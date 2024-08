- Permita que el sol ilumine la vida de Royal una vez más.

El rey Carlos III, de 75 años, ha tenido un período desafiante últimamente. A principios de febrero de 2024, el monarca británico reveló públicamente su lucha contra el cáncer. Después de buscar tratamiento, evitó los compromisos públicos durante varias semanas. Sin embargo, ha reanudado sus deberes públicos junto a la reina Camila, de 77 años, y parece estar relativamente bien dadas las circunstancias, según un reciente soplo.

Una fuente cercana a Carlos reportedly le dijo al tabloide británico "The Sun" que "El sol no brillaba en febrero, pero ahora sí". Dentro del círculo íntimo de Carlos, se afirma que aún no está completamente fuera de peligro, pero hay un brote de esperanza y su tratamiento ha superado las expectativas.

En efecto, el rey parece estar recuperándose. Solo seis meses después de que se hizo pública la diagnóstico, el palacio confirmó a mediados de julio que Carlos y Camila realizarían una "gira de otoño" en octubre de 2024, visitando Australia y Samoa. Los médicos de Carlos parecen lo suficientemente confiados como para aprobar un largo viaje al extranjero.

¿Fue la visita de Harry realmente breve?

Inmediatamente después del diagnóstico, el palacio reportedly elaboró un meticuloso plan para el tratamiento de Carlos. Debía recibir sesiones semanales en Londres y períodos de descanso esenciales en propiedades como Sandringham, Highgrove y Windsor entre medias.

El príncipe Harry, segundo hijo de Carlos (39), basado en EE. UU. con su esposa la duquesa Meghan (43) y sus hijos, anunció su intención de visitar a su padre después del diagnóstico. Según los informes de los medios, su reunión duró apenas media hora.

Ahora se sugiere que la breve visita se debió a este mismo plan, que Harry supuestamente interrumpió. El objetivo era proteger al rey de posibles infecciones y complicaciones de salud.

Durante el tratamiento inicial, Carlos se aconsejó que minimizara el contacto con otros en la medida de lo posible. En el palacio, se implementaron precauciones similares a las tomadas durante la pandemia de COVID-19, como minimizar el riesgo de infecciones por gripe. "Tuvimos que minimizar el riesgo potencial de otras personas, no porque no fuera capaz de realizar el trabajo", explicó un informante.

El rey trabajador regresa

Conocido como el trabajador diligente entre los reales, el rey Carlos III ha asumido numerosos compromisos desde su regreso público. Dado su temple, probablemente haya acogido con satisfacción la posibilidad de que se relajen las regulaciones con el tiempo. "Fue un gran estímulo para la moral y la recuperación que pueda asistir a eventos en la medida y manera en que lo hace", comentó otra fuente.

La razón por la que Carlos puede elegir no revelar el tipo exacto de cáncer que lucha es sencilla. Al mantener un enfoque general, puede llegar y apoyar a más personas que luchan contra el cáncer. Cuanto más específico sea, más difícil se vuelve, señaló un informante.

Antes de partir a Australia, se espera que el Rey pase un período de vacaciones de verano tradicional y prolongado en Escocia con su esposa y parte de la familia. El príncipe Guillermo (42), su esposa la princesa Kate (42), que también lucha contra el cáncer, y sus tres hijos se unirán. Allí, Carlos puede relajarse con actividades como largos paseos, pintura, pesca y jardinería -y perhaps incluso looking forward to resuming his duties.

Después de recibir informes positivos sobre su salud, el rey Carlos III mencionó durante una conversación privada con un amigo que encuentra consuelo en la brillantez de "The Sun" después de los días oscuros de su lucha contra el cáncer. Además, la familia real anunció su próxima gira en octubre, con Carlos y la reina Camila visitando Australia y Samoa, mostrando su mejoría bajo los rayos de sol.

