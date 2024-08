Periodista comparte actualizaciones sobre el rápido avance de las fuerzas rusas

Ayer, se registraron 63 agresiones en el frente de Pokrovsk, según informó la periodista de ntv, Nadja Kriewald, desde el este de Ucrania. Habló con equipos de evacuación que se dirigían a un pueblo ucraniano, pero la misión aparentemente falló - el ejército ruso ya había tomado el área.

15:33 Rusia condena a periodistas estadounidenses en KurskLa agencia de noticias rusa TASS anunció que un diplomático estadounidense de alto rango ha sido citado por Rusia. Este movimiento es en respuesta a las "acciones provocativas" de periodistas estadounidenses en la región de Kursk, según informó Rusia. La protesta diplomática alega que estos periodistas ingresaron ilegalmente a un área donde recently forces ucranianas habían lanzado una ofensiva. Rusia tiene la intención de procesarlos.

15:10 Comisionado alemán condena la propaganda rusa en Alemania OrientalEl Comisionado Federal para Alemania Oriental, Carsten Schneider, expresó su sorpresa ante ciertas perspectivas sobre Ucrania entre los alemanes. "Es impactante cómo algunas personas en el este y el oeste hablan de Ucrania y los ucranianos", compartió Schneider con los periódicos de la Sociedad Editorial de Nueva Berlín. Notó que la propaganda rusa a menudo llega a estas regiones, especialmente a Alemania Oriental. Schneider enfatizó que la supervivencia de Ucrania está en juego en este conflicto.

14:48 Escasez de recursos después del empuje de Kursk culpada por avances rusosUn comandante ucraniano le dijo al "Financial Times" que el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a la reasignación de recursos de Kiev hacia el norte. Como resultado, los soldados ucranianos deben racionar de nuevo las granadas de artillería - una práctica que no habían vuelto a usar desde que el Congreso de EE. UU. dejó de proporcionar ayuda a Ucrania. Las granadas se entregaron en su lugar a los soldados desplegados en la región rusa de Kursk.

14:26 Experto en moneda: el empuje a Kursk señala un cambio en la dinámica de poder de MoscúEl experto en el Kremlin, Rainer Munz, cree que el empuje ucraniano en Kursk puede acelerar o al menos hacer visible el cambio generacional dentro del aparato de poder de Moscú. Sin embargo, el poder del presidente ruso sigue indemne.

14:01 Se emite una advertencia después del ataque ruso en Ternopil: se detectan niveles altos de cloroLas autoridades locales en Ternopil, oeste de Ucrania, advirtieron a los residentes sobre los niveles aumentados de cloro en el aire después de un ataque ruso en un sitio industrial. Según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, jefa del centro regional de control de enfermedades y prevención, aconsejó limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas debido a los niveles de cloro entre 4 y 10 veces más altos de lo normal. El ataque nocturno apuntó a un depósito de combustible y lubricantes, lo que causó un incendio en una instalación no especificada. No se informaron bajas ni heridos.

13:39 Moscú informes la captura de un pueblo de Nueva York en DonetskSegún el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas han tomado el control del pueblo de Nueva York en la región de Donetsk en el este de Ucrania. Las tropas tomaron "uno de los mayores asentamientos cerca de Torez, el centro logístico estratégico de Novogorіvka", según el ministerio, utilizando el nombre soviético de la ciudad, que fue renombrada Nueva York en 2021 como parte de los esfuerzos de los activistas ucranianos. Ubicado a unos seis kilómetros al sur de Torez, que ha sido objetivo de ataques rusos durante semanas, el pueblo tiene una historia que se remonta a los colonos alemanes.

13:01 Soldado ruso desertor espiaba para UcraniaLa inteligencia militar ucraniana (HUR) reveló que un soldado ruso que desertó a Ucrania se dedicaba a la espionaje y lesionó a su comandante. Antes de huir, el soldado, apodado "Silver", lesionó a su comandante con una granada en Ocheretyne, Óblast de Donetsk. Presuntamente compartió información sobre las tropas rusas y sus operativos con la legión "Libertad de Rusia" y el proyecto "Quiero Vivir" de la HUR.

