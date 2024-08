Perspectivas recogidas durante el evento de clausura de la Convención Nacional Demócrata

En la interminable batalla entre la libertad y la opresión, queda clara mi postura. Y sé dónde debería estar América, declaró ella.

Con la pasión de un abogado ferviente, Harris cumplió el potencial que muchos demócratas veían en ella cuando iniciou su primera campaña presidencial hace medio década, y cuando Biden la seleccionó como su compañera de fórmula en 2020.

Se enfrentó directamente a su oponente republicano. Destacó sus problemas legales. Lo acusó de infligir dolor inconcebible en ciertas mujeres debido a la implementación de estrictas leyes estatales de aborto. Llamó la atención sobre el caos y la catástrofe que ocurrieron durante su mandato.

"De muchas maneras, Donald Trump carece de seriedad", afirmó. "Pero las consecuencias de reeleccionar a Donald Trump en la Casa Blanca son extremadamente graves".

También se adentró en sus propias creencias políticas, especialmente en lo que respecta a la política exterior. Afirmó que serviría como una presidenta "prudente, sensata y de sentido común" - una respuesta directa a los intentos de Trump de etiquetarla como demasiado radical.

La diferencia entre el discurso de Harris en Chicago y el que Trump entregó el mes pasado en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee fue más que obvia - y sentó las bases para la carrera hacia la elección del 5 de noviembre, con enfrentamientos cara a cara en los debates aún por venir.

Aquí hay ocho conclusiones extraídas de la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata:

Harris promete un regreso a la tranquilidad previa a Trump

Harris envió un mensaje claro al público estadounidense: ya no tienen que soportar esta forma de vida.

Sutilmente entrelazado en sus comentarios o dicho explícitamente en ocasiones, Harris ofreció al electorado un nuevo comienzo de la era de Trump y su incertidumbre y inestabilidad política interminables.

"No volveremos atrás", repitió, como ella y otros habían hecho desde su nominación. Pero mientras este eslogan critica las políticas de Trump y promete un cambio progresista, también hace una promesa más específica para el futuro inmediato.

Una promesa de "no volver atrás" incluso hace unas pocas semanas, antes de que su campaña cobrara impulso.

La campaña de Harris ha enfatizado consistentemente la "libertad", enmarcando cuestiones como los derechos reproductivos como preguntas de injerencia gubernamental.

En juego en las elecciones, afirmó Harris, estaban "la libertad de vivir sin miedo a la violencia por armas de fuego en nuestras escuelas, vecindarios y lugares de adoración; la libertad de amar a quien amas abiertamente y con orgullo; la libertad de respirar aire limpio, beber agua limpia y vivir libre de la contaminación que alimenta la crisis climática; y la libertad que desbloquea todas las demás: la libertad de votar".

En esta noche, fue difícil no percibir también la promesa de "libertad" de la ira y las divisiones que han caracterizado gran parte de la última década de la vida estadounidense.

Harris se vuelve personal

Harris ha sido reacia durante mucho tiempo a compartir su historia personal. Pero eso ya es cosa del pasado.

A lo largo de su campaña, ha hablado de su madre, de su infancia como hija de dos inmigrantes y académicos de clase media y de su ascenso a la oficina política.

El jueves, habló sobre cómo su padre, el economista Donald Harris, la animó a jugar libremente en el patio de juegos cuando su madre le aconsejó tener cuidado. Compartió recuerdos de su madre, la doctora en biología Shyamala Gopalan Harris, quien dedicó su vida a curar el cáncer de mama y crio a sus dos hijas después de su divorcio. Y recordó la comunidad unida que jugó un papel crucial en su crianza y la de su hermana Maya.

"Mi madre era una mujer brillante, de cinco pies de altura, morena con acento, y como la hija mayor, fui testigo de cómo el mundo a menudo la trataba", dijo Harris. "Pero mi madre nunca perdió la compostura".

Sin contrastar directamente su infancia con la de Trump, otros oradores esta semana han trazado una comparación más explícita entre su infancia y la vida del ex presidente como hijo de un magnate inmobiliario.

Harris contó una experiencia de infancia que marcó su camino profesional. En la escuela secundaria, su amiga Wanda Kagan le confesó que estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro, Harris prometió apoyar a ella y a su familia.

