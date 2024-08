Personas de origen afgano practicantes de formas extremas del Islam en Alemania

Se ha descubierto que algunos individuos de la comunidad islámica de Afganistán se han establecido en ciudades alemanas. Estos individuos muestran sus creencias radicales en TikTok, lo que preocupa a la Unión Federal de Policía, que advierte sobre una posible pérdida de control.

En TikTok, estos individuos se autoproclaman "Rey de Múnich" o "Conquistador de Europa". A menudo se les ve en uniformes del ejército afgano, camuflaje o atuendo tradicional afgano-pashtún en parques y centros urbanos de Alemania, apareciendo agresivos y preparados para la batalla. Llevan armas como cuchillos y machetes, rodeados de otros jóvenes afines. Su apariencia parece ser un intento de afirmar el poder. Los videos con eslóganes del Talibán y letras de canciones de yihad acompañan estos clips, lo que sugiere una ideología islámica dura.

Los periodistas de RTL han localizado numerosos videos y múltiples cuentas en plataformas de redes sociales como TikTok y Telegram. Estos videos se publican desde parques, centros urbanos o hogares de refugiados. Las mujeres aparecen rara vez en los videos, y las autoridades de seguridad alemana parecen ser inconscientes de las actividades de estos hombres, al menos en línea. Las amenazas como "cortar cabezas" siguen siendo accesibles en TikTok semanas después de que comenzara la investigación, así como amenazas de atacar a "enemigos del Islam" con explosivos.

Abrazando los Valores del Talibán

¿Quiénes son estos jóvenes y de dónde vienen? Los jóvenes usuarios de TikTok afganos proporcionan una respuesta rápida: los periodistas de RTL encuentran usuarios de TikTok afganos en Múnich. En entrevistas, varios hombres expresan que dejaron su país por razones económicas. Ven al Talibán como el "mejor gobierno" y afirman que Afganistán es "más seguro ahora que antes". Su objetivo es "llevar el Islam a Alemania y Europa". Afirman que la ley islámica haría que todo fuera "bueno".

Según el experto en extremismo Ahmad Mansour, casos como estos no son uncommon. En los últimos cuatro o cinco años, Numerous migrants have arrived with a value system "in conflict with the fundamental values of this society." Nearly all these men have grown up with an understanding of Islam that is "closer to the Taliban's" than any modern, liberal, open, or Germany-compatible version of Islam.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, atribuye la responsabilidad al ministro federal del Interior, Nancy Faeser. Cree que las imágenes en TikTok representan un "gran problema con el islamismo y los grupos radicales que vienen aquí con la intención de terrorizar y desatender cualquier regla". Linnemann piensa que Faeser ha minimizado el problema, señalando su decisión de disolver el comité de expertos en Islam político.

Pérdida de Control

La mayoría de los solicitantes de asilo de este año, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), proceden de Siria, Afganistán y Turquía. Casi el 80% de los migrantes son de países predominantemente musulmanes, a menudo sin ninguna formación escolar o profesional. El experto en islamismo y extremismo Mansour considera a los jóvenes en los videos de TikTok como no integrables y un peligro significativo para la sociedad. "Estamos observando un islamismo de estilo de vida. Hombres que expresan su masculinidad de una manera muy tóxica y patriarcal", dice Mansour.

El presidente de la Unión Federal de Policía, Heiko Teggatz, reporta una situación desesperada. Afirma que "hemos perdido el control" en las fronteras de Alemania. Se requieren esfuerzos inmediatos para recuperar el control, ya que la pérdida continua de control no es asequible, según Teggatz.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, enfatiza que la situación ha llegado a un punto crítico y la necesidad de acción es primordial. Dado el aumento de la amenaza de radicales islamistas, se requiere un cambio inmediato de política. "Si Solingen no fue el último punto donde todos deberían haber entendido, entonces no sé cuánto tiempo más deberíamos esperar", concluye Linnemann.

[Puedes leer la primera parte de la investigación de RTL Extra aquí.]

En respuesta a las preocupaciones planteadas por la Unión Federal de Policía, el gobierno alemán debe abordar el problema de otros individuos radicales de la comunidad islámica de Afganistán que promueven creencias radicales en plataformas de redes sociales, como TikTok. Además, es necesario integrar mejor a estos individuos en la sociedad alemana para prevenir la pérdida de control y la posible amenaza que representan.

Lea también: