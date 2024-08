- Personas desconocidas causan estragos en los huertos de la antigua tierra

En un huerto de manzanos situado en el Viejo País, algunos individuos misteriosos Recently picked and abandoned around 220 kg of Elstar apples from the trees. According to a police representative, no robbery occurred. The apples were from 22 different trees, resulting in around 150 euros worth of loss. Law enforcement suspects these individuals infiltrated the Viejo País orchard, located in Hollern-Twielenfleth (distrito de Stade), sometime between el 15 de agosto jueves y el 18 de agosto domingo. Las autoridades están buscando a testigos. El Viejo País se enorgullece de ser una de las principales regiones productoras de manzanas de Alemania.

