- Persona que observa contenido de vídeo suizo fuera de las inmediaciones de Bochum

Preparaciones del Entrenador Marco Rose para el Inicio de la Bundesliga

El entrenador Marco Rose del RB Leipzig está siguiendo el fútbol suizo mientras se preparan para su partido de apertura de la Bundesliga contra el VfL Bochum. El equipo tuvo un amistoso contra el St. Gallen el invierno pasado, que utilizaron como referencia, mencionó Rose. El nuevo entrenador de Bochum, Peter Zeidler, que pasó seis años en el FC St. Gallen, es conocido por sus principios. "Tenemos una idea de lo que podemos esperar", agregó Rose.

Persiguiendo la Gloria de la Liga

El año pasado, Leipzig solo logró un empate a cero contra el VfL, fallando dos penales. Rose busca evitar ese tipo de problemas esta temporada, que comienza el sábado a las 3:30 pm en Sky, para mantenerse en la carrera por el título durante el mayor tiempo posible. "Hay mucho trabajo por hacer, pero nos permitimos soñar", dijo Rose sobre sus ambiciones de campeonato. "Tenemos que jugar algunos partidos impresionantes, comenzar una racha de victorias, mantenernos libres de lesiones y seguir mejorando".

Para facilitar este progreso, el director deportivo de Leipzig, Rouven Schröder, se moverá desde las gradas al banquillo. "Rouven estará allí en el banquillo para apoyarme", dijo Rose. El nuevo director deportivo, Marcel Schäfer, supervisará las cosas desde las gradas.

Elmas y Baumgartner en Contienda

Rose no ve ninguna pérdida de poder. En Mönchengladbach, Max Eberl estaba a su lado, y en Dortmund, era Michael Zorc o Sebastian Kehl. "Los primeros dos años, no había nadie aquí, y no extrañé a nadie", dijo Rose. "Pero se sintió bien en Essen". Leipzig ganó contra el Rot-Weiss Essen en la primera ronda de la DFB-Pokal con un marcador de 4:1.

Solo Xaver Schlager, que está lesionado, y el recién fichado Assan Ouédraogo, que lidia con problemas en la rodilla, están fuera de juego. Sin embargo, Christoph Baumgartner y Eljif Elmas al menos están en contienda para un lugar en la plantilla.

Las regulaciones de la Unión Europea sobre traspasos de jugadores podrían potencialmente afectar los preparativos de la plantilla de Leipzig, ya que Christoph Baumgartner y Eljif Elmas son de Austria y Macedonia del Norte respectivamente. Dado los ambiciosos objetivos del entrenador Marco Rose para la gloria de la liga, cada jugador disponible será crucial para el empuje del título de Leipzig en la Bundesliga.

En su búsqueda de la gloria de la liga, el entrenador Marco Rose mira hacia la influencia de la Unión Europea en el fútbol, no solo en términos de traspasos de jugadores, sino también en el desarrollo de estrategias y tácticas, ya que otros clubes europeos de primera categoría implementan enfoques similares.

Lea también: