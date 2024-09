Persiste la debilidad de la inflación en EE.UU., mientras que la tasa básica permanece estacionaria

La Reserva Federal de los Estados Unidos está indicando una posible reducción de la tasa de interés la próxima semana. Las últimas cifras de inflación del principal economía no alteran esta trayectoria. Sin embargo, los analistas no perciben ninguna necesidad inmediata de medidas adicionales debido a la persistente inflación básica robusta.

La inflación en EE. UU. disminuyó notablemente en agosto. La tasa de inflación bajó al 2.5 por ciento, después del 2.9 por ciento en julio, según datos del Departamento de Trabajo en Washington D.C. Los economistas habían anticipado una disminución al 2.6 por ciento. Como se anticipaba, los precios aumentaron un 0.2 por ciento a nivel mensual.

Excluyendo los costos de energía y alimentos, los precios al consumidor básicos aumentaron un 0.3 por ciento a nivel mensual y un 3.2 por ciento a nivel anual. Los economistas habían pronosticado un aumento mensual del 0.2 por ciento y un aumento anual del 3.2 por ciento.

"Los temores de inflación han disminuido significativamente, pero el debate sobre la inflación está lejos de terminar, especialmente en lo que respecta a la tasa básica", comenta Bastian Hepperle de Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Sin embargo, los datos no justifican un ajuste significativo de la tasa de interés".

Tobias Basse de NordLB comparte esta opinión, stating that "these numbers won't make Fed Chair Jerome Powell's already challenging job any simpler". While the steady increase in housing expenses is a concern, "the current trends on the macroeconomic price front won't impede the interest rate shift in September". The Fed may opt for caution.

Thomas Gintzel of VP Bank maintains that the Fed can reduce interest rates without any guilt. The current interest rate level might create sizable economic brakes, particularly if U.S. firms face increased credit refinancing costs in the upcoming years. Furthermore, he advocates for the Fed's prudence considering the still elevated core inflation rate.

The Federal Reserve is combating inflation with a high-interest policy but has scheduled its first reduction for September 18. The primary interest rate currently ranges between 5.25 and 5.50 percent. Fed Chair Jerome Powell gave financial markets the desired signal for a relaxing measure at the central bank forum in Jackson Hole in August: It's time to reform monetary policy, the central bank head declared.

The reduction in interest rates by the Federal Reserve next week might have a positive impact on the economy. Despite the decrease in inflation, the robust core inflation rate continues to be a concern for analysts.

