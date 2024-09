Personalidades famosas como Chelsea Handler y Connie Britton están abogando por la liberación de los cautivos israelíes, alentando a Biden y Harris a tomar medidas.

Comediante Chelsea Handler, actriz Connie Britton, y Andy Cohen de Bravo son algunos de los que han firmado una petición instando al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris a "proteger y apoyar" a Israel durante su conflicto en curso con Hamas.

La súplica, informada inicialmente por CNN, declara: "Somos creativos que abogamos por la paz duradera en el Oriente Medio y reconocemos que el primer paso necesario hacia esa paz es que Hamas devuelva a los 101 cautivos que aún continúan en su poder".

El comunicado se publicó unas semanas después de que seis cautivos israelíes, incluyendo a Hersh Goldberg-Polin, israelí-estadounidense, fueran masacrados por Hamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los cuerpos de los cautivos fueron encontrados en un túnel administrado por Hamas debajo de la ciudad de Rafah, lo que indica que fueron ejecutados cruelmente "inmediatamente" antes de que las tropas llegaran a ellos.

Estos cautivos restantes han estado en custodia durante aproximadamente un año desde que Hamas lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Firmantes notables de la petición también incluyen a actores como Mayim Bialik, Jennifer Jason Leigh, Rebecca Gayheart y Patricia Heaton; personalidades de la televisión reality como Jill Zarin, Margaret Joseph y "The Bachelor" Colton Underwood; e influencers de las redes sociales como Ariel Martin, mejor conocida como Baby Ariel en TikTok (con más de 36 millones de seguidores), y la bailarina Montana Tucker, que cuenta con casi 10 millones de seguidores en TikTok.

Organizada por cuatro grupos de defensa judíos - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices y Stand With Us - la carta apela a artistas y actores interesados, tanto judíos como no judíos.

"Nos estamos acercando al primer aniversario desde que 251 cautivos fueron brutalmente tomados y 1200 fueron asesinados. Es esencial mantener este tema en el ojo público", informó a CNN la fundadora de 2024 New Voices, Samantha Ettus. "Nuestros famosos se han unido para destacar a los 101 cautivos aún retenidos en Gaza, incluyendo a cinco estadounidenses. Después del brutal asesinato de seis cautivos, la urgencia de llamar la atención internacional a este tema ha aumentado. Debemos ejercer la máxima presión sobre Hamas para que libere a los cautivos".

Esta semana, funcionarios de la Casa Blanca compartieron con CNN sus preocupaciones sobre la posibilidad de una resolución en el conflicto Israel-Hamas antes de que termine el mandato del presidente Biden.

Según un informe de Human Rights Watch publicado este verano, los grupos armados liderados por Hamas cometieron "numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" contra una población civil, donde "matar civiles y tomar rehenes fueron objetivos fundamentales del ataque planificado, no incidentes desafortunados o operaciones defectuosas".

La postura de EE. UU. sobre el conflicto Israel-Hamas ha provocado controversia en la industria del entretenimiento.

Hace dos semanas, un grupo de estrellas de Hollywood, incluyendo a Ariana Grande, Ben Affleck, Mahershala Ali, Cate Blanchett, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Richard Gere y Mark Ruffalo, firmaron una carta de Artists4Ceasefire, abogando por que EE. UU. detenga las ventas de armas a Israel.

"Más allá de nuestra tristeza y empatía por todos los afectados y sus seres queridos en todo el mundo, estamos impulsados por un compromiso inquebrantable de estar

