Próximas Conversaciones de Paz en el Conflicto de Gaza Llegarán a una Etapa Crítica

El esfuerzo internacional por un alto el fuego en el conflicto de Gaza está a punto de alcanzar su punto máximo esta semana. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, está programado para reunirse con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el lunes, como parte de un intento de resolver el estancamiento en las negociaciones. Durante la semana, se llevarán a cabo reuniones en grupo más pequeñas en El Cairo para abordar los temas pendientes, lo que llevará a una cumbre de líderes importante en El Cairo dentro de una semana. Los EE. UU., Catar y Egipto están facilitando las discusiones indirectas entre Israel y Hamas.

Los EE. UU. buscan poner fin al conflicto de Gaza y a los conflictos relacionados en el Oriente Medio antes de la fase decisiva de las elecciones presidenciales de los EE. UU., según el periódico israelí "Yediot Ahronot". Las elecciones en los EE. UU. están programadas para principios de noviembre.

Miles de israelíes protestaron el sábado por la noche, exigiendo un acuerdo para la liberación de rehenes adicionales a cambio de prisioneros palestinos. Los manifestantes volvieron a exigir la renuncia de Netanyahu y nuevas elecciones, acusándolo de obstaculizar un acuerdo y ceder a las demandas de sus socios de coalición de derecha.

El Control de la Frontera Sigue siendo un Thema Contencioso

La demanda de Israel de control permanente de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto se ve como una de las últimas barreras para un acuerdo. Los primeros propuestas de los EE. UU. para resolver los temas pendientes no incluían esta demanda, según el broadcaster israelí Channel 12. Hamas alega que Israel está obstaculizando las negociaciones al negarse a retirarse del Corredor de Philadelphi, que corre a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. Hamas aspira a un retiro completo de Israel.

Netanyahu, sin embargo, insiste en que el ejército debe retener el control del Corredor de Philadelphi incluso después de un alto el fuego, para prevenir el contrabando de armas. Otro punto de controversia es el tema del regreso de los residentes desplazados del sur de la Franja de Gaza a la parte norte de la región costera sellada. Netanyahu quiere un acuerdo que impida el regreso de combatientes armados de Hamas al norte.

El Jefe de Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, dijo recientemente que el ejército podría mantener el control del Corredor de Philadelphi con incursiones occasionales, sin una presencia constante.

El equipo negociador israelí ha expresado un optimismo cauteloso sobre un alto el fuego después de las últimas conversaciones en Doha. Un acuerdo basado en la propuesta revisada de los EE. UU. se dice que contiene "elementos aceptables para Israel", según un comunicado del oficina de Netanyahu.

Potencial para una Escalada

La Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) y sus homólogos de Francia, Reino Unido e Italia expresaron su esperanza en un comunicado sobre las perspectivas de otra cumbre y sus preparativos. "Instamos a todas las partes a continuar participando positivamente y de manera flexible en este proceso", escribieron. Ellos enfatizaron la importancia de evitar acciones que podrían llevar a una escalada y perjudicar las perspectivas de paz. "Too much is at stake", advirtieron.

Irán y la milicia de Hezbolá en Líbano habían jurado venganza después del asesinato del jefe externo de Hamas, Ismail Haniyeh, y un comandante militar de Hezbolá en Teherán hace más de dos semanas. Se ha esperado un ataque desde entonces. Ambos están aliados con Hamas y podrían contenerse de un ataque mayor, potencialmente coordinado contra Israel en caso de un alto el fuego en Gaza.

Un representante de Hamas no involucrado en las conversaciones de Doha expresó cautela sobre el resultado de la cumbre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una propuesta para poner fin a la guerra en tres fases en mayo. Inicialmente, llama a un alto el fuego de seis semanas abierto durante el cual se liberarían rehenes específicos. A cambio, los palestinos presos en Israel serían liberados. Después, el combate se detendría permanentemente y se liberarían los rehenes restantes. En la fase final, comenzaría la reconstrucción de Gaza.

Según las estimaciones de Israel, Hamas sigue reteniendo a 115 rehenes, de los cuales Israel ha declarado muertos a 41. Se cree que varios otros rehenes,whose fate es desconocido, puede que ya no estén vivos.

El conflicto de Gaza comenzó por un ataque terrorista de Hamas y otros extremistas de Gaza en el sur de Israel el 7 de octubre. Más de 1,200 personas murieron y alrededor de 250 más fueron secuestradas en Gaza. Según las cifras de la autoridad de salud controlada por Hamas, más de 40,000 personas han muerto en la región costera sitiada desde que comenzó el conflicto.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una propuesta para poner fin al conflicto de Gaza en tres fases el pasado mayo.