"Esto es uno de los motivos por los que me convertí en fiscal, para proteger a personas como Wanda", dijo.

Los partidarios avalan las credenciales de Harris

A lo largo de su campaña presidencial de 2020, Harris buscó distanciarse de la etiqueta de ser una "poli

Jueves por la noche, las dos jóvenes sobrinas nietas de Kamala, Amara y Leela Ajagu, junto a la actriz Kerry Washington, decidieron intervenir. Subieron al escenario para demostrar lo sencillo que es, incluso para los niños, pronunciar correctamente su nombre.

"Primero, se dice komma, como una coma en una oración", explicó Amara.

"Luego se dice la, como la, la, la, la, la", agregó Leela, imitando una nanita.

Varios miembros de la familia siguieron, reiterando la pronunciación correcta del nombre de Kamala.

La madre de Amara y Leela, Meena Harris, compartió su experiencia personal con Kamala, hablando sobre la guía que recibió de la Vicepresidenta. La hijastra de Harris, Ella Emhoff, compartió su primer encuentro con Kamala cuando tenía 14 años, describiéndola como paciente, cariñosa y siempre tomándola en serio.

"Ella me enseñó que hacer una diferencia significa dar tu corazón entero y tomar acción", añadió la ahijada de Harris, Helena Hudlin.

Más tarde, Maya Harris, hermana de la Vicepresidenta, habló sobre su madre fallecida.

"Ojalá que mamá pudiera estar aquí esta noche", dijo, con la voz llena de emoción. "Podría verla sonriendo, diciendo lo orgullosa que está de Kamala. Y luego, sin perder el ritmo, diría: 'Ya basta, tienes trabajo que hacer'".

Historias impactantes de sobrevivientes de violencia con armas de fuego

Incluso antes de que Biden pusiera fin a su campaña de reelección, Kamala Harris se destacó como una voz líder en el control de armas. La noche del jueves enfatizó su compromiso con este tema, al compartir historias personales de personas afectadas por la violencia con armas de fuego, desde tiroteos masivos hasta violencia doméstica.

El enfoque reflejó el uso de contadores de historias de aborto a lo largo de la convención, con oradores compartiendo sus experiencias desgarradoras. Ante un fondo negro, compartieron sus historias de pérdida.

La representante de Georgia, Lucy McBath, compartió su historia, relatando cómo se convirtió en madre antes de que su hijo fuera asesinado en 2012. McBath, quien luego se postuló para un cargo, habló sobre el poder de compartir su historia cuando trabajó para organizaciones de control de armas como Moms Demand Action.

"Acaban de escuchar la mía, pero hay muchas más por contar", dijo, volviéndose hacia otras madres que habían perdido a sus hijos en tiroteos masivos en las escuelas de Sandy Hook y Uvalde, así como a Melody McFadden, quien había perdido a su madre por violencia doméstica, y Edgar Vilchez, quien había perdido a un compañero de clase.

La noche concluyó con la antigua representante de Arizona, Gabby Giffords, quien sobrevivió a un tiroteo en un evento de campaña en 2011.

"Casi muero, pero luché por mi vida y sobreviví", dijo.

Miembro de los Cinco de Central Park: Trump 'quería que muriéramos'

Donald Trump tiene una historia de explotar los resentimientos raciales para obtener ganancias políticas. Popularizó el 'birtherismo' durante el mandato de Barack Obama e implementó una prohibición de viaje para seis países de mayoría musulmana.

Pero la primera instancia de Trump utilizando esta estrategia fue en respuesta a los Cinco de Central Park.

En 1989, cinco adolescentes negros y latinos fueron condenados injustamente por violar y agredir a una mujer en Central Park, Nueva York. Trump, en ese momento un desarrollador inmobiliario, publicó anuncios de página completa en los periódicos exigiendo la pena de muerte y afirmado, "¡Volvamos a la pena de muerte! ¡Volvamos a nuestra policía!"

Los chicos fueron exonerados -cuatro en 2002 y el último en 2022- después de que otro hombre confesó el crimen y la evidencia de ADN confirmó su participación.

Cuatro de los cinco aparecieron en el escenario en la DNC la noche del jueves, compartiendo sus experiencias.