12:23 El Parlamento ucraniano vota para prohibir la Iglesia pro-rusaEl Parlamento ucraniano ha avanzado con un plan para prohibir la Iglesia ortodoxa rusa-alineada en Ucrania. Los legisladores ucranianos aprobaron un proyecto de ley que prohíbe la operación de la Iglesia ortodoxa rusa en el territorio ucraniano. También se espera que los tribunales prohíban las organizaciones religiosas relacionadas con la Iglesia ortodoxa rusa. Kiev acusó a la Iglesia ortodoxa ucraniana de servir como plataforma para la influencia rusa en el país y de apoyar la invasión de Ucrania.

11:51 Más de 500 bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en Rostov, RusiaAlrededor de 500 bomberos luchan contra un incendio significativo en un depósito de petróleo ubicado en la región rusa del sur de Rostov. El fuego ha consumido un área de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, con varios tanques de diésel actualmente en llamas, según informó Valery Gornitsky, jefe de Proletarsk, según la agencia de noticias TASS. Gornitsky también mencionó que no hay peligro inminente de explosión, ningún riesgo para la población y no es necesario evacuar. Cuatro aviones contraincendios y más de 520 bomberos participan en la operación. Gornitsky explicó que los aviones son esenciales debido al intenso calor que impide que los vehículos se acerquen al fuego. Hasta ahora, al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 hospitalizados.

11:08 Instalación industrial y tanque de combustible alcanzados en Ternopil, Ucrania, por bombardeos rusosLas autoridades ucranianas confirmaron que una instalación industrial y un tanque de combustible fueron alcanzados en la región de Ternopil durante los últimos bombardeos aéreos rusos. Las imágenes de la televisión ucraniana mostraron una espesa columna de humo sobre Ternopil, lo que llevó a las autoridades locales a aconsejar a los residentes que se quedaran en casa. Más de 90 bomberos trabajan en la extinción del fuego, con la situación ahora bajo control, según la Administración Regional de Ternopil.

10:41 Exdiplomático ruso Bondarev critica la "conducta cobarde" de PutinEn un artículo invitado para ntv.de, Boris Bondarev, exdiplomático ruso, arremete contra el presidente Vladimir Putin por mostrar una "conducta cobarde". La imagen de Putin como un adversario invencible ha sido dañada por el inicio de la invasión de Ucrania. La toma rápida en unos pocos días no se materializó. Recientemente, Moscú pareció sorprendido y abrumado por el asalto ucraniano a la región rusa de Kursk. "Putin está perdido cuando se enfrenta a una amenaza real y no sabe cómo responder. No está demostrando ni siquiera el espíritu de lucha de una rata acorralada, sino que actúa como un impostor cobarde", señala Bondarev. El diplomático disidente también condena ferozmente la política de los políticos occidentales de prohibir a Ucrania utilizar armas entregadas en territorio ruso. "Hay que enfrentarse a Putin con lenguaje contundente". Descarta las preocupaciones del Oeste sobre "escalada" como infundadas. "La 'escalada' ya está happening - ¡la oposición a Putin ha penetrado en territorio ruso! ¡Pero él no está reaccionando en absoluto!", subraya Bondarev.

10:13 Ucrania reporta cinco muertos y más de 20 heridos en ataques rusosLas autoridades ucranianas confirmaron que cinco civiles perdieron la vida y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos durante las últimas 24 horas.

09:37 Depósito de combustible ruso en llamas: Imágenes satelitales muestran la magnitud del incendioLas fuerzas ucranianas bombardearon un gran depósito de combustible en Proletarsk, ubicado en el sur de Rusia, con drones el domingo por la mañana. El incendio persistió incluso un día después, con más de 40 bomberos resultando heridos, según las autoridades regionales. Las imágenes satelitales también revelan la magnitud del incendio.

