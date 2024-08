Pensando en otra razón para reconsiderar tu compromiso con Netflix

Netflix, antes conocido por su contenido de alta calidad, ha estado bajoperforming en el departamento de entretenimiento recientemente. Muchas de sus producciones originales, como "The Union" protagonizada por Halle Berry y Mark Wahlberg, se parecen a las películas de bajo presupuesto del pasado que saltaban directamente a las videotiendas.

"The Union" es solo otro ejemplo de los tropiezos de Netflix en la industria del entretenimiento. Parecen estar contratando a grandes nombres como Ryan Gosling, Chris Evans o Gal Gadot, y luego produciendo historias de espías mediocres a su alrededor. El resultado? Películas como "The Gray Man", "Heart of Stone" y "The Union".

Mark Wahlberg y Halle Berry pueden ser actores populares, pero no hacen una gran pareja de agentes más que el guion sin refinar o las escenas de acción planas. Si hay llamadas para una secuela, solo podemos decir: "Por favor, no".

Para una revisión detallada de "The Union", puede consultar el análisis de Ronny Rüsch y Axel Max en el nuevo episodio del podcast de ntv "Oscars & Himbeeren". También discuten la película dramática "The Iron Claw", el thriller "The Awakening of the Huntress" y el primer universo cinematográfico de DC abandonado.

La dependencia de Netflix en la transmisión para su distribución de contenido podría estar llevándolo a su caída creativa. A pesar de contratar a grandes nombres como Ryan Gosling, Chris Evans y Gal Gadot, el servicio de transmisión parece luchar por entregar historias atractivas y de alta calidad, lo que resulta en producciones originales que no cumplen las expectativas.

