- Perspectivas: Apoyo firme a las evaluaciones distintivas del impuesto sobre la propiedad

El Ministerio de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia cree que no hay desafío constitucional si los municipios establecen tasas fiscales variables para la vivienda y otros objetivos. Esta conclusión se deriva de un estudio realizado por eminentes constitucionalistas, según compartió el ministerio, actuando como cliente de la expertise.

En julio, la legislatura estatal otorgó a los municipios la libertad de establecer tasas fiscales distinctivas para la vivienda y la propiedad comercial en lugar de una tasa uniforme. Este movimiento busca evitar una carga indebida para los propietarios de viviendas residenciales. En las últimas décadas, los valores de la tierra residencial han superado significativamente los valores de la tierra comercial en numerosos lugares.

El estudio confirmó que la legislatura estatal tenía tanto el poder como el derecho de iniciar este cambio, y incluso "restableció la posición constitucional" al permitir que los municipios establezcan tasas fiscales en un rango más amplio. Según el experto en impuestos del ministerio, Winfred Bernhard, "Esencialmente, restableció la capacidad de los municipios para establecer tasas fiscales en un rango más amplio".

Los expertos también reconocieron que no hubo error en distinguir entre la vivienda y las propiedades no residenciales. "Fomentar la vivienda es un objetivo constitucional principal perseguido por la legislatura o las instituciones estatales", enfatizó Bernhard.

Objetivo: Mitigar los altos costos adicionales

Los municipios que deseen explotar esta diferenciación no necesitan preparar pruebas complejas. Para una disparidad de hasta el 50% entre las dos zonas, los expertos consideran que nadie está legalmente obligado a proporcionar justificaciones, como explicó el jefe del departamento de impuestos. Simplemente stating the purpose of preventing further increases in residential additional costs is sufficient.

Sin embargo, Bernhard reconoció que las discusiones en el consejo municipal sobre la altura de las tasas fiscales distinctivas continuarían. "Pero es más ventajoso llevar a cabo tales discusiones a nivel local en lugar de en la legislatura estatal", razonó Bernhard, ya que la responsabilidad recae en la localidad.

Incentivo financiero de millones de euros para municipios progresistas

El Ministerio de Finanzas quiere asegurar a los municipios que la implementación de tasas fiscales diferenciales de propiedad técnicamente no es una tarea abrumadora. Sorprendentemente, los proveedores de servicios informáticos relevantes están contractual y obligados a implementar la nueva legislación de manera oportuna, aclaró Bernhard. Sin embargo, ciertas regiones no contractuales requieren un pago separado. Para abordar esto, el presupuesto estatal ha asignado cuatro millones de euros para reembolsar a los municipios.

La reforma de la tasa fiscal que comienza en enero está destinada a ser "neutra en ingresos" para los municipios. En términos simples, a pesar de los nuevos fundamentos de evaluación, su ingreso total debería permanecer sin cambios. Para garantizar esto, el Ministerio de Finanzas de Düsseldorf ya ha emitido una tabla modelo que los municipios pueden utilizar como referencia. Esta tabla se actualizará a mediados de septiembre, reveló Bernhard.

Según los datos de la Federación de Contribuyentes, casi la mitad de los municipios de NRW ya han elevado su tasa fiscal B este año.