09:16 Kiev afirma que más de 1300 soldados rusos han muerto en un díaLas cifras oficiales de Kiev indican altas bajas en el lado ruso: más de 1300 soldados rusos han sido eliminados o incapacitados para combatir en un solo día. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601.800 soldados rusos han sido clasificados como "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe diario del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas destaca que el enemigo ha perdido 5 tanques adicionales (8518) desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde febrero de 2022, Ucrania ha informado sobre más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Lamentablemente, estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Rusia sigue sin informar sobre sus pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: "Ningún presidente debería inclinarse ante los dictadores" "No hay presidente que deba inclinarse ante los dictadores", dijo Joe Biden. Hablando durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, según "Kyiv Independent", el presidente de EE. UU. dijo que "Putin creía que tomaría Kyiv en tres días. Han pasado tres años y Ucrania sigue siendo libre". Biden contrastó su compromiso con una NATO robusta y una Ucrania autogobernada con el expresidente Donald Trump, quien elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería inclinarse ante los dictadores", reiteró Biden.

08:31 Rusia bombardea Ucrania con ataques aéreos nocturnosLas fuerzas rusas volvieron a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según informaron fuentes militares ucranianas. Nueve regiones, incluyendo la central, norte y sur del país, fueron atacadas, con tres misiles y 25 drones derribados, según la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, explicó el ejército. En total, se han activado 41 alertas aéreas en Kyiv en agosto. Solo ayer, el ejército informó sobre la interceptación de un ataque con drones a Kyiv.

07:52 Respuesta militar: Repelido ataque con misiles rusos a Kyiv - No se reportan dañosEsta mañana, las fuerzas rusas supuestamente atacaron Kyiv desde el norte con misiles, según el mensaje de Telegram de la administración militar de Kyiv. "Parece que el adversario atacó la capital de Kyiv desde el norte, possibly utilizando misiles balísticos como el Iskander. ¡Este es el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes!", dice el comunicado. Los misiles supuestamente fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea en los límites de la ciudad. Por el momento, no se han reportado daños ni víctimas en Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko envía más tropas y aviación a la frontera con UcraniaSegún el mayor general Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, Belarus ha desplegado más tropas de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Este anuncio llega poco después de que el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmara que había enviado una tercera parte de su ejército a la frontera este verano. Lukashenko dijo que la presencia militar cerca de la frontera se debía a un malentendido entre Belarus y Ucrania. En una aparición en televisión en vivo, Lukyanovich dijo que se habían movido aviones militares, misiles antiaéreos y unidades de radioelectrónica a la frontera. Kyiv aún no ha verificado las afirmaciones de Lukyanovich sobre el despliegue adicional de tropas y armas belarusas en la frontera. Hace más de una semana, el servicio de guard

07:24 ISW: Rusia Mueve 5,000 Tropas a la Oblast de KurskEl Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. indica que la movilización de tropas rusas desde otros sectores del frente a la región de Kursk se debe a las actividades de las tropas ucranianas en la zona. "Las fuerzas rusas han enviado soldados adicionales a la Oblast de Kursk desde el inicio del avance ucraniano, potencialmente reubicando a más de 5,000 tropas en la región", afirman los analistas.

06:54 Zelensky: Es Imperativo un Segundo Cumbres de Paz en Ucrania Este AñoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a sus diplomáticos a acelerar los preparativos para la segunda cumbre de paz en Ucrania que se llevará a cabo este año. En una reunión de los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania, titulada "Diplomacia de Guerra: Resistencia, Armas, Victoria", Zelensky dijo: "La primera cumbre, en mi opinión, fue un logro notable para Ucrania. Extiendo mi gratitud a todos los que contribuyeron a su realización. Actualmente, estamos preparando la segunda cumbre de paz y debe tener lugar este año. Debemos hacer todo lo posible para ampliar la base de apoyo para el comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania: Rusia Lanza Nuevo Ataque Aéreo Nocturno sobre KyivRusia continúa atacando la capital ucraniana durante las horas nocturnas, según informes ucranianos. Las unidades de defensa aérea fueron movilizadas nuevamente durante las primeras horas de la mañana para frustrar otro ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según el mensaje de Telegram de la administración militar de la capital ucraniana. Los testigos informaron haber oído explosiones que parecían proceder del despliegue de sistemas de defensa aérea.

