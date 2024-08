- Peste porcina en cerdos salvajes detectada en el suroeste

La Fiebre Porcina Africana ha llegado a Baden-Württemberg después de brotes en los estados vecinos de Hesse y Renania-Palatinado. Un laboratorio ha confirmado la presencia del virus en un jabalí salvaje abatido en el distrito de Rhein-Neckar, dijo el ministro de Agricultura Peter Hauk (CDU) en Stuttgart. Los análisis de laboratorio mostraron una alta carga viral. La confirmación oficial del Instituto Friedrich-Loeffler se espera más tarde hoy y es una formalidad.

El animal visiblemente enfermo fue abatido por un cazador cerca de Hemsbach en el distrito de Rhein-Neckar, dijo Hauk. La ubicación está cerca de la frontera estatal con Hesse, donde la enfermedad ha estado extendiéndose durante varias semanas.

Los cerdos en Baden-Württemberg aún no han sido afectados por el virus. "Para mantenerlo así, se deben cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad", dijo Hauk. El objetivo principal es contener la propagación de la enfermedad. Debido a la detección en el distrito de Rhein-Neckar, la zona restringida se ampliará, dijo Hauk.

Zonas de protección alrededor del sitio del descubrimiento

Se está estableciendo una zona restringida de 15 kilómetros de tipo II alrededor del sitio del descubrimiento, que se extiende hasta la ciudad de Mannheim y partes del distrito de Rhein-Neckar, según el ministerio. Solo se permitirá el transporte de cerdos si han sido probados previamente para el virus. Los criadores de cerdos también deben cumplir con medidas especiales de seguridad e higiene.

Según el ministerio, 31 criadores de cerdos están afectados por las medidas en la zona restringida de tipo II. La caza está estrictamente prohibida en esta zona para evitar que los jabalíes que puedan portar el virus sean perturbados.

Se está estableciendo una zona buffer de 10 kilómetros alrededor de la zona restringida de tipo II, que incluye el distrito de Rhein-Neckar y la ciudad de Heidelberg. Según el ministerio, 25 operaciones porcinas están afectadas aquí, que deben tomar medidas especiales. Una zona buffer extendida también incluye el distrito de Neckar-Odenwald, donde ahora se intensificará la caza para prevenir la propagación adicional de la enfermedad, y se probarán los cadáveres encontrados o abatidos para la enfermedad.

Hauk: "Luchar contra la enfermedad no será una carrera, sino más bien un maratón"

Se están utilizando perros de búsqueda de cadáveres y drones para encontrar jabalíes muertos. También se ampliarán las vallas de protección que ya se han establecido para prevenir la propagación adicional de animales infectados.

El ministro de Agricultura Hauk espera que la enfermedad ocupe el suroeste durante algún tiempo. "Luchar contra la enfermedad no será una carrera, sino más bien un maratón", dijo el político de la CDU. Aseguró a los consumidores que el virus es inofensivo para los seres humanos y les instó a continuar comprando cerdo regional. "No hay razón para no hacerlo".

Transmisión de animal a animal o indirectamente

No hay posibilidad de vacunar cerdos contra la enfermedad viral. Esta suele ser siempre fatal en cerdos domésticos y salvajes y puede transmitirse directamente de animal a animal o indirectamente a través de objetos contaminados como ropa y zapatos, así como comida. También es posible que la enfermedad se introduzca a través de restos de comida descuidados como un sándwich de salami o una salchicha de cazador.

Para las operaciones de cría de cerdos, un brote de la enfermedad es un riesgo existencial. Además del sacrificio de la población animal, también existe el riesgo de pérdida de genética y una prohibición de la manada con problemas de espacio y bienestar animal subsiguientes.

El último caso en Baden-Württemberg fue en mayo de 2022.

El primer caso en Alemania se detectó el 10 de septiembre de 2020 en un jabalí salvaje en Brandeburgo. El primer y, hasta entonces, último brote de Fiebre Porcina Africana en Baden-Württemberg ocurrió en una granja en Forchheim (distrito de Emmendingen) a finales de mayo de 2022. Según el Ministerio de Agricultura, es probable que los cerdos tuvieran acceso a residuos alimentarios contaminados con virus.