"Todos los días, al entrar al tribunal, la gente gritaba y nos amenazaba por Donald Trump", dijo Korey Wise.

Yusef Salaam, ahora concejal de la Ciudad de Nueva York, agregó: "Él quería que muriéramos".

"Ese hombre nunca ha cambiado y nunca lo hará", continuó Salaam. "Ese hombre cree que el odio es la fuerza impulsora de Estados Unidos. No lo es. Tenemos el derecho constitucional de votar. De hecho, es un derecho humano. Entonces, usémoslo".

Oponentes de la guerra en Gaza se ven negados el derecho a hablar por el DNC

Los delegados no comprometidos, que habían ganado votos de protesta en las primarias contra la política de Biden sobre Israel y Gaza, fueron excluidos de la convención. Estos delegados, todos comprometidos a votar por Harris, intentaron obtener un espacio para hablar para un estadounidense palestino, pero su solicitud fue denegada.

Los organizadores de la convención informaron al Movimiento Nacional No Comprometido que no se les concedería un espacio para hablar. El grupo, en respuesta, comenzó una vigilia de 24 horas fuera de la convención, que atrajo a aliados políticos y activistas antirrobo. A pesar del apoyo de grupos influyentes como United Auto Workers, el DNC se mantuvo en su decisión.

Abbas Alawieh, cofundador de No Comprometido, expresó su decepción, diciendo que esta decisión dificultaría ganar de vuelta a los votantes en estados clave como Míchigan.

"Me da pena por (el DNC y la campaña de Harris) porque están desfasados con la mayoría de la base demócrata", dijo Alawieh. "La mayoría de los votantes demócratas cree que los derechos humanos palestinos son una prioridad junto con todas las demás prioridades que tenemos".

Harris misma abordó el tema, comprometida a apoyar y defender a Israel, condenando los ataques del 7 de octubre de Hamas y expresando la determinación de la administración de asegurar una paz duradera en la región.

"Simultáneamente", añadió, "la situación en Gaza durante los últimos 10 meses ha sido catastrófica. Tantísimas vidas inocentes se han perdido. La gente, desesperada y hambrienta, ha tenido que huir para buscar seguridad repetidamente. La magnitud de la sufrimiento es verdaderamente desgarradora".

Celebridades traen el calor

Medir el impacto en la política a menudo implica evaluar el tamaño de las multitudes, las donaciones y los registros de votantes, pero esta convención introdujo una nueva métrica: las celebridades presentes.

La Convención Nacional Demócrata (DNC) ha sido un evento lleno de estrellas esta semana, con apariciones inesperadas como la de Lil Jon en la lista de estrellas y el discurso de Oprah Winfrey el miércoles por la noche. Celebridades como Mindy Kaling y Tony Goldwyn han sido los anfitriones de diversas noches de la convención, mientras que artistas de country progresista como Mickey Guyton, Maren Morris y Jason Isbell han proporcionado la música durante toda la semana.

Stevie Wonder interpretó "Higher Ground" y John Legend rindió homenaje a Prince - procedente del estado natal del gobernador Tim Walz, Minnesota - con Sheila E. como su pareja musical. Pink interpretó "What About Us" en la última noche de la convención, que fue presentada por la estrella de "Scandal", Kerry Washington.

Aunque los organizadores no revelaron quién solicitó una invitación después de que Harris se convirtiera en la nominada, es innegable que su ascenso coincidió con un aumento de energía que se evidenció en la programación.

Por último, la pregunta sigue en el aire: ¿Beyoncé actuaría? Su canción "Freedom" se ha convertido en el himno de la campaña de Harris y la banda sonora de varios videos de campaña. Las especulaciones crecieron a lo largo de la semana de que Beyoncé haría una aparición, pero sus representantes pusieron fin a los rumores el jueves.

"Nunca estuvo programada para estar en Chicago", aclaró un representante del artista a CNN.

Al discutir su plataforma política, Kamala Harris prometió proteger la libertad de los estadounidenses de la violencia con armas, la violación de los derechos reproductivos y la contaminación ambiental. En su campaña, Kamala Harris destacó su postura política, en particular su compromiso de restaurar la tranquilidad previa a Trump, luchar por un cambio progresista y servir como una presidenta que prioriza el sentido común sobre las políticas radicales.