05:11 Kyiv Informa sobreNumerosos Ataques con Drones en Regiones LejanasDurante la noche, flotas de drones atacaron diversas regiones ucranianas que están lejos del frente, según la defensa aérea. El caos se registró en Sumy, Poltava, Jersón, Mykolaiv y los alrededores de la capital, Kyiv. Las unidades de defensa aérea también estuvieron activas en la región. Todavía no se han informado daños.

02:23 EE. UU. Reafirma Compromiso con Kyiv - Interés en Discusión sobre la Ofensiva de KurskA pesar de la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, Estados Unidos mantiene su apoyo a Kyiv. "El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha afirmado inequívocamente que continuaremos apoyando a Kyiv y estar a su lado durante el tiempo que sea necesario", dijo un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. Estados Unidos seguirá priorizando la entrega de equipo militar a Kyiv, agregó el portavoz. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, el apoyo continuo de EE. UU. durante su conversación, y el portavoz reveló que Austin obtuvo información sobre las aspiraciones de Ucrania para la contraofensiva durante su comunicación.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema de Defensa Iris-TAlemania ha enviado otro lote de suministros militares a Ucrania. En la página de resumen del Ministerio de Defensa, los últimos envíos incluyen, entre otras armas, un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS. Además, el transporte included miles de proyectiles de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y varios cientos de rifles, acompañados de la munición adecuada.

00:20 Zelenskyy: Mayor Éxito en la Captura de Soldados RusosLa contraofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk ha ottenuto el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio de la guerra, según el presidente Volodymyr Zelensky. Hablando con los diplomáticos ucranianos, Zelensky explicó que estos soldados serían intercambiados por ucranianos capturados más tarde. Hasta ahora, se estima que Rusia ha capturado más ucranianos que Ucrania rusos.

22:21 Comandante Checheno: Los que Caen en Kursk Irán al CieloEl comandante del regimiento checheno, Apti Alaudinov, ha instado a los conscriptos rusos a ir al frente, según el periódico Kyiv Independent. Aquellos que mueran en la región de Kursk, dijo, "irán al cielo".

21:15 Presidente Checo: Posible Admisión de Ucrania a la OTAN con Terrenos OcupadosEl presidente checo, Petr Pavel, aboga por la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN incluso si algunas partes de su territorio siguen bajo control ruso. Espera que Ucrania negocie un acuerdo de paz con Rusia en los próximos años, según declaró en una entrevista con el sitio de noticias "Novinky". Tal acuerdo podría significar que Rusia conserva ciertas partes del territorio ucraniano durante un período prolongado sin que los "estados democráticos" tengan que reconocer la ajustada frontera. En consecuencia, esta frontera temporal podría facilitar la aceptación de Ucrania en la OTAN en la región que administra en ese momento, según Pavel. De manera similar, Alemania también se unió a la OTAN en 1955 mientras estaba parcialmente ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Fuerzas Ucranianas Se Acercan a 12 Kilómetros del Puente de Barcazas RusoLas fuerzas ucranianas han capturado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según informan los observadores de la guerra. Esto los sitúa a 12 kilómetros del puente de barcazas sobre el río Seym, que actualmente serves como la única ruta logística para el ejército ruso para el suministro o la retirada.

20:36 Administración de Pokrovsk Mantiene la EsperanzaLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk se encuentra en una situación incierta a medida que avanzan las fuerzas rusas: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. Es un secreto a voces", admitió el jefe del departamento de información al "Washington Post". "Quizás la situación cambie de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en algún lugar cerca de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", dijo. En caso de que Pokrovsk sea capturada, marcaría la mayor ciudad urbana conquistada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

