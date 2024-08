"Pequeño rendimiento de la carrera de tenis": Djokovic experimenta una eliminación impactante

En el US Open, las sorpresas inesperadas siguen sucediendo. Después de la salida de Carlos Alcaraz un día antes, Novak Djokovic también tuvo que abandonar el escenario. Sufrió una derrota ante Alexei Popyrin en una intensa batalla de cuatro sets. Para Djokovic, esta temprana salida marca su eliminación más temprana en un torneo importante en más de siete años.

Djokovic recoge sus pertenencias, despedirse rápidamente y desaparece en la noche de NYC, luciendo sorprendido: El campeón defensor ha caído inesperadamente en la tercera ronda del US Open, uniéndose a Alcaraz en proporcionar otra gran sorpresa en Flushing Meadows. El medallista olímpico serbio pierde ante el incansable australiano Alexei Popyrin en el Estadio Arthur Ashe 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, frustrando su sueño de un título de Grand Slam número 25.

"Jugo mejor y mereció la victoria. Después de lo mal que me sentí y jugué durante este torneo, llegar a la tercera ronda es un logro. Jugué el peor tenis de mi vida", admitió Djokovic minutos después de su salida en la sala de prensa bulliciosa. A los 37 años, esta es la eliminación más temprana de Djokovic en el US Open desde 2008 - su último fracaso para llegar a la cuarta ronda en un torneo importante fue hace casi ocho años (Abierto de Australia 2017). Después de conseguir la medalla de oro olímpica, Djokovic admitió: "Me siento un poco agotado, pero la vida sigue".

El serbio había cruzado su último hito deportivo importante al reclamar la medalla de oro en París, pero enfatizó que aún se sentía lejos de estar satisfecho. La sorprendente derrota contra Popyrin ahora presenta un obstáculo significativo para el ganador récord de Grand Slams, que se encuentra en la recta final de su carrera.

Luchando lejos de su mejor forma

Para la noche del viernes, Djokovic parecía estar muy lejos de su mejor forma y la compostura inquebrantable que lo había definido durante años. En primer lugar, luchó con su servicio. Popyrin, clasificado en el puesto 28 del mundo, se abalanzó sin piedad sobre los errores de Djokovic en los primeros sets y superó su juego habitual. Djokovic se recuperó un poco en el tercer set, pero nunca se produjo un gran giro. Después de alrededor de tres horas de juego intenso en el estadio más grande del mundo, Popyrin, que enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe en los octavos de final, aseguró la victoria con su primer punto de partido.

"Agarré mis oportunidades y jugué bien. Lograr esto contra el mejor jugador de todos los tiempos es increíble. Una sensación increíble. El trabajo duro finalmente da sus frutos", declaró Popyrin, disfrutando de su victoria. Solo dos días antes, el tercer clasificado Alcaraz había cedido sensacionalmente en tres sets ante el holandés Botic van de Zandschulp. A medida que Alcaraz y Djokovic se retiran, el italiano cabeza de serie número uno, Jannik Sinner, remains the leading contender of the tournament.

Djokovic, visiblemente sorprendido, pregunta a los reporteros en la sala de prensa bulliciosa: "¿Qué es lo que llevó a mi temprana eliminación en este año's US Open?"

La temprana eliminación del US Open, junto con la pérdida anterior e inesperada de Alcaraz, ha provocado un gran revuelo en el torneo, dejando a Sinner como el principal contendiente.

Lea también: