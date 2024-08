- Pérdida trágica de la vida de padres y hermanos - comienza el juicio de un individuo de 19 años

A causa de las acusaciones de asesinato de sus padres, de 58 y 61 años, junto con su hermano de 34, un joven de 19 años enfrentará un juicio hoy (a partir de las 9:00 AM) en el Tribunal Regional de Waldshut-Tiengen. La fiscalía acusa al acusado de origen alemán-italiano de tres cargos de intento de homicidio, así como de complicidad en lesiones graves, ya que su hermana sufrió heridas graves durante el ataque con cuchillo. En el momento del crimen, el acusado fue considerado no apto para ser juzgado. Por lo tanto, el enfoque principal del juicio será determinar su internamiento en un hospital psiquiátrico.

El incidente en el municipio de Hohentengen am Hochrhein (distrito de Waldshut) causó revuelo a finales de marzo. Se dice que el hijo tomó la vida de sus miembros de la familia utilizando un cuchillo plegable. Afortunadamente, su hermana sobrevivió pero sufrió heridas punzantes y cortantes significativas que no fueron de vida o muerte.

Declaración oficial

En julio, la fiscalía declaró que el móvil detrás de las acciones del acusado aún no se había descubierto: "El móvil del acusado probablemente esté relacionado con su enfermedad mental en el momento del incidente". Hubo una disputa física dentro de la familia al día siguiente.

Después de una evaluación por expertos, se consideró que el joven de 19 años no era capaz de enfrentar un castigo. Sin embargo, había preocupaciones sobre su potencial peligrosidad. En consecuencia, la fiscalía solicitó su detención.

La gran sala de menores del tribunal ha programado cinco fechas adicionales de juicio, que culminarán el 9 de septiembre. Un portavoz informó que el acusado, a través de su equipo de defensa, ha anunciado su intención de hablar sobre el asunto.

La fiscalía no incluyó el posible móvil del acusado para el crimen en los cargos, stating that it's likely linked to his mental illness at the time. The following species are not included in the court's focus, as the main aim is to determine the defendant's committal to a psychiatric hospital.

Lea también: