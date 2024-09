- Personas del Universo Cinematográfico de Marvel aún no han aparecido

Tras el lanzamiento de "Avengers: Endgame" en 2019 y la supuesta conclusión de la tercera fase del UCM, figuras notables de Marvel como Robert Downey Jr. (59) como Iron Man y Chris Evans (43) como Capitán América se retiraron de sus uniformes.

Ahora, la fase cuatro y el actual quinto segmento del Universo Cinematográfico de Marvel ofrecen una excelente plataforma para presentar nuevos personajes heroicos cautivadores. Algunos de estos nuevos personajes, como Kathryn Hahn (51) como Agatha Harkness en "WandaVision" o Florence Pugh (28) como Yelena Belova y el actor de "Stranger Things" David Harbour (49) como Guardián Rojo en "Viuda Negra", ya han asegurado roles futuros en Marvel: Harkness protagonizará la serie derivada "Agatha All Along" en Disney+, que se estrenará el 19 de septiembre.

El Guardián Rojo y Yelena Belova aparecerán en "Thunderbolts", la película de antihéroes de Marvel, programada para los cines alemanes en abril de 2025. Sin embargo, para los siguientes diez personajes de Marvel introducidos desde la fase cuatro, su futuro en pantalla o en streaming remains unconfirmed.

Clea, interpretada por Charlize Theron

La famosa actriz Charlize Theron (49) ingresó al universo de Marvel como la poderosa hechicera Clea. En el clímax de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", ella aparece y solicita la ayuda de Strange (Benedict Cumberbatch, 48). Juntos, viajan al reino de Clea a través de un portal. Los eventos posteriores remain unclear.

Los entusiastas de Marvel podrían volver a encontrar a este personaje nuevo e intrigante en cualquiera de las dos películas próximas de "Avengers", "Doomsday" o "Secret Wars". En los cómics de Marvel, Clea está casada con Doctor Strange.

Dane Whitman, interpretado por el "Game of Thrones" Kit Harington

En la película del UCM "Eternals" de 2021, el actor de "Game of Thrones" Kit Harington (37) debutó en el UCM. Él interpreta a Dane Whitman, también conocido como Caballero Negro, y blandiendo la poderosa espada Ebony Blade.

Al final de "Eternals", se estableció una conexión entre Whitman y Blade (Mahershala Ali, 50). Sin embargo, el futuro de la nueva película en solitario de "Blade" es incierto - y si Harington reaparecerá como Whitman en este proyecto remains unconfirmed.

G'iah, interpretada por la "Game of Thrones" Emilia Clarke

Harington no es el único "GoT" que ha ingresado al universo de Marvel; Emilia Clarke (37), quien interpretó a Daenerys Targaryen en la serie épica de HBO, hizo su debut en el UCM en "Secret Invasion".

En el final de la serie, que también fue criticado por los espectadores y la crítica, su personaje G'iah se convirtió en una de las figuras más poderosas en el universo de Marvel. Sin embargo, no se ha anunciado ningún nuevo proyecto que involucre a ella y su futuro en el UCM remains incierto.

Eros/Starfox, interpretado por la superestrella de la música Harry Styles

El músico Harry Styles (30) forma parte del UCM, apareciendo en la escena posterior a los créditos de "Eternals" como el Eterno llamado Starfox. El jefe de Marvel Kevin Feige (51) declaró hace unos dos años que Starfox, también conocido como Eros, emprendería nuevas "aventuras cósmicas".

Sin embargo, desde entonces no ha habido más anuncios oficiales de Marvel Studios. La carrera actoral de Harry Styles no parece estar progresando después de su recepción en "Don't Worry Darling" y "My Policeman". En este momento, no hay proyectos de películas o series en desarrollo para el músico.

Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld (27) protagonizó como el personaje ampliamente admirado Kate Bishop en "Hawkeye". Se espera que suceda a Jeremy Renner (53) como Hawkeye en el UCM y es reclutada por Ms. Marvel (Iman Vellani, 22) para el equipo de los Jóvenes Vengadores en los últimos momentos del fiasco de Marvel "The Marvels".

Sin embargo, no se ha anunciado una película centrada en los jóvenes héroes de los Vengadores. Los fanáticos podrían ver a Bishop y a su equipo de Jóvenes Vengadores en las próximas dos películas de los Vengadores.

Los Eternos

El grupo de héroes único de la película cinematográfica de Marvel "The Eternals", que se estrenó en 2021, aún no ha asegurado apariciones futuras en el UCM. Antes de su lanzamiento, la película del director ganador del Oscar Chloe Zhao (42) no cumplió con las expectativas de una superproducción de Marvel con una taquilla mundial de poco más de 400 millones de dólares.

Actualmente, "no hay planes inmediatos para 'Eternals 2'" según el jefe de Marvel Kevin Feige, quien reveló esta información hace unas semanas.

América Chavez, interpretada por Xochitl Gomez

La joven figura de Marvel América Chavez (Xochitl Gomez, 18) posee el poder de viajar a través del multiverso. Fue uno de los personajes principales en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

No se han confirmado más apariciones en el UCM para este personaje nuevo y cautivador de Marvel, pero América Chavez podría unirse a los Jóvenes Vengadores y ayudar con sus habilidades en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars".

Introducida a los entusiastas de Marvel en "Thor: Love and Thunder", la querida figura del UCM Love fue llevada a la vida. Originalmente tomada bajo el ala del divino asesino Gorr, interpretado por Christian Bale a la edad de 50, posteriormente se encontró en la compañía del poderoso Thor, interpretado por el 41 años Chris Hemsworth.

Representando el amor en la pantalla fue India Rose Hemsworth, hija de Chris Hemsworth, a la tierna edad de 12 años. La posibilidad de que vuelva a aparecer en el MCU depende de si se materializa una quinta película de "Thor", lo cual aún no se ha confirmado. Los directores anteriores de "Thor", Taika Waititi, de 49 años, han compartido que no estarán al frente de la secuela.

El Universo Cinematográfico de Marvel también presentó al personaje Hércules, interpretado por Brett Goldstein de "Ted Lasso".

Hércules, hijo de Zeus, se convirtió en un rostro familiar en "Thor: Love and Thunder", interpretado por Brett Goldstein a los 44 años. El futuro de Hércules en el MCU depende de la posibilidad de una quinta película de "Thor".

Charlize Theron perhaps no revele la totalidad del viaje de su personaje Clea en las próximas películas de "Vengadores", "Doomsday" o "Secret Wars".

Después de su aparición en "Eternals", no está claro si Kit Harington's Black Knight reaparecerá en la nueva película en solitario de "Blade", a pesar de su conexión con el personaje de Mahershala Ali.

