "Jungla de Cristal

De hecho, su argumentación al respecto era tan buena que consiguió convencer al director de fotografía de "Jungla de Cristal", Jan de Bont -que también era un escéptico al respecto-, de que la película de acción protagonizada por Bruce Willis es un clásico de las vacaciones a pesar de su fecha de estreno a mediados de verano.

"¿Podemos mantener un debate sano? ¿Podemos argumentarte por qué es una película navideña?". propuso Billingsley a de Bont en un reciente episodio de su podcast "A Cinematic Christmas Journey " .

Billingsley empieza diciendo que la película tiene dos canciones clave centradas en las fiestas. Christmas in Hollis", de Run DMC, abre la película y Billingsley la califica de "gran canción navideña", y la canción de los créditos finales es "Let it Snow!", de Vaughn Monroe, un clásico navideño.

Continúa argumentando que "el diseño de producción puso Papás Noel por todas partes", y que la localización central de la película es en una fiesta navideña. Y, por supuesto, está la escena que Billingsley describe como el "icónico momento 'ho ho ho'" en el que el John McClane de Willis "decora el cadáver y lo mete en un ascensor".

"Pero te dejo con esto", dijo Billingsley a de Bont. "Lo más importante es que creo que encarna los temas navideños de la aceptación, el perdón, el amor y la familia".

Con un gesto de aprobación, de Bont sonríe y dice: "Vale, ya estoy convencido".

En un clip publicado en el Instagram de Billingsley, él y su copresentador Steve Byrne se ven riendo y regocijándose mientras de Bont acepta su argumento.

Protagonizada por Willis, Bonnie Bedelia y el fallecido Alan Rickman, "La Jungla de Cristal" se estrenó por primera vez en julio de 1988 y sigue a un policía de Nueva York que, en vísperas de Navidad, intenta salvar a los rehenes tomados por un grupo terrorista en una fiesta.

Willis, sin embargo, tiene una idea diferente del tipo de película que es "Jungla de Cristal".

"¡Duro de matar no es una película navideña!". Proclamó durante su Comedy Central Roast de 2018 . "Es una película de Bruce Willis, así que ¡yupi-ki-yay... y buenas noches!".

