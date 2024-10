Película de Rusia mostrando el asesinato de soldados ucranianos capturados

Unas imágenes de drones presuntamente capturan a soldados rusos ejecutando a tres soldados ucranianos capturados. Las fuerzas ucranianas afirman haber capturado a uno de los presuntos responsables. En el metraje, el hombre habla sobre la atrocidad.

Recientemente, un soldado ruso fue capturado por las fuerzas ucranianas en el este, quienes lo acusan de participar en el asesinato de prisioneros de guerra ucranianos. Según fuentes noticiosas ucranianas, tres soldados ucranianos se rindieron a principios de septiembre durante los conflictos en el pueblo de Niu-Jorkin, en la región de Donetsk. Reportadamente, fueron disparados instantlyáneamente por tropas rusas. El incidente fue captado en imágenes de drones y los culpables son visibles en el video.

El soldado ruso ahora está en custodia de la 12.ª Brigada Separada "Azov" y el 49.º Batallón de Asalto. La 12.ª Brigada publicó un video del interrogatorio, en el que el hombre habla. "Durante nuestro ataque, tomamos un punto de fuego. Después, tres soldados ucranianos fueron capturados", admite el hombre. "El oficial al mando contactó a la sede y recibieron la orden por radio: 'No tenemos tiempo para ocuparnos de los prisioneros, déjalos atrás'". Les ordenaron dispararles y el grupo cumplió con la orden.

La ejecución de estos tres ucranianos no es un incidente aislado. El hombre dice más tarde: "He oído la orden varias veces por radio de no dejar prisioneros atrás". Más tarde en el interrogatorio, confirma que los soldados rusos también han sido ejecutados por sus propios camaradas si se niegan a participar en ataques masivos contra las posiciones ucranianas. "Si un grupo se niega a avanzar, recibe la 'tarjeta roja'. Luego se envía otro grupo y, si a pesar de todo, aún no avanzan, son eliminados de inmediato".

El soldado ruso capturado ha sido entregado a la Oficina del Fiscal General de Ucrania. La fiscalía de la región de Donetsk ahora investiga el caso. Según "Ukrainska Pravda",currently handle 93 cases of Ukrainian POW executions. Earlier this week, the Kyiv Prosecutor General's Office reported that Russian troops had killed 16 Ukrainian POWs near the besieged city of Pokrovsk in the Donetsk region.

El soldado capturado admite haber recibido una orden de dejar atrás a los soldados ucranianos rendidos, lo que llevó a su ejecución. Este incidente es parte de una tendencia más amplia, ya que el soldado menciona haber oído órdenes similares varias veces.

La confesión del soldado capturado implica a las tropas rusas en crímenes de guerra, incluidas las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos, que actualmente están siendo investigadas por la fiscalía de la región de Donetsk.

