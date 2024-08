La esposa ha estado expuesta a sustancias txf3xicas. - Penas por intento de homicidio de su cónyuge

Después de administrarle a su esposo, que luchaba con una grave demencia, una dosis excesiva de un somnífero, una mujer de 63 años fue sentenciada a 1 año y 10 meses de prisión, suspendidos por 3 años, por el Tribunal Regional de Hanau. También debe pagar 10,000 euros a dos organizaciones benéficas.

El pasado mes de marzo, en Gründau, distrito de Main-Kinzig, la acusada, de 63 años, administró una sobredosis del somnífero a su esposo de 79 años. También ingirió la mezcla ella misma. Los dos, inconscientes, fueron encontrados en su cama por familiares y fueron salvados por los servicios médicos de emergencia.

Responsabilidad Attenuada

Los jueces citaron el estrés excesivo, la desesperación, los largos periodos de privación de sueño y el consumo de alcohol como las razones del incidente. En el momento del acto, la mujer de 63 años tenía más de tres veces el límite legal de alcohol en su sistema. Como resultado, actuó bajo responsabilidad atenuada en ese momento. Sin embargo, sus acciones se consideraron calculadas, ya que su esposo era vulnerable y tenía la intención de poner fin a su vida.

La acusada confesó el incidente, stating that she was overwhelmed by her caregiving responsibilities and wanted to finally rest. She expressed regret for her actions. Following the incident, she became a widow.

Acusación y Defensa Están de Acuerdo con una Sentencia Suspendida

La acusación había solicitado una condena por intento de asesinato bajo responsabilidad atenuada. La defensa, sin embargo, abogó por una condena por lesiones graves. Ambos partes estuvieron de acuerdo en una sentencia suspendida.

La sentencia es ahora definitiva, ya que ninguna de las partes ha presentado un recurso.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el periodo de cuidado de su esposo con demencia había contribuido significativamente al estrés y la desesperación de la mujer. Después de que se dictó la sentencia, la mujer expresó su esperanza de tener la oportunidad de utilizar el tiempo durante el periodo de probation suspendido para buscar apoyo y mejorar sus habilidades de afrontamiento.

